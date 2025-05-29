Українські стартапи отримали грантів на 3,5 мільйона євро. Кошти надає ЄС

117 українських стартапів залучили понад 3,5 млн євро грантів на розвиток інновацій від фінансованого Європейський Союзом проєкту Seeds of Bravery.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Там зазначили що в цій хвилі грантів взяла участь найбільша кількість технологічних компаній серед усіх раундів.

Від 25 тис. до 50 тис. євро залучили стартапи таких напрямів:

інноваційні послуги,

інноваційне підприємництво,

інкубатори глибоких технологій,

відбудова України,

масштабування та акселерація deep tech-стартапів.

"Окремий фокус – технології, які працюють над викликами майбутнього. Серед переможців – рішення в напрямах agritech, healthtech, energytech, а також стартапи, що створюють продукти для відбудови України", – сказано в повідомленні.

Як нагадали в Мінцифри, уже понад 200 українських стартапів отримали фінансування від Seeds of Bravery на масштабування технологій. Український фонд стартапів є партнером консорціуму й адмініструє грантову підтримку, яка фінансується Європейською інноваційною радою.

У середині травня повідомлялося, що компанія Google оголосила третю хвилю отримувачів фінансування від Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund).

Перед тим стало відомо, що українські стартапи дедалі частіше переїжджають за кордон та уникають згадок про своє походження.