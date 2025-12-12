Росіяни вдарили безпілотниками по спортивній школі у Шостці, де тренувалися діти. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 грудня, російські окупаційні війська атакували у Шостці Сумської області спортивну школу, де саме тренувалися діти.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де саме тривало тренування дітей", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Росіяни спрямували туди два БпЛА.

Повідомляється, що всіх дітей та тренерів оперативно евакуювали в безпечне місце. Попередньо – всі живі, поранених немає. Усі наслідки атаки уточнюються.

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Оновлена інформація

Як розповів міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, під удар у Шостці потрапив спортивний зал комплексної ДЮСШ "Барса". У той момент там проходило тренування зі стрибків на акробатичній доріжці.

"Поки окремі міжнародні спортивні організації допускають російських юніорів до змагань, російська армія продовжує знищувати спортивні об’єкти, де тренуються українські діти… Це був свідомий терористичний удар по об’єкту, де перебували діти", - наголосив він.

Також він розповів, що загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили та знищили понад 800 об’єктів спортивної інфраструктури, серед яких більше 20 баз олімпійської підготовки, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

"Впевнений, що прикривати російські вбивства вигаданою "нейтральністю" - це потурати російським злочинам", - додав Бідний.

Удар по Середино-Будській громаді

Також сьогодні ворог здійснив мінометний обстріл Середино-Будської громади.

Поранення дістала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

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