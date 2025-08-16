Двоє окупантів зняли постановочне відео про нібито "захоплення" с.Андріївка-Клевцове та потрапили у полон, - ГУР. ВIДЕО
Російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації - постановочні "захоплення" населених пунктів для створення ілюзії успіхів на фронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, для цього ворог направляє малі групи із російськими прапорами ("двійки") в обхід позицій українських оборонців.
"Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують "захоплення" території.
Такі ролики використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство", - пояснили у ГУР.
Напередодні ворог поширив чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове.
"На відео – бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади демонструють реальний стан справ у селищі", - додали у ГУР.
Нагадується також, що подібну групу "прапороносців" у селі Зелений Гай нещодавно ліквідували (бійці підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давайте наступних...
- римейки делать! встала и вышла отсюда...
орка , щоби більше не пхався до Украіни , мразь кацапська 😣