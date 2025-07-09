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Военных РФ систематически обворовывает собственное командование, - ГУР МО

Российским военным недоплачивают обеспечение

Украинская разведка установила, что около 10% военнослужащих южного военного округа ВС РФ не получают денежного обеспечения или же получают его не в полном объеме.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Разведчики отметили, что об этом свидетельствуют документы минобороны РФ о результатах округа в марте-апреле 2025 года.

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"Согласно отчетам МО РФ, более 2,5 тысяч военнослужащих южного округа вообще не получили денежного обеспечения из-за отсутствия документов об их зачислении на службу, еще около 3 тысяч - из-за "отсутствия банковских реквизитов". Более 20 тысяч человек получили причитающиеся им выплаты не в полном объеме из-за отсутствия соответствующих приказов.

Не оформлены и выплаты семьям более 2 500 погибших военнослужащих, а также более 2 000 человек, уволенных из рядов ВС РФ", - говорится в сообщении.

Отчет содержит данные только об одном из пяти военных округов РФ - Южном.

В масштабах всех вооруженных сил государства-агрессора проблемы могут быть еще глубже, добавили в ГУР МО.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 029 660 человек (+1050 за сутки), 11000 танков, 30 102 артсистемы, 22 969 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19985) выплаты (666) ГУР (508)


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Топ комментарии
+16
А то ше про "наше" охвіцерьйо мало пишуть...
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09.07.2025 09:22 Ответить
+12
Да шо ви кажете? Як це можливо, красти на війні?
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09.07.2025 09:19 Ответить
+10
Наші теж не пасуть задніх.
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09.07.2025 09:26 Ответить
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Да шо ви кажете? Як це можливо, красти на війні?
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09.07.2025 09:19 Ответить
Хай обкрадають,для чого про це повідомляти?Це інформація для кацапського ФСБ? Щоб прийняли мєри?корисні ідіоти.
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09.07.2025 10:59 Ответить
Ну это святое традиции есть традиции...
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09.07.2025 09:19 Ответить
Краще напишіть що в кацапів з'явився аналог "Мавіка"-"Воробєй".а в нас вілла умерова на берегу Тихого океану.
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09.07.2025 11:01 Ответить
На берегу Атлантичного,перепрошую,ЦПК в особі Д.Каленюк повідомив що виявив віллу родини умерова у місті Бока-Ратон штат Флоріда на цю ж адресу зареєстровані бізнеси умерова втч і художня галерея.В той час як наші воїни воюють проти наступаючих кацапів без окопів,достатньої кількості реб та фпв,про мавіки вже не кажу.до якої кількості втрат це призводить не важко здогадатися,потім дивуються цифрам сзч.найпотужніший же перебуває у теплій ванні брехні зрадників-корупціонерів.
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09.07.2025 11:27 Ответить
А то ше про "наше" охвіцерьйо мало пишуть...
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09.07.2025 09:22 Ответить
В них шо автоматів немає - чи саперних лопаток - скільки того командування
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09.07.2025 09:23 Ответить
а то наших не обкрадає...
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09.07.2025 09:23 Ответить
Гур ********* повністю?Буданов імітує бурну діялтність?
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09.07.2025 09:24 Ответить
В Україні військове командування святе блд.
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09.07.2025 09:25 Ответить
А у нас що не так? Одразу на самому веху від жОПи пєржіЗЄнта починаючи. Один дєрмак чого вартий!
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09.07.2025 09:25 Ответить
Наші теж не пасуть задніх.
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09.07.2025 09:26 Ответить
Наші прогресивніші. Якщо промоніторити російську інфу, там випадки посадок за хабарі й крадіжки все ж є (у тому числі й воєнкоми йдуть на зону). А в нас не садять нікого. Правда по телемарафону про це точно не скажуть)
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09.07.2025 09:32 Ответить
Завжди цікаво, чого нам завжди показують порівняння саме з РФ? "Резніковські яйця"? А от у них там - дивіться, дивіться, в них теж не все добре)
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09.07.2025 09:28 Ответить
Унас точно так один в один !
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09.07.2025 09:34 Ответить
Пофіг хто там рашиських виродків обкрадає хай вони виздихають всі ,більше питаня до нашого міністерства оборони, на жаль вони так і не зрозуміли що війна з найкривавішим ворогом.
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09.07.2025 09:36 Ответить
У мене знайома з харківської області каже, що коли до них в село заходили українські військові, то поводили себе добро з місцевими, допомагали харчами і звичайно ж нічого не грабували. Як поводять себе рашисти всі добре знають.
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09.07.2025 10:01 Ответить
Хай кацапня від голоду повиздихали...але виходить ,шо наше командування чесне і непідкупне. Спочатку зі своїми крадунами розберіться!!!!!
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09.07.2025 10:01 Ответить
Великий потік, система не справляється.
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09.07.2025 10:16 Ответить
Ви своїх забезпечте нормально, а про кацапів проявляти турботу - вам нахрена.
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09.07.2025 10:29 Ответить
Військових систематично обкрадає власне командування. І про яку країну таке можна сказати?
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09.07.2025 11:35 Ответить
 
 