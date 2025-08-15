Кремль урізає виплати новобранцям з Башкирії, Ямало-Ненецького округу, Бєлгородської та Нижньогородської областей, - ГУР МО
На тлі дефіциту федерального бюджету, що зростає, та поглиблення фінансових негараздів в регіонах Росія змушена економити на виплатах новобранцям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО.
Зазначається, що відразу в декількох суб’єктах російської федерації різко скоротили місцеві одноразові виплати тим, хто підписує контракт з окупаційною армією. Зокрема, у Башкирії сума таких виплат впала з 1,6 млн до 1 млн рублів, у Ямало-ненецькому окрузі - з 3,1 до 1,9 млн, у Бєлгородській області - з 3 млн до 800 тис., у Нижньогородській - з 3 до 1,5 млн рублів.
Проте спостерігається зростання виплат у низці регіонах: у Татарстані підняли бонус до 3,1 млн рублів, у Рязанській області обіцяють доплачувати на 1 млн більше, у Кабардино-Балкарії підвищили суму з 1,5 до 1,8 млн.
"Таким чином, в Росії формалізується "кастова система", в якій життя громадян різних регіонів оцінюється по-різному", - зазначали у розвідці.
Фінансова діра "недоімперії" зростає рекордними темпами. Лише за січень-липень 2025 року дефіцит бюджету РФ сягнув 61 млрд доларів, що майже в чотири рази перевищує початковий план у 14,6 млрд.
"Головні причини - падіння нафтогазових доходів, зрив податкових планів і стрімке зростання військових витрат", - підкреслили у ГУР МО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а от як "херой севео" федерального суддю на волгоградщині ухандокав - розстріляв з сайги, відрізав геніталії та встромив ножа в око
побільше таких "хероїв" на **********, най жруть
на фото це видно
І другий чинник це дотаційність. Ті регіони які сидять на дотаціях можуть собі дозволити піднімати виплати.
Якісь не професійні висновки в розвідки. Але якщо згадати що там такі люди як Червоненко чи Шевченко штани протирали то нічого дивного.
Ну а висновок є такий: підняття виплат свідчить про потребу збільшення маси нових есвеошників. В зниження свідчить про фінансові проблеми в деяких регіонах. І воно допускається лише тому що ніхто там не забороняє поїхати туди де платять більше щоб підписати контракт.
Тобто процес гонки за контрактником між регіонами закінчено.