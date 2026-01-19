РУС
Новости Обстрелы Харькова
1 031 5

Рашисты бьют по Харькову: прогремели взрывы

Россияне бьют по Харькову 19 января: что известно?

Российские захватчики атакуют Харьков, в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Воздушные силы предупредили об угрозе КАБ для Харьковщины.

Мэр Терехов сообщил о вражеском ударе по Слободскому району города.

Впоследствии глава города сообщил еще об одном ударе по Харькову.

Терехов добавил, что враг продолжает обстрел города - еще зафиксированы прилеты.

Читайте: Обстрелы Херсонской области: в результате атаки россиян 2 человека получили ранения

обстрел (31388) Харьков (7887)
а якщо по москві вдарити ,балістикою ?!
19.01.2026 10:25 Ответить
Ага. Хіба шо тисячами "Фламінго"...
19.01.2026 10:27 Ответить
Мрія всіх українців..
19.01.2026 10:34 Ответить
Розвіддрони та балістика. Розстрілюють як у тіру
19.01.2026 10:25 Ответить
Головне не бити по моцкві ато буде ескалація
19.01.2026 10:30 Ответить
 
 