Россияне дистанционно минируют Николаевское шоссе на Херсонщине
Российские захватчики дистанционно минируют Николаевское шоссе в Херсонской области.
Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В Херсонской области россияне не прекращали в новогоднюю ночь бить по Херсону и по правобережной части области. Также и сейчас продолжаются эти атаки. На данный момент у нас уже двое пострадавших, один погибший", - рассказал он.
Также россияне продолжают бить по теплогенерирующим предприятиям.
"ТЭЦ каждый день обстреливается, другие предприятия. Могут быть перебои с теплом. Также есть проблема в Днепровском районе в результате обстрелов, есть перебои с электроснабжением, могут быть перебои с водой", - сказал заместитель главы ОВА.
Россияне минируют дороги
"Есть сообщения, что в районе Николаевского шоссе россияне начали минировать дистанционно, с дронов сбрасывать мины-лепестки, поэтому нужно быть максимально осторожным", - добавил Толоконников.
В нас недостатьньо ***********, засобів та віська обстрілювати аби шо.
Людині яка на фронті стикається с постійною нестачею усього таке в голову не зайде.
Я вже не кажу що не треба опускатися до кацапського рівня, бо наші партнери, завдяки яким ми існуємо, просто відвернуться тоді.
бо вологі, псевдогуманістичні роздуми мене не цікавлять.
А ніт, будуть розказувати про партію Фламінгєй, яка от от точно зробить блекаут на москвє.