Случаи сброса мин "шахедами" фиксируют в разных частях страны, - военный Флеш
В разных частях Украины фиксируют случаи сброса "шахедами" мин ПТМ-3.
Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестов (Флеш), информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Где-то, по словам военного, речь идет просто о минировании определенных участков на земле, а часто это минирование мест рядом с точкой падения "шахеда".
"Расчет на то, что техника ГСЧС или полиции будет ехать к Шахеду и подорвется. Мина имеет магнитный детонатор.
О таких фактах сброса мин с Шахедов мы знаем давно. Что изменилось? Почему они активизировались? Глубокий снег! Если раньше мины находили визуально, теперь их не видно", - отметил Флеш.
Советы
Он рекомендует не приближаться к Шахеду на автомобиле, особенно по траектории его падения.
