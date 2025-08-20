З LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування: РФ затосовує новий БпЛА, - ГУР

Українська розвідка оприлюднила деталі про новий БпЛА, який Росія активно застосовує на різних напрямках фронту.

Безпілотник може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО.

"Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.



В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV", - йдеться в повідомленні.

БпЛА має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до "Шахеда", але дещо менший.

Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

Майже половина компонентів БпЛА виготовлена у Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор).

Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "Італмас" виробництва російської zala group.

