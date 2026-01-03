РУС
Россияне дистанционно минируют Николаевское шоссе на Херсонщине

Россияне дистанционно минируют дороги в Херсонской области

Российские захватчики дистанционно минируют Николаевское шоссе в Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В Херсонской области россияне не прекращали в новогоднюю ночь бить по Херсону и по правобережной части области. Также и сейчас продолжаются эти атаки. На данный момент у нас уже двое пострадавших, один погибший", - рассказал он.

Также россияне продолжают бить по теплогенерирующим предприятиям. 

Читайте: Россияне обвинили Украину в ударе по Хорлам на ВОТ Херсонщины. Генштаб: "ВСУ бьют исключительно по военным целям РФ"

"ТЭЦ каждый день обстреливается, другие предприятия. Могут быть перебои с теплом. Также есть проблема в Днепровском районе в результате обстрелов, есть перебои с электроснабжением, могут быть перебои с водой", - сказал заместитель главы ОВА.

Россияне минируют дороги

"Есть сообщения, что в районе Николаевского шоссе россияне начали минировать дистанционно, с дронов сбрасывать мины-лепестки, поэтому нужно быть максимально осторожным", - добавил Толоконников.

Читайте также: РФ в очередной раз атаковала Херсонскую ТЭЦ: пострадала одна из работниц

минирование (1454) Херсонская область (5464)
поки не почнемо підривати мацковське метро так і буде
02.01.2026 20:15 Ответить
Мізки тобі вже бачу підірвали...
02.01.2026 20:29 Ответить
невже ви проти обстрілів російської території?
02.01.2026 20:46 Ответить
Ти в ЗСУ? Обстрілювати треба те що стріляє по нам в будь якому виді.
В нас недостатьньо ***********, засобів та віська обстрілювати аби шо.
Людині яка на фронті стикається с постійною нестачею усього таке в голову не зайде.
Я вже не кажу що не треба опускатися до кацапського рівня, бо наші партнери, завдяки яким ми існуємо, просто відвернуться тоді.
02.01.2026 22:23 Ответить
то спитайте військових чи вітають вони обстріли росії.
бо вологі, псевдогуманістичні роздуми мене не цікавлять.
02.01.2026 22:42 Ответить
хоча, звісно ж, гатити по умовному метро жодного сенсу, а от нафтопереробка та впк - мусимо.
02.01.2026 22:49 Ответить
Будь який кіпіш на москвє підірве економіку та створить проблеми керування величезною квазі-імперією ( наприклад розбіжаться державні клерки, і не буде зв'язку з регіонами )
02.01.2026 21:34 Ответить
Мля, Потужний Генштаб, НайПотужніша Ставка !!! Ви йому розкажіть що зовсім поруч є областя рф, які давно пора виносити більше ніж до стану Блекаут !!!
А ніт, будуть розказувати про партію Фламінгєй, яка от от точно зробить блекаут на москвє.
02.01.2026 21:32 Ответить
 
 