Кремль урезает выплаты новобранцам из Башкирии, Ямало-Ненецкого округа, Белгородской и Нижегородской областей, - ГУР МО
На фоне растущего дефицита федерального бюджета и углубления финансовых проблем в регионах Россия вынуждена экономить на выплатах новобранцам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.
Отмечается, что сразу в нескольких субъектах российской федерации резко сократили местные единовременные выплаты тем, кто подписывает контракт с оккупационной армией. В частности, в Башкирии сумма таких выплат упала с 1,6 млн до 1 млн рублей, в Ямало-ненецком округе - с 3,1 до 1,9 млн, в Белгородской области - с 3 млн до 800 тыс., в Нижегородской - с 3 до 1,5 млн рублей.
Однако наблюдается рост выплат в ряде регионов: в Татарстане подняли бонус до 3,1 млн рублей, в Рязанской области обещают доплачивать на 1 млн больше, в Кабардино-Балкарии повысили сумму с 1,5 до 1,8 млн.
"Таким образом, в России формализуется "кастовая система", в которой жизнь граждан разных регионов оценивается по-разному", - отмечали в разведке.
Финансовая дыра "недоимперии" растет рекордными темпами. Только за январь-июль 2025 года дефицит бюджета РФ достиг 61 млрд долларов, что почти в четыре раза превышает первоначальный план в 14,6 млрд.
"Главные причины - падение нефтегазовых доходов, срыв налоговых планов и стремительный рост военных расходов", - подчеркнули в ГУР МО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а от як "херой севео" федерального суддю на волгоградщині ухандокав - розстріляв з сайги, відрізав геніталії та встромив ножа в око
побільше таких "хероїв" на **********, най жруть
на фото це видно
І другий чинник це дотаційність. Ті регіони які сидять на дотаціях можуть собі дозволити піднімати виплати.
Якісь не професійні висновки в розвідки. Але якщо згадати що там такі люди як Червоненко чи Шевченко штани протирали то нічого дивного.
Ну а висновок є такий: підняття виплат свідчить про потребу збільшення маси нових есвеошників. В зниження свідчить про фінансові проблеми в деяких регіонах. І воно допускається лише тому що ніхто там не забороняє поїхати туди де платять більше щоб підписати контракт.
Тобто процес гонки за контрактником між регіонами закінчено.