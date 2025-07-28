Россия обязательно перейдет на реактивные "Шахеды". Украина адаптирует тактику, - Федоров

Российская армия начала внедрять технологии, которые позволяют "Шахедам" более эффективно избегать украинских дронов-перехватчиков. Украина ежедневно адаптирует тактику.

Об этом сообщил первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

Он сравнил развитие технологий БПЛА в современной войне с блиц-игрой в шахматы и заявил, что отрасль беспилотников развивается стремительно - постоянно меняется тактика, появляются новые технологические решения.

"Мы ежедневно адаптируем тактику, ведь враг быстро учится и совершенствует дроны. Уже интегрируются новые технические возможности, которые позволяют "Шахедам" обходить наши перехватчики", - заявил Федоров.

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По прогнозам первого вице-премьера, в ближайшем будущем Россия начнет массово использовать реактивные дроны - и поэтому Украина уже сейчас должна искать ответ на эти угрозы.

"Россия обязательно будет переходить на реактивные дроны. Погода сильно влияет на то, как работают перехватчики. Большое количество факторов на это влияет", - пояснил чиновник.

Сейчас, по словам Федорова, Украина подписала контракты как минимум с четырьмя компаниями, занимающимися производством современных перехватчиков дронов.

"Есть прорывные технологии, которые раньше занимали бы годы разработки, а мы уже запускаем их в производство. Теперь главное масштабировать эти решения", - резюмировал он.

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