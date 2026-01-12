Случаи сброса мин "шахедами" фиксируют в разных частях страны, - военный Флеш

В разных частях Украины фиксируют случаи сброса "шахедами" мин ПТМ-3.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестов (Флеш), информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Где-то, по словам военного, речь идет просто о минировании определенных участков на земле, а часто это минирование мест рядом с точкой падения "шахеда".

"Расчет на то, что техника ГСЧС или полиции будет ехать к Шахеду и подорвется. Мина имеет магнитный детонатор.



О таких фактах сброса мин с Шахедов мы знаем давно. Что изменилось? Почему они активизировались? Глубокий снег! Если раньше мины находили визуально, теперь их не видно", - отметил Флеш.

Советы

Он рекомендует не приближаться к Шахеду на автомобиле, особенно по траектории его падения.

