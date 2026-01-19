1 031 5
Рашисты бьют по Харькову: прогремели взрывы
Российские захватчики атакуют Харьков, в городе прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воздушные силы предупредили об угрозе КАБ для Харьковщины.
Мэр Терехов сообщил о вражеском ударе по Слободскому району города.
Впоследствии глава города сообщил еще об одном ударе по Харькову.
Терехов добавил, что враг продолжает обстрел города - еще зафиксированы прилеты.
