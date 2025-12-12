Россияне ударили беспилотниками по спортивной школе в Шостке, где тренировались дети
Сегодня, 12 декабря, российские оккупационные войска атаковали в Шостке Сумской области спортивную школу, где тренировались дети.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Российские войска атаковали ударными БПЛА гражданскую инфраструктуру в Шостке – спортивную школу, где как раз проходила тренировка детей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это был прицельный удар по месту, где находились дети. Россияне направили туда два БПЛА.
Сообщается, что всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет. Все последствия атаки уточняются.
Удар по Середино-Будской громаде
Также сегодня враг осуществил минометный обстрел Середино-Будской громады.
Ранение получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
рузькі баби ещьо нарожають від азіятів
.
били два дрона і прицільно по дитячій спорт. школі!
ми в такій ситуації що або все суспільство мобілізується, відібьємось від кацапів і озброємось до зубів (включно з ядерною зброєю) або зникнемо як нація
ЗЄлєнський ніколи більше !!!
.