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Новини Удар РФ по Шостці
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Росіяни вдарили безпілотниками по спортивній школі у Шостці, де тренувалися діти. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 грудня, російські окупаційні війська атакували у Шостці Сумської області спортивну школу, де саме тренувалися діти.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Росіяни спрямували туди два БпЛА.

Повідомляється, що всіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо – всі живі, поранених немає. Усі наслідки атаки уточнюються.

Також дивіться: Двоє загиблих і двоє постраждалих: росіяни скинули КАБ на магазин на Сумщині. ФОТО

Оновлена інформація 

Як розповів міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, під удар у Шостці потрапив спортивний зал комплексної ДЮСШ "Барса". У той момент там проходило тренування зі стрибків на акробатичній доріжці.

РФ вдарила по спортивній школі у Шостці

"Поки окремі міжнародні спортивні організації допускають російських юніорів до змагань, російська армія продовжує знищувати спортивні об’єкти, де тренуються українські діти… Це був свідомий терористичний удар по об’єкту, де перебували діти", - наголосив він.

РФ вдарила по спортивній школі у Шостці

Також він розповів, що загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили та знищили понад 800 об’єктів спортивної інфраструктури, серед яких більше 20 баз олімпійської підготовки, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

РФ вдарила по спортивній школі у Шостці

"Впевнений, що прикривати російські вбивства вигаданою "нейтральністю" - це потурати російським злочинам", - додав Бідний.

Удар по Середино-Будській громаді

Також сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади.

Поранення дістала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Також читайте: Росіяни атакували цивільних на Сумщині: двоє загиблих, госпіталізовано жінку

Автор: 

обстріл (34673) Сумська область (4811) школа (2319) Шостка (104) Шосткинський район (173)
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Топ коментарі
+13
А Трамп каже поступитись треба і буде мир, і всі НАС УЛАМУЮТЬ І УЛАМУЮТЬ....а агресор думає - ШИКАРНО, можна робити ВСЕ. ЗАмість покарання - заохочення
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12.12.2025 16:07 Відповісти
+10
Місто Шостка на Сумщині розташоване приблизно за 50 кілометрів від кордону з Російською Федерацією, що робить його прикордонним містом і зоною підвищеної небезпеки, хоча активні бойові дії там не відбуваються.

били два дрона і прицільно по дитячій спорт. школі!

ми в такій ситуації що або все суспільство мобілізується, відібьємось від кацапів і озброємось до зубів (включно з ядерною зброєю) або зникнемо як нація

ЗЄлєнський ніколи більше !!!

.
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12.12.2025 16:12 Відповісти
+4
Цілком підтримую останню строку! Ніколи знов!
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12.12.2025 18:06 Відповісти

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