З LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування: РФ затосовує новий БпЛА, - ГУР

Новий російський безпілотник Що про нього відомо

Українська розвідка оприлюднила деталі про новий БпЛА, який Росія активно застосовує на різних напрямках фронту.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Безпілотник може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО.

"Ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV", - йдеться в повідомленні.

БпЛА має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до "Шахеда", але дещо менший.

Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

Майже половина компонентів БпЛА виготовлена у Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор).

Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "Італмас" виробництва російської zala group.

Топ коментарі
+12
Начиння жовтопиких лицемірних уй@бків, які "мизамир".
показати весь коментар
20.08.2025 08:13 Відповісти
+6
А нам пофігу.
Як працювали орківські дрони через наші мобільні станції та наших операторів - так і працюють.
СБУ чомусь не арештовує нікого з керівників сотових операторів за співпрацю з ворогом.
показати весь коментар
20.08.2025 08:24 Відповісти
+5
А чому не має вимоги вимикати моб.інернет?Бо тоді зєбобіки будуть не довольні!
показати весь коментар
20.08.2025 08:31 Відповісти
