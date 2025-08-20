С LTE-связью и возможностью дистанционного управления: РФ применяет новый БПЛА, - ГУР
Украинская разведка обнародовала детали о новом БПЛА, который Россия активно применяет на разных направлениях фронта.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Беспилотник может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.
"Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.
В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV", - говорится в сообщении.
БПЛА имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный "шахеду", но несколько меньше.
Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.
Почти половина компонентов БПЛА изготовлена в Китае (модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор).
Двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" производства российской zala group.
Як працювали орківські дрони через наші мобільні станції та наших операторів - так і працюють.
СБУ чомусь не арештовує нікого з керівників сотових операторів за співпрацю з ворогом.
продаж за паспортом , та й мобільний зв'язок вони під час небезпеки відключають або уповільнюють до 2-3G, тут не знаю.