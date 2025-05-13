Google запускає фонд для інвестицій у стартапи, що займаються штучним інтелектом

Корпорація Google оголосила про запуск свого Фонду майбутнього штучного інтелекту (AI Futures Fund) – нової ініціативи, спрямованої на інвестування в стартапи, що створюються за допомогою найновіших інструментів штучного інтелекту від Google DeepMind.

Про це пише TechCrunch.

Фонд підтримуватиме стартапи від початкової до пізньої стадії та пропонуватиме різні ступені підтримки, включно з наданням засновникам раннього доступу до моделей штучного інтелекту Google від DeepMind, можливістю працювати з експертами Google з DeepMind та Google Labs, а також кредитами Google Cloud.

Деякі стартапи також зможуть отримати прямі інвестиції від Google.

"Ми розглядаємо можливості на постійній основі – немає фіксованого вікна подачі заявок чи терміну. ​​Коли ми зустрічаємо компанії, які відповідають тезі Фонду, ми можемо вирішити інвестувати. Наразі ми не оголошуємо конкретний розмір Фонду, а розміри чеків залежать від стадії та потреб компанії – зазвичай це рання та середня стадія, з гнучкістю також для можливостей на пізніших стадіях", – розповівречник Google.

Фонд AI Futures Fund вже має кілька тематичних досліджень. У програмі брали участь такі стартапи, як платформа для створення мемів Viggle та додаток для веб-мультфільмів Toonsutra.

Стартапи можуть подавати заявки починаючи з 12 травня.

У жовтні минулого року стало відомо, що компанія Google розробляє технологію штучного інтелекту, яка візьме на себе керування комп'ютером для виконання таких завдань, як дослідження та покупки.

Google протягом останніх кількох місяців брав на себе великі зобов'язання щодо підтримки наступного покоління талантів у сфері штучного інтелекту та наукових проривів.

У листопаді минулого року Google.org, благодійне крило компанії, оголосило про виділення $20 млн готівкою дослідникам та вченим, які працюють у сфері штучного інтелекту. До цього, у вересні, генеральний директор Google Сундар Пічаї оголосив, що компанія створює Глобальний фонд можливостей ШІ на суму $120 млн, щоб допомогти поширити освіту та навчання у сфері ШІ на більше місць у світі. Google.org також запустив генеративну програму акселерації штучного інтелекту вартістю $20 млн, щоб скоротити витрати некомерційним організаціям, які розробляють технології штучного інтелекту.

Google також має свій фонд Google for Startups, який підтримує засновників із різних галузей та досвіду, що створюють компанії, включно з компаніями, які займаються штучним інтелектом.