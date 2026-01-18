Росіяни дистанційно замінували територію біля лікарні в Херсоні. ФОТО
У Херсоні зафіксовані нові випадки дистанційного мінування території армією РФ.
Про це повідомила поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі зафіксовано мінування ворогом території міста. Протипіхотні міни виявлено на Миколаївському шосе в районі лікарні Обласного центру служби крові", - йдеться в повідомленні.
Поліція закликає містян не пересуватися вказаним районом.
"Територія мінування може бути значнішою. Будьте обачними, не наражайте себе на небезпеку!" - наголосили в поліції.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти дистанційно мінують Миколаївське шосе на Херсонщині.
- На Херсонщині російські військові здійснюють мінування проток.
Але зеленський, з даниловим і умеровим, про це теж не НІЧОГО не ЗНАЮТЬ!! КабМіндічі з свириденко, двушечку на ****** відправили, Херсонцям вона не потрібна!!