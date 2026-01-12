РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10724 посетителя онлайн
Новости Модернизация шахедов
1 400 12

Новая модификация "Герани" одновременно несет на борту ПЗРК и боевую часть, - ГУР

Новая модификация БПЛА Герань: одновременно несет ракету и БЧ

Россияне для атаки Украины используют новую модификацию БПЛА "Герань", которая одновременно имеет на борту ПЗРК и боевую часть.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, в разведке обнародовали интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э", оснащенного переносным зенитно-ракетным комплексом.

Ранее в ГУР МО сообщали о применении "Герань-2" с советской ракетой класса "воздух-воздух" Р-60. Сегодня раскрыты детали новой конфигурации беспилотника - теперь с ПЗРК "Верба" на борту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С LTE-связью и возможностью удаленного управления: РФ применяет новый БПЛА, - ГУР

Применение этой модификации предусматривает ручное управление беспилотником оператором в реальном времени. Для этого используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, размещенная в носовом обтекателе, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР).

Важным отличием этой версии от модификации с ракетой Р-60 является наличие на самом беспилотнике полноценной основной боевой части. На исследованном ГУР образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили дроном "Молния" по инфраструктурному объекту в Харькове

"Таким образом, после отстрела зенитной ракеты БПЛА сохраняет способность выполнять свою основную ударную задачу. Наведение на цель также может выполняться оператором", - пояснили там.

Также в инерциальной навигационной системе впервые зафиксировано использование нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata (Япония). Этот модуль был представлен в конце 2024 года как решение для гражданских автомобильных систем - автономного вождения и современных систем помощи водителю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ищут частные дома для установки радиоретрансляторов для "Шахедов", - Сергей "Флеш"

Что предшествовало?

В начале декабря 2025 года сообщалось, что российские захватчики выпустили по Украине модернизированные "шахеды". На одном из таких обнаружили ракету класса "воздух-воздух".

Впоследствии в ГУР рассказали подробности новой модификации БПЛА.

Читайте: Россия обязательно перейдет на реактивные "шахеды". Украина адаптирует тактику, - Федоров

Автор: 

беспилотник (4726) ГУР (716) Шахед (1803)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ну з рашиками зрозуміло.
А Що Ми 🤔🤔🤔
У Відповідь тільки Потужність та Відосіки.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:19 Ответить
+6
У нас теж є нова модіфікація крилатой ракети "Фламінго". Навіть дві модіфікаціх. "ФлаМіндіч" та "ФлаЦукерберг". Навіть три модіфікації "ФлаКумЧернишов".
показать весь комментарий
12.01.2026 09:21 Ответить
+5
У нас фламінги.Які ніби є,але ніби і немає їх
показать весь комментарий
12.01.2026 09:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну з рашиками зрозуміло.
А Що Ми 🤔🤔🤔
У Відповідь тільки Потужність та Відосіки.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:19 Ответить
У нас фламінги.Які ніби є,але ніби і немає їх
показать весь комментарий
12.01.2026 09:20 Ответить
Як той ховрашок,якого не видко,але він є !!))
показать весь комментарий
12.01.2026 09:44 Ответить
Легко,мільйоном "Фламінго",рознесемо РФію к небеням !!))
показать весь комментарий
12.01.2026 09:22 Ответить
Не Ми, а Він.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:40 Ответить
У нас теж є нова модіфікація крилатой ракети "Фламінго". Навіть дві модіфікаціх. "ФлаМіндіч" та "ФлаЦукерберг". Навіть три модіфікації "ФлаКумЧернишов".
показать весь комментарий
12.01.2026 09:21 Ответить
Ми теж шоб взяли за основу Шахед - то аже б мали реактивний з всякими прибамбасами
показать весь комментарий
12.01.2026 09:27 Ответить
а що несе фламінго ?
показать весь комментарий
12.01.2026 09:32 Ответить
Надію та потужність.
показать весь комментарий
12.01.2026 09:36 Ответить
Новина - це приманка для рибки зеср@нь, і перша вже клюнула
показать весь комментарий
12.01.2026 09:50 Ответить
Якщо передбачається керування оператором, значить з ним має бути звʼязок, значить його можна перехоплювати..От цим і треба займатися, щоб направляти цю фуйню назад на раісю!
показать весь комментарий
12.01.2026 09:45 Ответить
 
 