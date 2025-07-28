Росія обов’язково переходитиме на реактивні "шахеди". Україна адаптує тактику, - Федоров

Російська армія почала впроваджувати технології, які дозволяють "шахедам" більш ефективно уникати українських дронів-перехоплювачів. Україна щодня адаптує тактику.

Про це повідомив перший віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Він порівняв розвиток технологій БПЛА у сучасній війні з бліцгрою в шахи та заявив, що галузь безпілотників розвивається стрімко — постійно змінюється тактика, з’являються нові технологічні рішення.

"Ми щодня адаптуємо тактику, адже ворог швидко вчиться і вдосконалює дрони. Уже інтегруються нові технічні можливості, які дозволяють шахедам обходити наші перехоплювачі", - заявив Федоров.

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За прогнозами першого віцепрем'єра, у найближчому майбутньому Росія почне масово використовувати реактивні дрони –– і тому Україна вже зараз має шукати відповідь на ці загрози.

"Росія обов’язково буде переходити на реактивні дрони. Погода сильно впливає на те, як працюють перехоплювачі. Велика кількість факторів на це впливає", - пояснив посадовець.

Наразі, за словами Федорова, Україна підписала контракти щонайменше з чотирма компаніями, що займаються виробництвом сучасних перехоплювачів дронів.

"Є проривні технології, які раніше займали б роки розробки, а ми вже запускаємо їх у виробництво. Тепер головне масштабувати ці рішення", - резюмував він.

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