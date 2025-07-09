Военных РФ систематически обворовывает собственное командование, - ГУР МО

Украинская разведка установила, что около 10% военнослужащих южного военного округа ВС РФ не получают денежного обеспечения или же получают его не в полном объеме.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Разведчики отметили, что об этом свидетельствуют документы минобороны РФ о результатах округа в марте-апреле 2025 года.

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"Согласно отчетам МО РФ, более 2,5 тысяч военнослужащих южного округа вообще не получили денежного обеспечения из-за отсутствия документов об их зачислении на службу, еще около 3 тысяч - из-за "отсутствия банковских реквизитов". Более 20 тысяч человек получили причитающиеся им выплаты не в полном объеме из-за отсутствия соответствующих приказов.

Не оформлены и выплаты семьям более 2 500 погибших военнослужащих, а также более 2 000 человек, уволенных из рядов ВС РФ", - говорится в сообщении.

Отчет содержит данные только об одном из пяти военных округов РФ - Южном.

В масштабах всех вооруженных сил государства-агрессора проблемы могут быть еще глубже, добавили в ГУР МО.

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