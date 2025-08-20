С LTE-связью и возможностью дистанционного управления: РФ применяет новый БПЛА, - ГУР

Украинская разведка обнародовала детали о новом БПЛА, который Россия активно применяет на разных направлениях фронта.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Беспилотник может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.

"Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.



В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV", - говорится в сообщении.

БПЛА имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный "шахеду", но несколько меньше.

Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.

Почти половина компонентов БПЛА изготовлена в Китае (модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор).

Двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" производства российской zala group.

