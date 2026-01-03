Россияне дистанционно минируют Николаевское шоссе на Херсонщине

Российские захватчики дистанционно минируют Николаевское шоссе в Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсонской области россияне не прекращали в новогоднюю ночь бить по Херсону и по правобережной части области. Также и сейчас продолжаются эти атаки. На данный момент у нас уже двое пострадавших, один погибший", - рассказал он.

Также россияне продолжают бить по теплогенерирующим предприятиям.

"ТЭЦ каждый день обстреливается, другие предприятия. Могут быть перебои с теплом. Также есть проблема в Днепровском районе в результате обстрелов, есть перебои с электроснабжением, могут быть перебои с водой", - сказал заместитель главы ОВА.

Россияне минируют дороги

"Есть сообщения, что в районе Николаевского шоссе россияне начали минировать дистанционно, с дронов сбрасывать мины-лепестки, поэтому нужно быть максимально осторожным", - добавил Толоконников.

