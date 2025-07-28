Россия обязательно перейдет на реактивные "Шахеды". Украина адаптирует тактику, - Федоров
Российская армия начала внедрять технологии, которые позволяют "Шахедам" более эффективно избегать украинских дронов-перехватчиков. Украина ежедневно адаптирует тактику.
Об этом сообщил первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
Он сравнил развитие технологий БПЛА в современной войне с блиц-игрой в шахматы и заявил, что отрасль беспилотников развивается стремительно - постоянно меняется тактика, появляются новые технологические решения.
"Мы ежедневно адаптируем тактику, ведь враг быстро учится и совершенствует дроны. Уже интегрируются новые технические возможности, которые позволяют "Шахедам" обходить наши перехватчики", - заявил Федоров.
По прогнозам первого вице-премьера, в ближайшем будущем Россия начнет массово использовать реактивные дроны - и поэтому Украина уже сейчас должна искать ответ на эти угрозы.
"Россия обязательно будет переходить на реактивные дроны. Погода сильно влияет на то, как работают перехватчики. Большое количество факторов на это влияет", - пояснил чиновник.
Сейчас, по словам Федорова, Украина подписала контракты как минимум с четырьмя компаниями, занимающимися производством современных перехватчиков дронов.
"Есть прорывные технологии, которые раньше занимали бы годы разработки, а мы уже запускаем их в производство. Теперь главное масштабировать эти решения", - резюмировал он.
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Ваша робота допомагати прем'єру і в разі чого її замінити.
Давайте вже перемикайтесь зі свого напрямку на всі програми діяльності кабміну.
На Вас і узгодження порядку звітування кабміну у Верховній Раді і пропихування кабмінських законопроєктів.
Координація економічної, транспортної, екологічної, енергетичної, євроінтеграційної політики + мобілізації.
Вас можуть послати на перемовини за кордон замість прем'єрки.
Навіть кадровий резерв України Ви формуєте.
Роботи не початий край.
А у Вас одні дрони в голові...
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"ЗЄльоти лєтять, бамбіть будуть"
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кацапи так перелякалися контрнаступу, що як дурні накопали траншей в десять рядів - від лінії фронту аж до самого Мелітополя.
історія повторюється - патякайте далі, уроди !
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на обладміністрацію Луганської обл. з 2022 по 2024 виділили 15 млрд. грив. !!!
військова обл. адміністрація області діє досі.
включно із департаментом сільського господарства !!!!!
Карл, департ. с.х. окупованої області !
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Ніхто не здогадався зробити дрон з реактивним двигуном.Може тому,що це повна херня ?
Крилаті ракети з реактивним двигуном,якщо цей дебіл не знає.
Правительство Германии направило США официальный запрос о закупке мобильного ракетного комплекса Typhon. https://news.mail.ru/society/67037747/ Система Typhon может использовать как крылатую ракету Tomahawk, дальность действия которой составляет 1600 километров, так и многоцелевую зенитную и противокорабельную ракету SM-6.
В последнее время Германия значительно расширила наступательные возможности в отношении расии. В мае бундесвер ввел в строй 45-ю бронетанковую бригаду, которая будет дислоцироваться в Вильнюсе. Ожидается, что это подразделение обеспечит на территории бывшей советской республики элитную передовую механизированную военную базу. Она будет расположена всего в 150 километрах от Минска и менее чем в 800 километрах от масквы
700 кг БЧ
700 км на годину
700 км дальність
двигун - простий як двері !
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а отже - інша культура виробництва
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2. виробництво гвинтових мопедів "поставлено на поток" і від них не відмовляться
тим більше, що поки що вони, курви, ефективні
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