Кремль урізає виплати новобранцям з Башкирії, Ямало-Ненецького округу, Бєлгородської та Нижньогородської областей, - ГУР МО

РФ розпочала перекидання техніки до Білорусі

На тлі дефіциту федерального бюджету, що зростає, та поглиблення фінансових негараздів в регіонах Росія змушена економити на виплатах новобранцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО.

Зазначається,  що відразу в декількох суб’єктах російської федерації різко скоротили місцеві одноразові виплати тим, хто підписує контракт з окупаційною армією. Зокрема, у Башкирії сума таких виплат впала з 1,6 млн до 1 млн рублів, у Ямало-ненецькому окрузі - з 3,1 до 1,9 млн, у Бєлгородській області - з 3 млн до 800 тис., у Нижньогородській - з 3 до 1,5 млн рублів.

Проте спостерігається зростання виплат у низці регіонах: у Татарстані підняли бонус до 3,1 млн рублів, у Рязанській області обіцяють доплачувати на 1 млн більше, у Кабардино-Балкарії підвищили суму з 1,5 до 1,8 млн.

"Таким чином, в Росії формалізується "кастова система", в якій життя громадян різних регіонів оцінюється по-різному",  - зазначали у розвідці.

Фінансова діра "недоімперії" зростає рекордними темпами. Лише за січень-липень 2025 року дефіцит бюджету РФ сягнув 61 млрд доларів, що майже в чотири рази перевищує початковий план у 14,6 млрд.

"Головні причини - падіння нафтогазових доходів, зрив податкових планів і стрімке зростання військових витрат", - підкреслили у ГУР МО.

та то таке
а от як "херой севео" федерального суддю на волгоградщині ухандокав - розстріляв з сайги, відрізав геніталії та встромив ножа в око
побільше таких "хероїв" на **********, най жруть

15.08.2025 10:37 Відповісти
най масштабують на увесь *********
15.08.2025 10:41 Відповісти
Добре шо у нас як давали в бусику 30млн. Так і все і залишилось
15.08.2025 10:42 Відповісти
15.08.2025 10:37 Відповісти
зато креативно и необычно
показати весь коментар
15.08.2025 10:40 Відповісти
Як пишуть великоскрєпні імбицили у нього в роті відрізаний статевий фуй. Ось де креативність есвеошна знадобилася
показати весь коментар
15.08.2025 11:12 Відповісти
так воно і є.
на фото це видно
показати весь коментар
15.08.2025 11:14 Відповісти
Ну і добре, може зараз зрозуміють, що вони повинні здихати москалів. Да і навіщо рабам гроші, годують і досить
показати весь коментар
15.08.2025 10:38 Відповісти
Новости московии,кому интересно - сразу садитесь на скамью подсудимых вместе с журнашлюшками.
показати весь коментар
15.08.2025 10:40 Відповісти
Тоталітаризм - десь скоротили виплати до 12 тисяч баксів, десь підняли до 36 тисяч. Одне слово, мордор. А могли б переймати практики сусідніх демократичних країн.
показати весь коментар
15.08.2025 10:52 Відповісти
Якби могли то б переймали, не по доброті душевній гроші роздають.
показати весь коментар
15.08.2025 11:09 Відповісти
А чого не можуть? В країні рабів, готових вмерти за царя - що заважає?)
показати весь коментар
15.08.2025 11:19 Відповісти
Ніяка кастова система не формалізується. Цей розрив, тенденції до знижень та одночасні тенденції до підвищень це тому що це регіональні виплати, і є регіони де з грішми туго стає, а є такі де вони все ще водяться.
І другий чинник це дотаційність. Ті регіони які сидять на дотаціях можуть собі дозволити піднімати виплати.
Якісь не професійні висновки в розвідки. Але якщо згадати що там такі люди як Червоненко чи Шевченко штани протирали то нічого дивного.
Ну а висновок є такий: підняття виплат свідчить про потребу збільшення маси нових есвеошників. В зниження свідчить про фінансові проблеми в деяких регіонах. І воно допускається лише тому що ніхто там не забороняє поїхати туди де платять більше щоб підписати контракт.
Тобто процес гонки за контрактником між регіонами закінчено.
показати весь коментар
15.08.2025 11:08 Відповісти
 
 