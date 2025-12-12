Россияне ищут частные дома для установки радиоретрансляторов для "Шахедов", - Сергей "Флеш"
Российские диверсионные группы и агенты пытаются найти частные дворы в Украине, где можно разместить радиоретрансляторы для управления ударными дронами типа "Шахед".
Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, враг часто прицельно выбирает дома, где живут пожилые люди. Именно к ним могут обращаться под видом помощи.
Агент может предлагать установить во дворе небольшую коробку с питанием от розетки и, возможно, подключением к интернету.
Эксперты отмечают: такие "коробки" могут быть элементами системы передачи сигнала для наведения дронов и представляют прямую угрозу как для дома, так и для всего района.
Призыв к гражданам
Сергей "Флеш" просит украинцев предупредить своих родителей, пожилых родственников и соседей об опасности. В случае любых подозрительных предложений от посторонних лиц следует немедленно сообщать в полицию или СБУ.
в Україні не можна зробити радіопеленгатори ?
Лише проснулись, чи що?!
Такі коробки, підлітки вже давно розміщюють за платню через Телеграм біля станцій, у приміщеннях вокзалів, аеропортів, біля мостів, водоканалів, і навіть відділень Нової Пошти.
Ніхто навіть не помічає. Він підійшрв, вмикнум у розетку живлення USB для підзарядки та й пішом собі. А потім - БА-БА-Х!