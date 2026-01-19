Обстріли Херсонщини: внаслідок атаки росіян 2 людини дістали поранення
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Атаковані населені пункти
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Приозерне, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Янтарне, Софіївка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Степне, Милове, Дудчани, Качкарівка, Золота Балка, Львове, Одрадокам'янка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.
Куди били росіяни?
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили приватний будинок.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.
Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
