Двоє окупантів зняли постановочне відео про нібито "захоплення" с.Андріївка-Клевцове та потрапили у полон, - ГУР. ВIДЕО

Російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації - постановочні "захоплення" населених пунктів для створення ілюзії успіхів на фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, для цього ворог направляє малі групи із російськими прапорами ("двійки") в обхід позицій українських оборонців.

"Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують "захоплення" території.

Такі ролики використовуються для "переможних" звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство", - пояснили у ГУР.

Також читайте: Кремль урізає виплати новобранцям з Башкирії, Ямало-Ненецького округу, Бєлгородської та Нижньогородської областей, - ГУР МО

Напередодні ворог поширив чергове таке відео з села Андріївка-Клевцове.

"На відео – бійці "Російського Добровольчого Корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади демонструють реальний стан справ у селищі", - додали у ГУР.

Нагадується також, що подібну групу "прапороносців" у селі Зелений Гай нещодавно ліквідували (бійці підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР.

дезінформація (350) Донецька область (9325) ГУР (631) Волноваський район (340) Андріївка-Клевцове (6)
Топ коментарі
+6
Потрібно щоб вони ще сказали путін-***** і висцялись на рашистський прапор. Це було б епічним відео як рашисти спочатку пафосно знімають відео як захоплюють українську землю а потім закінчують в полоні або здихають. Особливо це було б чудовим для історії. І коли рашисти будуть розказувати свої історії як вони храбро перемагали то ми їм покажемо реальні історії. А то про другу світову війну у рашистів одні фейки, герої і перемоги. А правда була зовсім інша.
16.08.2025 09:39 Відповісти
+4
Всьо лапатнікі-кіна нє будєт...
16.08.2025 09:26 Відповісти
+3
16.08.2025 10:19 Відповісти
Стоп! Знято! Дубль 2 на відео! Слава ЗСУ!
16.08.2025 09:30 Відповісти
Ну ну по відео вони свою задачу виконали- їх знімають разом з їхньою ганчіркою, але є нюанс
16.08.2025 09:32 Відповісти
Все! - кіна не буде! - кінщики захворіли
16.08.2025 09:38 Відповісти
Потрібно щоб вони ще сказали путін-***** і висцялись на рашистський прапор. Це було б епічним відео як рашисти спочатку пафосно знімають відео як захоплюють українську землю а потім закінчують в полоні або здихають. Особливо це було б чудовим для історії. І коли рашисти будуть розказувати свої історії як вони храбро перемагали то ми їм покажемо реальні історії. А то про другу світову війну у рашистів одні фейки, герої і перемоги. А правда була зовсім інша.
16.08.2025 09:39 Відповісти
Трамп з Білим домом, мабуть, глибоко зхвильований двома орками ******??
16.08.2025 09:55 Відповісти
16.08.2025 10:19 Відповісти
Пацаны к успеху шли, не получилось, не фартануло!!!
16.08.2025 10:19 Відповісти
Ці двоє виявилися не фотогєнічними.
Давайте наступних...
16.08.2025 10:19 Відповісти
- Что вы уже научились за эти одинадцать лет войны?
- римейки делать! встала и вышла отсюда...
16.08.2025 12:06 Відповісти
Прикладом бо башці потрібно було довбанути цього
орка , щоби більше не пхався до Украіни , мразь кацапська 😣
16.08.2025 12:19 Відповісти
 
 