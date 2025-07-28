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Россия обязательно перейдет на реактивные "Шахеды". Украина адаптирует тактику, - Федоров

Федоров: Россия скоро атакует Украину реактивными дронами

Российская армия начала внедрять технологии, которые позволяют "Шахедам" более эффективно избегать украинских дронов-перехватчиков. Украина ежедневно адаптирует тактику.

Об этом сообщил первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

Он сравнил развитие технологий БПЛА в современной войне с блиц-игрой в шахматы и заявил, что отрасль беспилотников развивается стремительно - постоянно меняется тактика, появляются новые технологические решения.

"Мы ежедневно адаптируем тактику, ведь враг быстро учится и совершенствует дроны. Уже интегрируются новые технические возможности, которые позволяют "Шахедам" обходить наши перехватчики", - заявил Федоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский фонд стартапов помог привлечь почти $51 миллион внешних инвестиций, - Федоров

По прогнозам первого вице-премьера, в ближайшем будущем Россия начнет массово использовать реактивные дроны - и поэтому Украина уже сейчас должна искать ответ на эти угрозы.

"Россия обязательно будет переходить на реактивные дроны. Погода сильно влияет на то, как работают перехватчики. Большое количество факторов на это влияет", - пояснил чиновник.

Сейчас, по словам Федорова, Украина подписала контракты как минимум с четырьмя компаниями, занимающимися производством современных перехватчиков дронов.

"Есть прорывные технологии, которые раньше занимали бы годы разработки, а мы уже запускаем их в производство. Теперь главное масштабировать эти решения", - резюмировал он.

Читайте также: РФ использовала для массированного удара по Киеву новый реактивный "Шахед", - Defense Express. ФОТО

Автор: 

беспилотник (4013) Федоров Михаил (520) Шахед (1340) война в Украине (5392)


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Топ комментарии
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28.07.2025 21:40 Ответить
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Ніхто тих дронів-перехоплювачів ще не бачив, але шахеди їх вже уникають... Казки зелебобів, том 24, казка про дрони-перехоплювачі
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28.07.2025 21:46 Ответить
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28.07.2025 21:40 Ответить
поменьше б він патякав про те, що всі й так розуміють

.
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28.07.2025 22:06 Ответить
пане ******, Ви тепер перший віцепрем'єр.
Ваша робота допомагати прем'єру і в разі чого її замінити.

Давайте вже перемикайтесь зі свого напрямку на всі програми діяльності кабміну.

На Вас і узгодження порядку звітування кабміну у Верховній Раді і пропихування кабмінських законопроєктів.

Координація економічної, транспортної, екологічної, енергетичної, євроінтеграційної політики + мобілізації.

Вас можуть послати на перемовини за кордон замість прем'єрки.

Навіть кадровий резерв України Ви формуєте.

Роботи не початий край.

А у Вас одні дрони в голові...
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28.07.2025 22:23 Ответить
Ми відповімо своїм реактивним Шахедом - нє?
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28.07.2025 21:42 Ответить
ми назвемо його гордо - ЗЄлєд !

.
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28.07.2025 22:07 Ответить
або ЗЄльот

"ЗЄльоти лєтять, бамбіть будуть"

.
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28.07.2025 22:13 Ответить
Ніхто тих дронів-перехоплювачів ще не бачив, але шахеди їх вже уникають... Казки зелебобів, том 24, казка про дрони-перехоплювачі
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28.07.2025 21:46 Ответить
Клнтрнаступ-2

кацапи так перелякалися контрнаступу, що як дурні накопали траншей в десять рядів - від лінії фронту аж до самого Мелітополя.

історія повторюється - патякайте далі, уроди !

.
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28.07.2025 22:10 Ответить
Ефективна відповідь на реактивні бпла, та і крилаті ракети, в тому числі, - це APKWS, бажано на всіх платформах, на літаках, і наземних, і велика кількість гармат типу skynex, з програмованими снарядами.
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28.07.2025 21:48 Ответить
Боже, який Ви молодець! Ніхто не міг здогадатись, якими засобами протиповітряного прикриття треба захищати небо нашої країни, а Ви ось, взяли і прям очі всім відкрили. Дякую за Ваш неоціненний внесок в справу захисту Батьківщини!
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28.07.2025 22:01 Ответить
Якщо ви такий молодець, напишіть будь ласка, чому в нас цих засобів зараз недостатньо. Чому виділяють мільярди на нікому непотрібний мінєд, за які можна було 240 радарів, щоб виявляти шахеди і т.п.
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28.07.2025 22:13 Ответить
сьогодні на НВ була цікава передача:

на обладміністрацію Луганської обл. з 2022 по 2024 виділили 15 млрд. грив. !!!

військова обл. адміністрація області діє досі.
включно із департаментом сільського господарства !!!!!
Карл, департ. с.х. окупованої області !

.
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28.07.2025 22:25 Ответить
Слів не підібрати,щоб описати тупість цього дебіла.
Ніхто не здогадався зробити дрон з реактивним двигуном.Може тому,що це повна херня ?
Крилаті ракети з реактивним двигуном,якщо цей дебіл не знає.
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28.07.2025 21:49 Ответить
MWM: Германия планирует наносить удары по маскве ракетами Tomahawk.
Правительство Германии направило США официальный запрос о закупке мобильного ракетного комплекса Typhon. https://news.mail.ru/society/67037747/ Система Typhon может использовать как крылатую ракету Tomahawk, дальность действия которой составляет 1600 километров, так и многоцелевую зенитную и противокорабельную ракету SM-6.
В последнее время Германия значительно расширила наступательные возможности в отношении расии. В мае бундесвер ввел в строй 45-ю бронетанковую бригаду, которая будет дислоцироваться в Вильнюсе. Ожидается, что это подразделение обеспечит на территории бывшей советской республики элитную передовую механизированную военную базу. Она будет расположена всего в 150 километрах от Минска и менее чем в 800 километрах от масквы
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28.07.2025 21:51 Ответить
Поки касапи не запустять свою лінійку реактивних дронів, поки ви, ОПешники зелені не розграбуєте виділений бюджет на ******* перехоплювачі - необхідні БПЛА в Україні не появляться. - від поняття "зовсім"; це постулат, аксіома існування зедебільної влади
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28.07.2025 21:56 Ответить
Ще один спєц ліквідатор.
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28.07.2025 22:00 Ответить
"Проривам в технології" треба було займатися перед повномасштабним вторгненням, а не стелити асфальт для російських танків, не розміновувати переходи і не відводити війська.
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28.07.2025 22:07 Ответить
шахед через його конструкцію не може летіти швидше 500 км на годину, він просто розвалиться у повітрі.
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28.07.2025 22:11 Ответить
чому ніхто не повторить Фау-1:

700 кг БЧ
700 км на годину
700 км дальність

двигун - простий як двері !

.
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28.07.2025 22:17 Ответить
для реактивного шахеда потрібний принципово інший планер, а не пінопластовий
а отже - інша культура виробництва

.
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28.07.2025 22:19 Ответить
Коротше, контракти на виробництво "перехоплювачів" укладуть, гроші заплатять куди треба, після чого заявлять що ці перехоплювачі неефективні проти реактивних дронів і взагалі треба адаптуватись, а гроші вже витрачені, і взагалі їх з'їли миші і не на часі про це питати.
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28.07.2025 22:20 Ответить
1. реактивні шахеди з'являться не одразу
2. виробництво гвинтових мопедів "поставлено на поток" і від них не відмовляться

тим більше, що поки що вони, курви, ефективні
.
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28.07.2025 22:29 Ответить
 
 