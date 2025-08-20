РУС
Модернизация шахедов
С LTE-связью и возможностью дистанционного управления: РФ применяет новый БПЛА, - ГУР

Новый российский беспилотник Что о нем известно

Украинская разведка обнародовала детали о новом БПЛА, который Россия активно применяет на разных направлениях фронта.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Беспилотник может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.

"Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.

В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV", - говорится в сообщении.

БПЛА имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный "шахеду", но несколько меньше.

Также смотрите: РФ крепит к "шахедам" кассеты с противотанковыми минами, - Нацполиция. ФОТО

Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.

Почти половина компонентов БПЛА изготовлена в Китае (модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор).

Двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" производства российской zala group.

Читайте также: ГУР раскрыло технические особенности нового БПЛА РФ. Большинство деталей - китайские

дроны (4444) ГУР (555) Шахед (1390)
+12
Начиння жовтопиких лицемірних уй@бків, які "мизамир".
20.08.2025 08:13
+7
А нам пофігу.
Як працювали орківські дрони через наші мобільні станції та наших операторів - так і працюють.
СБУ чомусь не арештовує нікого з керівників сотових операторів за співпрацю з ворогом.
20.08.2025 08:24
+7
Як дивно.... І кацапи не вихваляються цими ************, не кричать, що у них вони є, не публікують ТТХ, а тупо застосовують! У нас все навпаки: ніх..я немає, зате на кожному кутку кричать МИ МОЖЕМО!!!
20.08.2025 08:58
20.08.2025 08:13
А що Україні заважає робити те ж саме? Зеленський тільки вимагає гроші, все більше і більше. Китай фактично рятує Україну своїми дронами.
20.08.2025 08:24
Китай заборонив продаж дронів Україні та ЄС зате красиво постачає кацапні.
20.08.2025 08:49
Це не добре
20.08.2025 08:14
А чому не має вимоги вимикати моб.інернет?Бо тоді зєбобіки будуть не довольні!
20.08.2025 08:31
Я теж не розумію. Летить дрон, підключений до українського мобільного звʼязка, та ніхто не вимикає його. Лети й далі, користуйся мережею, отримуй команди, передавай відео - все для вас, любі кацапи...
20.08.2025 09:00
А те в публікації написано, що ці дрони використовують українських операторів? В районі ЛБЗ їхніх операторів вистачає
20.08.2025 10:41
Дійсно: давайте покладемо на лопатки всю країну: ні швидку викликати ні ДСНС. Це як два роки тому пропонували ЛЕП-330 кВ по всій країні закопувати під землю разом з електростанціями
20.08.2025 10:42
какая разніца...головне що в Шабуніна забрали гаджети і Червінський сидить третій рікі
20.08.2025 09:17
Або просто значно обмежувати швидкість відправки даних, наприклад до рівня 2g, поки триває повітряна тривога. Швидкість завантаження можна залишати такою ж. Ці ж бпла не завантажують же ніяких даних через мережу?
20.08.2025 09:37
У нас теж має бути декілька стандартних типорозмірів БПЛА, а не сотні. Це дозволить швидше впроваджувати модернізації які будуть сумісними з типовими рамами. Модулі управління також мають бути стандартизовані, що полегшить роботу операторам.
20.08.2025 08:32
То хоча б кричали, щоб кацапи лякались. Бо чи то з бодунів, чи від перезбудження розповідають то про 6 тон бойової частини, то по 1 кг бч. Тут вже сам починаєш лякатись
20.08.2025 09:13
Зараз єрмак пояснить, чому не вимикають мобінтернет під час шахедних атак - військові проти. Бо як же вони гратимуть в онлайн-казино вночі?
20.08.2025 09:10
давно прийшов час прив'язати сімкарту до паспорта, одна карта на громадянина. все що не прив'язано вороже устаткування. але як жеш "заробляти" на колцентрах тоді.
20.08.2025 09:41
все як в Рашке, тільки у них 20-30 сімок на 1 особа.
продаж за паспортом , та й мобільний зв'язок вони під час небезпеки відключають або уповільнюють до 2-3G, тут не знаю.
20.08.2025 10:11
а у нас «демократія», ми не можемо ні глушити звязок, ні вирубати нафіг
20.08.2025 10:20
зато у нас есть фотография фламинго
20.08.2025 10:23
 
 