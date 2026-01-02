Росіяни дистанційно мінують Миколаївське шосе Херсонщині

Російські загарбники дистанційно мінують Миколаївське шосе на Херсонщині.

Про в ефірі телемарафону заявив заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"На Херсонщині росіяни не припиняли у новорічну ніч бити по Херсону, і по області правобережної Херсонщини. Також і зараз продовжуються ці атаки. Наразі у нас вже двоє постраждалих, один загиблий", - розповів він.

Також росіяни продовжують бити по теплогенеруючих підприємствах.

Читайте: Росіяни звинуватили Україну в ударі по Хорлах на ТОТ Херсонщини. Генштаб: "ЗСУ б’ють виключно по військових цілях РФ"

"ТЕЦ кожного дня обстрілюється, інші підприємства. Можуть бути перебої з теплом. Також є проблема в Дніпровському районі внаслідок обстрілів, є перебої з електропостачанням, можуть бути перебої з водою", - сказав заступник глави ОВА.

Росіяни мінують дороги

"Є повідомлення, що в районі Миколаївського шосе росіяни почали мінувати дистанційно, з дронів скидати міни-пелюстки, тому треба бути максимально обережним", - додав Толоконніков.

Читайте також: РФ вкотре атакувала Херсонську ТЕЦ: постраждала одна з працівниць