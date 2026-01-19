Рашисти вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури Харкова

Російські загарбники атакують Харків, у місті пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Повітряні сили попередили про загрозу КАБ для Харківщини.

Мер Терехов повідомив про ворожий удар по Слобідському району міста.

Згодом очільник міста повідомив про ще один удар по Харкову.

Терехов додав, що ворог продовжує обстріл міста - ще зафіксовані прильоти.

Оновлення

Пізніше мер заявив про удар чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури. За його словами, пошкодження - значні.

Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого бпла - без постраждалих.

Читайте: Обстріли Херсонщини: внаслідок атаки росіян 2 людини дістали поранення