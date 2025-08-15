РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10690 посетителей онлайн
Новости Финансирование армии РФ Порядки в российской армии
1 541 15

Кремль урезает выплаты новобранцам из Башкирии, Ямало-Ненецкого округа, Белгородской и Нижегородской областей, - ГУР МО

РФ начала переброску техники в Беларусь

На фоне растущего дефицита федерального бюджета и углубления финансовых проблем в регионах Россия вынуждена экономить на выплатах новобранцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

Отмечается, что сразу в нескольких субъектах российской федерации резко сократили местные единовременные выплаты тем, кто подписывает контракт с оккупационной армией. В частности, в Башкирии сумма таких выплат упала с 1,6 млн до 1 млн рублей, в Ямало-ненецком округе - с 3,1 до 1,9 млн, в Белгородской области - с 3 млн до 800 тыс., в Нижегородской - с 3 до 1,5 млн рублей.

Однако наблюдается рост выплат в ряде регионов: в Татарстане подняли бонус до 3,1 млн рублей, в Рязанской области обещают доплачивать на 1 млн больше, в Кабардино-Балкарии повысили сумму с 1,5 до 1,8 млн.

"Таким образом, в России формализуется "кастовая система", в которой жизнь граждан разных регионов оценивается по-разному", - отмечали в разведке.

Финансовая дыра "недоимперии" растет рекордными темпами. Только за январь-июль 2025 года дефицит бюджета РФ достиг 61 млрд долларов, что почти в четыре раза превышает первоначальный план в 14,6 млрд.

"Главные причины - падение нефтегазовых доходов, срыв налоговых планов и стремительный рост военных расходов", - подчеркнули в ГУР МО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военных РФ систематически обворовывает собственное командование, - ГУР МО

Автор: 

армия РФ (20305) ГУР (550)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
та то таке
а от як "херой севео" федерального суддю на волгоградщині ухандокав - розстріляв з сайги, відрізав геніталії та встромив ножа в око
побільше таких "хероїв" на **********, най жруть

показать весь комментарий
15.08.2025 10:37 Ответить
+3
най масштабують на увесь *********
показать весь комментарий
15.08.2025 10:41 Ответить
+3
Як пишуть великоскрєпні імбицили у нього в роті відрізаний статевий фуй. Ось де креативність есвеошна знадобилася
показать весь комментарий
15.08.2025 11:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та то таке
а от як "херой севео" федерального суддю на волгоградщині ухандокав - розстріляв з сайги, відрізав геніталії та встромив ножа в око
побільше таких "хероїв" на **********, най жруть

показать весь комментарий
15.08.2025 10:37 Ответить
зато креативно и необычно
показать весь комментарий
15.08.2025 10:40 Ответить
най масштабують на увесь *********
показать весь комментарий
15.08.2025 10:41 Ответить
Як пишуть великоскрєпні імбицили у нього в роті відрізаний статевий фуй. Ось де креативність есвеошна знадобилася
показать весь комментарий
15.08.2025 11:12 Ответить
так воно і є.
на фото це видно
показать весь комментарий
15.08.2025 11:14 Ответить
Нова еліта россії ( на думку кремлівського х-ла) повертаєтся до дому з війни . Удачі вам лапті , не хворійти і не кашляйте
показать весь комментарий
15.08.2025 11:25 Ответить
Ну і добре, може зараз зрозуміють, що вони повинні здихати москалів. Да і навіщо рабам гроші, годують і досить
показать весь комментарий
15.08.2025 10:38 Ответить
Новости московии,кому интересно - сразу садитесь на скамью подсудимых вместе с журнашлюшками.
показать весь комментарий
15.08.2025 10:40 Ответить
Добре шо у нас як давали в бусику 30млн. Так і все і залишилось
показать весь комментарий
15.08.2025 10:42 Ответить
Тоталітаризм - десь скоротили виплати до 12 тисяч баксів, десь підняли до 36 тисяч. Одне слово, мордор. А могли б переймати практики сусідніх демократичних країн.
показать весь комментарий
15.08.2025 10:52 Ответить
Якби могли то б переймали, не по доброті душевній гроші роздають.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:09 Ответить
А чого не можуть? В країні рабів, готових вмерти за царя - що заважає?)
показать весь комментарий
15.08.2025 11:19 Ответить
1. Економіка. 2. Висновки з "часткової" мобілізації" 3. Пізно. 4. Неправильні рішення на початкових етапах.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:44 Ответить
Ніяка кастова система не формалізується. Цей розрив, тенденції до знижень та одночасні тенденції до підвищень це тому що це регіональні виплати, і є регіони де з грішми туго стає, а є такі де вони все ще водяться.
І другий чинник це дотаційність. Ті регіони які сидять на дотаціях можуть собі дозволити піднімати виплати.
Якісь не професійні висновки в розвідки. Але якщо згадати що там такі люди як Червоненко чи Шевченко штани протирали то нічого дивного.
Ну а висновок є такий: підняття виплат свідчить про потребу збільшення маси нових есвеошників. В зниження свідчить про фінансові проблеми в деяких регіонах. І воно допускається лише тому що ніхто там не забороняє поїхати туди де платять більше щоб підписати контракт.
Тобто процес гонки за контрактником між регіонами закінчено.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:08 Ответить
 
 