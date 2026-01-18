Россияне дистанционно заминировали территорию возле больницы в Херсоне. ФОТО
В Херсоне зафиксированы новые случаи дистанционного минирования территории армией РФ.
Об этом сообщила полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время зафиксировано минирование врагом территории города. Противопехотные мины обнаружены на Николаевском шоссе в районе больницы Областного центра службы крови", - говорится в сообщении.
Полиция призывает горожан не передвигаться по указанному району.
"Территория минирования может быть более значительной. Будьте осторожны, не подвергайте себя опасности!" - подчеркнули в полиции.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты дистанционно минируют Николаевское шоссе в Херсонской области.
- В Херсонской области российские военные осуществляют минирование проливов.
Але зеленський, з даниловим і умеровим, про це теж не НІЧОГО не ЗНАЮТЬ!! КабМіндічі з свириденко, двушечку на ****** відправили, Херсонцям вона не потрібна!!