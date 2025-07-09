Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 029 660 человек (+1050 за сутки), 11000 танков, 30 102 артсистемы, 22 969 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 029 660 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1029660 (+1050) человек
танков - 11000 (+5) ед
боевых бронированных машин - 22969 (+2) ед
артиллерийских систем - 30102 (+68) ед
РСЗО - 1434 (+0) ед
средства ПВО - 1193 (+1) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 44457 (+227)
крылатые ракеты - 3439 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 54575 (+119)
специальная техника - 3929 (+2)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Зараз в липні на одиницю броні доводиться майже 150 чумардосів, хочеться на порядок, а то і два було більше.
197! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Танки дотягнули до 11000! ББМ мінімум. Арта, логістика, ППО та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 029 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!