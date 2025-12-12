РУС
Новости Модернизация шахедов
Россияне ищут частные дома для установки радиоретрансляторов для "Шахедов", - Сергей "Флеш"

Россияне ищут частные дома для установки радиоретрансляторов

Российские диверсионные группы и агенты пытаются найти частные дворы в Украине, где можно разместить радиоретрансляторы для управления ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг часто прицельно выбирает дома, где живут пожилые люди. Именно к ним могут обращаться под видом помощи.

Агент может предлагать установить во дворе небольшую коробку с питанием от розетки и, возможно, подключением к интернету.

Эксперты отмечают: такие "коробки" могут быть элементами системы передачи сигнала для наведения дронов и представляют прямую угрозу как для дома, так и для всего района.

Призыв к гражданам

Сергей "Флеш" просит украинцев предупредить своих родителей, пожилых родственников и соседей об опасности. В случае любых подозрительных предложений от посторонних лиц следует немедленно сообщать в полицию или СБУ.

шахиды

Читайте: Россияне ударили беспилотниками по спортивной школе в Шостке, где тренировались дети

Автор: 

армия РФ (21610) обстрел (30860) россия (98344) Шахед (1720)
такий ретранслятор при бажанні можна приліпити до стовпа елетролінії в полі

в Україні не можна зробити радіопеленгатори ?

.
12.12.2025 16:20 Ответить
Які пеленгатори??Ми трусів собі вже не пошиємо
12.12.2025 16:22 Ответить
Ні! Бо все вже остаточно просрали! Визнайте це нарешті!
12.12.2025 16:23 Ответить
Там частота 2.4Ггц. Как отличить ретранслятор от обычных роутеров?
12.12.2025 16:25 Ответить
за відстанню : якщо добиває дальше ніж 30 метрів, значить вже не роутер
12.12.2025 17:40 Ответить
Привіт!
Лише проснулись, чи що?!
Такі коробки, підлітки вже давно розміщюють за платню через Телеграм біля станцій, у приміщеннях вокзалів, аеропортів, біля мостів, водоканалів, і навіть відділень Нової Пошти.
Ніхто навіть не помічає. Він підійшрв, вмикнум у розетку живлення USB для підзарядки та й пішом собі. А потім - БА-БА-Х!
12.12.2025 16:22 Ответить
Учитывая количество дерьма среди нас - это реально есть проблема.
12.12.2025 16:23 Ответить
 
 