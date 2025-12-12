УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10332 відвідувача онлайн
Новини Модернізація Шахедів
7 087 19

Росіяни шукають приватні будинки для встановлення радіоретрансляторів для "Шахедів", - Сергій "Флеш"

Росіяни шукають приватні будинки для встановлення радіоретрансляторів

Російські диверсійні групи та агенти намагаються знаходити приватні подвір’я в Україні, де можна розмістити радіоретранслятори для керування ударними дронами типу "Шахед".

Про це повідомив фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, ворог часто прицільно обирає будинки, де живуть люди похилого віку. Саме до них можуть звертатися під виглядом допомоги.

Агент може пропонувати встановити у дворі невелику коробку з живленням від розетки та, можливо, підключенням до інтернету,

Експерти наголошують: такі "коробки" можуть бути елементами системи передачі сигналу для наведення дронів та становлять пряму загрозу як для будинку, так і для всього району.

Заклик до громадян

Сергій "Флеш" просить українців попередити своїх батьків, родичів похилого віку та сусідів про небезпеку. У випадку будь-яких підозрілих пропозицій сторонніх осіб слід негайно повідомляти поліцію або СБУ.

шахеди

Читайте: Росіяни вдарили безпілотниками по спортивній школі у Шостці, де тренувалися діти

Автор: 

армія рф (21359) обстріл (34673) росія (70585) Шахед (2293)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Учитывая количество дерьма среди нас - это реально есть проблема.
показати весь коментар
12.12.2025 16:23 Відповісти
+5
такий ретранслятор при бажанні можна приліпити до стовпа елетролінії в полі

в Україні не можна зробити радіопеленгатори ?

.
показати весь коментар
12.12.2025 16:20 Відповісти
+4
в фурі такі стояли. А загалом в підорашці інтернета як такого більше нема у населення.
показати весь коментар
12.12.2025 19:11 Відповісти

Завантаження...

 
 