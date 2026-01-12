РУС
Новости Дистанционное минирование
2 430 9

Случаи сброса мин "шахедами" фиксируют в разных частях страны, - военный Флеш

В разных частях Украины фиксируют случаи сброса "шахедами" мин ПТМ-3.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестов (Флеш), информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Где-то, по словам военного, речь идет просто о минировании определенных участков на земле, а часто это минирование мест рядом с точкой падения "шахеда".

Россияне активизировали сброс мин шахедами: подробности

Читайте: Россияне дистанционно минируют Николаевское шоссе на Херсонщине

"Расчет на то, что техника ГСЧС или полиции будет ехать к Шахеду и подорвется. Мина имеет магнитный детонатор.

О таких фактах сброса мин с Шахедов мы знаем давно. Что изменилось? Почему они активизировались? Глубокий снег! Если раньше мины находили визуально, теперь их не видно", - отметил Флеш.

Советы

Он рекомендует не приближаться к Шахеду на автомобиле, особенно по траектории его падения.

Читайте: Новая модификация "Герань" одновременно несет на борту ПЗРК и боевую часть, - ГУР

Допоможіть розібратися - це тероризм за мовчазним сприянням США, чи просто чергова ескалація?
12.01.2026 13:05 Ответить
Підари кацапські, це вам аукнетьця сторицею і не раз! 🤬
12.01.2026 13:05 Ответить
а що скидають фламінги ?
12.01.2026 13:11 Ответить
"Личинку"
12.01.2026 13:12 Ответить
Гроші 💰 на рахунки Міндіча 🤭
Тільки Зеленському про це не кажіть!
Нехай Володя далі залишається "не в курсі".
12.01.2026 13:13 Ответить
В Зеленського на це все лише одна відповідь:
"Рожевий Фламінго!"🤬
12.01.2026 13:11 Ответить
В нього ще в жОПі є потужний борець з кадирівцями татаров.
12.01.2026 13:13 Ответить
Про Кадирова читали новини?
Пишуть, що в размана відмовили нирки, після того, як він побачив фото Татарова.
12.01.2026 13:16 Ответить
А на вулицях москви в пакетах скинуті двушки то тут то там валяються...
12.01.2026 13:34 Ответить
 
 