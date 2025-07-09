Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 029 660 человек (+1050 за сутки), 11000 танков, 30 102 артсистемы, 22 969 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 029 660 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1029660 (+1050) человек

танков - 11000 (+5) ед

боевых бронированных машин - 22969 (+2) ед

артиллерийских систем - 30102 (+68) ед

РСЗО - 1434 (+0) ед

средства ПВО - 1193 (+1) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 44457 (+227)

крылатые ракеты - 3439 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54575 (+119)

специальная техника - 3929 (+2)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.