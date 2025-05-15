Google надав фінансування 30 українським стартапам. Які проєкти отримали гроші?

Компанія Google оголосила третю хвилю отримувачів фінансування від Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund).

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ці стартапи досягають дивовижних технологічних проривів у таких сферах, як штучний інтелект, квантові обчислення, освіта, охорона здоров'я та інших", – сказано в блозі Google.

Зокрема, фінансування отримали:

Advizor: хмарне програмно-апаратне рішення для зменшення енергоспоживання та підвищення ефективності для комерційної та промислової нерухомості,

Assisterr: мережа спеціалізованих мовних моделей малого розміру (Small Language Models),

AVS: онлайн-платформа для професійної підтримки та підвищення кваліфікації бухгалтерів,

Beholder: штучний інтелект для виявлення та видобутку енергетичних ресурсів,

CheckEye: рішення на базі ШІ для ранньої діагностики хронічних захворювань,

Chessed.me: цифрова платформа, яка підвищує концентрацію та когнітивні здібності дітей через індивідуальні заняття шахами під керівництвом викладачів,

ChordChord: музичний помічник, який допомагає музикантам та продюсерам швидше та ефективніше створювати, вдосконалювати й завершувати музику,

Curify: платформа, яка пришвидшує процес набору пацієнтів для клінічних досліджень, спрощуючи пошук і участь у потрібних дослідженнях,

Datrics: рішення на базі ШІ для автоматизованої аналітики в розмовному форматі, що забезпечують миттєве отримання інсайтів на основі даних для бізнесу та користувачів даних,

Deeployalty: цифрова платформа, яка допомагає банкам і рітейлерам залучати та монетизувати клієнтів через інтеграцію програм лояльності, кешбеку та електронних чеків у банківські додатки,

Deus Robotics: гнучка система роботизованої автоматизації, яка об’єднує та вдосконалює роботів будь-яких брендів для оптимізації складських операцій,

eKidz.eu: застосунок, який робить навчання грамотності та нової мови легким і доступним для кожної дитини,

Fintellect: фінансовий ШІ-копілот для компаній у сфері послуг,

Getpin: платформа на базі ШІ, яка допомагає бізнесу покращити онлайн-присутність, керувати відгуками клієнтів і збільшувати продажі,

Haiqu: програмне забезпечення для підвищення ефективності квантових комп'ютерів і створення практичних застосунків,

HIMERA: інноваційна адаптивна система зв'язку для цивільних і спеціалізованих користувачів у складних умовах,

ITFin: єдина система для оптимізації усіх процесів бізнесу,

Knowledgator: ML-рішення з відкритим кодом для перетворення неструктурованих даних на знання,

Mawi: система безперервного моніторингу артеріального тиску,

Mosqitter: інноваційні екологічні рішення для боротьби зі шкідливими комахами,

Nanit Robot: онлайн-академія робототехніки,

Oboard.io: OKR-платформа, яка допомагає командам та організаціям встановлювати чіткі, вимірювані цілі та досягати їх разом,

OpenMinds: стартап у сфері когнітивної безпеки, що протистоїть авторитарному впливу та пропаганді,

Ovul.AI: технологія відстеження гормонів на основі аналізу слини з використанням ШІ,

PromoRepublic: маркетингова платформа для франшиз і мережевих бізнесів,

UpLife: додаток-компаньйон для психічного здоров'я з терапією на основі КПТ (когнітивно-поведінкової терапії) та інтерактивними інструментами,

V-Art: B2B рішення для оптимізації ліцензування даних для брендів і ШІ,

xTiles: візуальний універсальний робочий простір для особистого та командного використання,

Zibra AI: платформа на базі ШІ для створення спеціальних ефектів та 3D-контенту для ігор, телебачення, кіно та інших галузей,

ZVOOK: платформа для акустичної діагностики.

Фонд підтримки Google для стартапів в Україні обсягом $10 млн надає важливу підтримку українським засновникам під час розвитку їхніх компаній і допомагає закладати основу для післявоєнного економічного відновлення країни.

Кожен переможець отримає до $100 тис. бездольового фінансування, а також менторську підтримку від Google і доступ до продуктів компанії. Крім того, стартапи можуть претендувати на додаткові $350 тис. у вигляді кредитів на використання Google Cloud.

Раніше стало відомо, що корпорація Google оголосила про запуск свого Фонду майбутнього штучного інтелекту (AI Futures Fund) – нової ініціативи, спрямованої на інвестування в стартапи, що створюються за допомогою найновіших інструментів штучного інтелекту від Google DeepMind.

У жовтні минулого року повідомлялося, що компанія Google розробляє технологію штучного інтелекту, яка візьме на себе керування комп'ютером для виконання таких завдань, як дослідження та покупки.