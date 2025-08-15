Кремль урезает выплаты новобранцам из Башкирии, Ямало-Ненецкого округа, Белгородской и Нижегородской областей, - ГУР МО

На фоне растущего дефицита федерального бюджета и углубления финансовых проблем в регионах Россия вынуждена экономить на выплатах новобранцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

Отмечается, что сразу в нескольких субъектах российской федерации резко сократили местные единовременные выплаты тем, кто подписывает контракт с оккупационной армией. В частности, в Башкирии сумма таких выплат упала с 1,6 млн до 1 млн рублей, в Ямало-ненецком округе - с 3,1 до 1,9 млн, в Белгородской области - с 3 млн до 800 тыс., в Нижегородской - с 3 до 1,5 млн рублей.

Однако наблюдается рост выплат в ряде регионов: в Татарстане подняли бонус до 3,1 млн рублей, в Рязанской области обещают доплачивать на 1 млн больше, в Кабардино-Балкарии повысили сумму с 1,5 до 1,8 млн.

"Таким образом, в России формализуется "кастовая система", в которой жизнь граждан разных регионов оценивается по-разному", - отмечали в разведке.

Финансовая дыра "недоимперии" растет рекордными темпами. Только за январь-июль 2025 года дефицит бюджета РФ достиг 61 млрд долларов, что почти в четыре раза превышает первоначальный план в 14,6 млрд.

"Главные причины - падение нефтегазовых доходов, срыв налоговых планов и стремительный рост военных расходов", - подчеркнули в ГУР МО.

