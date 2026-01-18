Росіяни дистанційно замінували територію біля лікарні в Херсоні. ФОТО

У Херсоні зафіксовані нові випадки дистанційного мінування території армією РФ.

Про це повідомила поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі зафіксовано мінування ворогом території міста. Протипіхотні міни виявлено на Миколаївському шосе в районі лікарні Обласного центру служби крові", - йдеться в повідомленні.

Поліція закликає містян не пересуватися вказаним районом.

"Територія мінування може бути значнішою. Будьте обачними, не наражайте себе на небезпеку!" - наголосили в поліції.

