Росія обов’язково переходитиме на реактивні "шахеди". Україна адаптує тактику, - Федоров
Російська армія почала впроваджувати технології, які дозволяють "шахедам" більш ефективно уникати українських дронів-перехоплювачів. Україна щодня адаптує тактику.
Про це повідомив перший віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
Він порівняв розвиток технологій БПЛА у сучасній війні з бліцгрою в шахи та заявив, що галузь безпілотників розвивається стрімко — постійно змінюється тактика, з’являються нові технологічні рішення.
"Ми щодня адаптуємо тактику, адже ворог швидко вчиться і вдосконалює дрони. Уже інтегруються нові технічні можливості, які дозволяють шахедам обходити наші перехоплювачі", - заявив Федоров.
За прогнозами першого віцепрем'єра, у найближчому майбутньому Росія почне масово використовувати реактивні дрони –– і тому Україна вже зараз має шукати відповідь на ці загрози.
"Росія обов’язково буде переходити на реактивні дрони. Погода сильно впливає на те, як працюють перехоплювачі. Велика кількість факторів на це впливає", - пояснив посадовець.
Наразі, за словами Федорова, Україна підписала контракти щонайменше з чотирма компаніями, що займаються виробництвом сучасних перехоплювачів дронів.
"Є проривні технології, які раніше займали б роки розробки, а ми вже запускаємо їх у виробництво. Тепер головне масштабувати ці рішення", - резюмував він.
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Ваша робота допомагати прем'єру і в разі чого її замінити.
Давайте вже перемикайтесь зі свого напрямку на всі програми діяльності кабміну.
На Вас і узгодження порядку звітування кабміну у Верховній Раді і пропихування кабмінських законопроєктів.
Координація економічної, транспортної, екологічної, енергетичної, євроінтеграційної політики + мобілізації.
Вас можуть послати на перемовини за кордон замість прем'єрки.
Навіть кадровий резерв України Ви формуєте.
Роботи не початий край.
А у Вас одні дрони в голові...
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"ЗЄльоти лєтять, бамбіть будуть"
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кацапи так перелякалися контрнаступу, що як дурні накопали траншей в десять рядів - від лінії фронту аж до самого Мелітополя.
історія повторюється - патякайте далі, уроди !
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Не змогли знайти адресу, куди їх привезти разом з повісткою до ТЦК.
на обладміністрацію Луганської обл. з 2022 по 2024 виділили 15 млрд. грив. !!!
військова обл. адміністрація області діє досі.
включно із департаментом сільського господарства !!!!!
Карл, департ. с.х. окупованої області !
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Ніхто не здогадався зробити дрон з реактивним двигуном.Може тому,що це повна херня ?
Крилаті ракети з реактивним двигуном,якщо цей дебіл не знає.
Правительство Германии направило США официальный запрос о закупке мобильного ракетного комплекса Typhon. https://news.mail.ru/society/67037747/ Система Typhon может использовать как крылатую ракету Tomahawk, дальность действия которой составляет 1600 километров, так и многоцелевую зенитную и противокорабельную ракету SM-6.
В последнее время Германия значительно расширила наступательные возможности в отношении расии. В мае бундесвер ввел в строй 45-ю бронетанковую бригаду, которая будет дислоцироваться в Вильнюсе. Ожидается, что это подразделение обеспечит на территории бывшей советской республики элитную передовую механизированную военную базу. Она будет расположена всего в 150 километрах от Минска и менее чем в 800 километрах от масквы
700 кг БЧ
700 км на годину
700 км дальність
двигун - простий як двері !
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а отже - інша культура виробництва
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2. виробництво гвинтових мопедів "поставлено на поток" і від них не відмовляться
тим більше, що поки що вони, курви, ефективні
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Гроші на "перехоплювачі" мабуть вже попилили. Бо ж Зезедент хотів по 1000 в день робити.
Моцний «передбачувач», з урядового кварталу!