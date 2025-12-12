РУС
Россияне ударили беспилотниками по спортивной школе в Шостке, где тренировались дети

РФ нанесла удар по спортивной школе в Шостке

Сегодня, 12 декабря, российские оккупационные войска атаковали в Шостке Сумской области спортивную школу, где тренировались дети.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Российские войска атаковали ударными БПЛА гражданскую инфраструктуру в Шостке – спортивную школу, где как раз проходила тренировка детей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это был прицельный удар по месту, где находились дети. Россияне направили туда два БПЛА.

Сообщается, что всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет. Все последствия атаки уточняются.

Удар по Середино-Будской громаде

Также сегодня враг осуществил минометный обстрел Середино-Будской громады.

Ранение получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

А Трамп каже поступитись треба і буде мир, і всі НАС УЛАМУЮТЬ І УЛАМУЮТЬ....а агресор думає - ШИКАРНО, можна робити ВСЕ. ЗАмість покарання - заохочення
12.12.2025 16:07 Ответить
Чому ми не стріляємо по аналогічних місцях ворога? Де наше ППО?
12.12.2025 16:08 Ответить
толку вбивати кацапят ?
рузькі баби ещьо нарожають від азіятів

.
12.12.2025 16:13 Ответить
Місто Шостка на Сумщині розташоване приблизно за 50 кілометрів від кордону з Російською Федерацією, що робить його прикордонним містом і зоною підвищеної небезпеки, хоча активні бойові дії там не відбуваються.

били два дрона і прицільно по дитячій спорт. школі!

ми в такій ситуації що або все суспільство мобілізується, відібьємось від кацапів і озброємось до зубів (включно з ядерною зброєю) або зникнемо як нація

ЗЄлєнський ніколи більше !!!

.
12.12.2025 16:12 Ответить
За версією трампа так кацапська нежить проявляє прагнення до миру.
12.12.2025 16:15 Ответить
 
 