Росіяни шукають приватні будинки для встановлення радіоретрансляторів для "Шахедів", - Сергій "Флеш"
Російські диверсійні групи та агенти намагаються знаходити приватні подвір’я в Україні, де можна розмістити радіоретранслятори для керування ударними дронами типу "Шахед".
Про це повідомив фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог часто прицільно обирає будинки, де живуть люди похилого віку. Саме до них можуть звертатися під виглядом допомоги.
Агент може пропонувати встановити у дворі невелику коробку з живленням від розетки та, можливо, підключенням до інтернету,
Експерти наголошують: такі "коробки" можуть бути елементами системи передачі сигналу для наведення дронів та становлять пряму загрозу як для будинку, так і для всього району.
Заклик до громадян
Сергій "Флеш" просить українців попередити своїх батьків, родичів похилого віку та сусідів про небезпеку. У випадку будь-яких підозрілих пропозицій сторонніх осіб слід негайно повідомляти поліцію або СБУ.
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в Україні не можна зробити радіопеленгатори ?
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