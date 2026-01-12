Новая модификация "Герани" одновременно несет на борту ПЗРК и боевую часть, - ГУР

Россияне для атаки Украины используют новую модификацию БПЛА "Герань", которая одновременно имеет на борту ПЗРК и боевую часть.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, в разведке обнародовали интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э", оснащенного переносным зенитно-ракетным комплексом.

Ранее в ГУР МО сообщали о применении "Герань-2" с советской ракетой класса "воздух-воздух" Р-60. Сегодня раскрыты детали новой конфигурации беспилотника - теперь с ПЗРК "Верба" на борту.

Применение этой модификации предусматривает ручное управление беспилотником оператором в реальном времени. Для этого используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, размещенная в носовом обтекателе, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР).

Важным отличием этой версии от модификации с ракетой Р-60 является наличие на самом беспилотнике полноценной основной боевой части. На исследованном ГУР образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М.

"Таким образом, после отстрела зенитной ракеты БПЛА сохраняет способность выполнять свою основную ударную задачу. Наведение на цель также может выполняться оператором", - пояснили там.

Также в инерциальной навигационной системе впервые зафиксировано использование нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata (Япония). Этот модуль был представлен в конце 2024 года как решение для гражданских автомобильных систем - автономного вождения и современных систем помощи водителю.

Что предшествовало?

В начале декабря 2025 года сообщалось, что российские захватчики выпустили по Украине модернизированные "шахеды". На одном из таких обнаружили ракету класса "воздух-воздух".

Впоследствии в ГУР рассказали подробности новой модификации БПЛА.

