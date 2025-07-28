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Росія обов’язково переходитиме на реактивні "шахеди". Україна адаптує тактику, - Федоров

Федоров: Росія скоро атакуватиме Україну реактивними дронами

Російська армія почала впроваджувати технології, які дозволяють "шахедам" більш ефективно уникати українських дронів-перехоплювачів. Україна щодня адаптує тактику.

Про це повідомив перший віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Він порівняв розвиток технологій БПЛА у сучасній війні з бліцгрою в шахи та заявив, що галузь безпілотників розвивається стрімко — постійно змінюється тактика, з’являються нові технологічні рішення.

"Ми щодня адаптуємо тактику, адже ворог швидко вчиться і вдосконалює дрони. Уже інтегруються нові технічні можливості, які дозволяють шахедам обходити наші перехоплювачі", - заявив Федоров.

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За прогнозами першого віцепрем'єра, у найближчому майбутньому Росія почне масово використовувати реактивні дрони –– і тому Україна вже зараз має шукати відповідь на ці загрози.

"Росія обов’язково буде переходити на реактивні дрони. Погода сильно впливає на те, як працюють перехоплювачі. Велика кількість факторів на це впливає", - пояснив посадовець.

Наразі, за словами Федорова, Україна підписала контракти щонайменше з чотирма компаніями, що займаються виробництвом сучасних перехоплювачів дронів.

"Є проривні технології, які раніше займали б роки розробки, а ми вже запускаємо їх у виробництво. Тепер головне масштабувати ці рішення", - резюмував він.

Читайте також: РФ використала для масованого удару по Києву новий реактивний "Шахед", - Defense Express. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4619) Федоров Михайло (913) Шахед (1346) війна в Україні (5430)


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Топ коментарі
+10
Ніхто тих дронів-перехоплювачів ще не бачив, але шахеди їх вже уникають... Казки зелебобів, том 24, казка про дрони-перехоплювачі
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28.07.2025 21:46 Відповісти
+4
Якщо ви такий молодець, напишіть будь ласка, чому в нас цих засобів зараз недостатньо. Чому виділяють мільярди на нікому непотрібний мінєд, за які можна було 240 радарів, щоб виявляти шахеди і т.п.
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28.07.2025 22:13 Відповісти
+3
брысь позорище
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28.07.2025 21:40 Відповісти
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28.07.2025 21:40 Відповісти
поменьше б він патякав про те, що всі й так розуміють

.
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28.07.2025 22:06 Відповісти
пане ******, Ви тепер перший віцепрем'єр.
Ваша робота допомагати прем'єру і в разі чого її замінити.

Давайте вже перемикайтесь зі свого напрямку на всі програми діяльності кабміну.

На Вас і узгодження порядку звітування кабміну у Верховній Раді і пропихування кабмінських законопроєктів.

Координація економічної, транспортної, екологічної, енергетичної, євроінтеграційної політики + мобілізації.

Вас можуть послати на перемовини за кордон замість прем'єрки.

Навіть кадровий резерв України Ви формуєте.

Роботи не початий край.

А у Вас одні дрони в голові...
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28.07.2025 22:23 Відповісти
Ми відповімо своїм реактивним Шахедом - нє?
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28.07.2025 21:42 Відповісти
ми назвемо його гордо - ЗЄлєд !

.
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28.07.2025 22:07 Відповісти
або ЗЄльот

"ЗЄльоти лєтять, бамбіть будуть"

.
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28.07.2025 22:13 Відповісти
Ніхто тих дронів-перехоплювачів ще не бачив, але шахеди їх вже уникають... Казки зелебобів, том 24, казка про дрони-перехоплювачі
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28.07.2025 21:46 Відповісти
Клнтрнаступ-2

кацапи так перелякалися контрнаступу, що як дурні накопали траншей в десять рядів - від лінії фронту аж до самого Мелітополя.

історія повторюється - патякайте далі, уроди !

.
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28.07.2025 22:10 Відповісти
Вибачте, що саме Вам їх не показали
Не змогли знайти адресу, куди їх привезти разом з повісткою до ТЦК.
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28.07.2025 22:33 Відповісти
Ефективна відповідь на реактивні бпла, та і крилаті ракети, в тому числі, - це APKWS, бажано на всіх платформах, на літаках, і наземних, і велика кількість гармат типу skynex, з програмованими снарядами.
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28.07.2025 21:48 Відповісти
Боже, який Ви молодець! Ніхто не міг здогадатись, якими засобами протиповітряного прикриття треба захищати небо нашої країни, а Ви ось, взяли і прям очі всім відкрили. Дякую за Ваш неоціненний внесок в справу захисту Батьківщини!
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28.07.2025 22:01 Відповісти
Якщо ви такий молодець, напишіть будь ласка, чому в нас цих засобів зараз недостатньо. Чому виділяють мільярди на нікому непотрібний мінєд, за які можна було 240 радарів, щоб виявляти шахеди і т.п.
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28.07.2025 22:13 Відповісти
сьогодні на НВ була цікава передача:

на обладміністрацію Луганської обл. з 2022 по 2024 виділили 15 млрд. грив. !!!

військова обл. адміністрація області діє досі.
включно із департаментом сільського господарства !!!!!
Карл, департ. с.х. окупованої області !

.
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28.07.2025 22:25 Відповісти
якщо я напишу як воно на справді, то воно мені буде трохи як би нє зовсім шоб пісєць, але і не зовсім "харашо". Просто як воно вже нудить читати як воно має бути, але чомусь ніхто не питає себе чому воно воно так як є...
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28.07.2025 22:36 Відповісти
Слів не підібрати,щоб описати тупість цього дебіла.
Ніхто не здогадався зробити дрон з реактивним двигуном.Може тому,що це повна херня ?
Крилаті ракети з реактивним двигуном,якщо цей дебіл не знає.
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28.07.2025 21:49 Відповісти
MWM: Германия планирует наносить удары по маскве ракетами Tomahawk.
Правительство Германии направило США официальный запрос о закупке мобильного ракетного комплекса Typhon. https://news.mail.ru/society/67037747/ Система Typhon может использовать как крылатую ракету Tomahawk, дальность действия которой составляет 1600 километров, так и многоцелевую зенитную и противокорабельную ракету SM-6.
В последнее время Германия значительно расширила наступательные возможности в отношении расии. В мае бундесвер ввел в строй 45-ю бронетанковую бригаду, которая будет дислоцироваться в Вильнюсе. Ожидается, что это подразделение обеспечит на территории бывшей советской республики элитную передовую механизированную военную базу. Она будет расположена всего в 150 километрах от Минска и менее чем в 800 километрах от масквы
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28.07.2025 21:51 Відповісти
Поки касапи не запустять свою лінійку реактивних дронів, поки ви, ОПешники зелені не розграбуєте виділений бюджет на ******* перехоплювачі - необхідні БПЛА в Україні не появляться. - від поняття "зовсім"; це постулат, аксіома існування зедебільної влади
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28.07.2025 21:56 Відповісти
Ще один спєц ліквідатор.
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28.07.2025 22:00 Відповісти
"Проривам в технології" треба було займатися перед повномасштабним вторгненням, а не стелити асфальт для російських танків, не розміновувати переходи і не відводити війська.
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28.07.2025 22:07 Відповісти
шахед через його конструкцію не може летіти швидше 500 км на годину, він просто розвалиться у повітрі.
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28.07.2025 22:11 Відповісти
чому ніхто не повторить Фау-1:

700 кг БЧ
700 км на годину
700 км дальність

двигун - простий як двері !

.
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28.07.2025 22:17 Відповісти
для реактивного шахеда потрібний принципово інший планер, а не пінопластовий
а отже - інша культура виробництва

.
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28.07.2025 22:19 Відповісти
Пінопластові - це "Гербери", тобто дрони-обманки.
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28.07.2025 22:36 Відповісти
Коротше, контракти на виробництво "перехоплювачів" укладуть, гроші заплатять куди треба, після чого заявлять що ці перехоплювачі неефективні проти реактивних дронів і взагалі треба адаптуватись, а гроші вже витрачені, і взагалі їх з'їли миші і не на часі про це питати.
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28.07.2025 22:20 Відповісти
1. реактивні шахеди з'являться не одразу
2. виробництво гвинтових мопедів "поставлено на поток" і від них не відмовляться

тим більше, що поки що вони, курви, ефективні
.
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28.07.2025 22:29 Відповісти
Як в поговорці "пливли пливли і на березі всрались".

Гроші на "перехоплювачі" мабуть вже попилили. Бо ж Зезедент хотів по 1000 в день робити.
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28.07.2025 22:30 Відповісти
Головне щоб коли рашисти бомбили Україну ми не переставали качати рашистський газ і нафту за які рашисти закуповують зброю
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28.07.2025 22:38 Відповісти
Незламно, потужно, кейси, кластери, масштабуємо, а тепер нове слово "адаптуємо". От і всі результати. Більше нічого.
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28.07.2025 22:38 Відповісти
Федоров, як типовий, заброньований СРАТЬєх, з асфальту, в кварталу95!!
Моцний «передбачувач», з урядового кварталу!
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28.07.2025 22:59 Відповісти
Що цей неуч ліпить? Хоч би спитав у авіаконструкторів. Шахед не може бути з турбореактивним двигуном. Тобто те що можливо буде з турбореактивним двигуном ,це буде те що в Україні називається" паляниця", "трембіта" і т.д., тобто майже крилаті ракети ,яких у раші і так що в дурня махорки, які збиваються зенітними ракетами.
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28.07.2025 23:06 Відповісти
 
 