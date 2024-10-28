Google розробляє штучний інтелект, який зможе керувати комп’ютерами

Компанія Google розробляє технологію штучного інтелекту, яка візьме на себе керування комп'ютером для виконання таких завдань, як дослідження та покупки.

Про це пише Reuters.

Як повідомляється, Google збирається продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis уже в грудні з випуском своєї наступної флагманської великої мовної моделі Gemini.

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI – розробник чат-боту ChatGPT – також хоче, щоб її моделі проводили дослідження, переглядаючи веб-сторінки автономно за допомогою CUA (Common User Access – стандарт інтерфейсів користувача для операційних систем і комп'ютерних програм, – ред.). або комп’ютерного агента, який може виконувати дії на основі своїх висновків.

Anthropic і Google намагаються розвинути концепцію на крок далі, створивши програмне забезпечення, яке безпосередньо взаємодіє з комп'ютером або браузером людини.

На початку серпня в Європейському Союзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.

До того директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.