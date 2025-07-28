Український фонд стартапів допоміг залучити майже $51 мільйон зовнішніх інвестицій, – Федоров

Станом на липень цього року переможці програм Українського фонду стартапів уже залучили понад $50,9 млн зовнішніх інвестицій.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, зараз ці кошти працюють на трансформацію різних секторів економіки.

Український фонд стартапів – це державна інституція, що допомагає інноваційним проєктам та технологічним стартапам залучити кошти на ранніх етапах та запустити власні проєкти. Фон був створений у 2018 році.

Федоров також назвав проєкти, які створили ринкоутворювальні технології в різних галузях економіки. Це, зокрема:

Esper Bionics – створили біонічні протези із хмарним сервісом, які "вчаться" звичок користувача. Компанія формує новий сегмент ринку біоніки, персоналізує складні технології і робить їх доступними ширшому колу пацієнтів;

CheckEye – спрямовує ШІ-технологію на скринінг діабетичної ретинопатії, відкриває масовий ринок швидкої діагностики зору й дає змогу людям у віддалених регіонах отримати доступ до послуг, що рятують зір;

SolarGaps – створює смартжалюзі, що генерують електроенергію, і формує нову нішу на перетині Smart Home та зеленої енергетики. Традиційні сонячні панелі потребують великих площ, а SolarGaps знижує поріг входу в зелену енергетику, створюючи ринок мікрогенерації енергії для квартир і офісів;

Deus Robotics – створює роботів для складів, автоматизуючи логістику для малих і середніх бізнесів, що раніше було доступно лише гігантам e-commerce;

Tayra – ШІ-асистент лікаря, що слухає, транскрибує і записує дані в медичну програму, якою користується лікар. Це прибирає рутину з документами та підвищує ефективність роботи лікаря;

AGRO BI – збирає дані про фермерські культури на основі зйомки з дрона, а Y-Harvest моніторить стан ґрунтів на основі штучного інтелекту. Ці стартапи збільшують урожайність, розширюючи перспективний нині ринок прецизійного землеробства.

"Попри війну, українські інноватори активно розвиваються та створюють ринки, яких ще кілька років тому не існувало. Підтримка Українського фонду стартапів стала значним поштовхом для багатьох ринкотворчих компаній. Це важлива частина втілення нашої стратегії інновацій WINWIN 2030 та переходу України до інноваційної економіки", – зауважив Федоров.

У травні повідомлялося, що 117 українських стартапів залучили понад 3,5 млн євро грантів на розвиток інновацій від фінансованого Європейський Союзом проєкту Seeds of Bravery.

Перед тим стало відомо, що українські стартапи дедалі частіше переїжджають за кордон та уникають згадок про своє походження.