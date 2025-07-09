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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 029 660 человек (+1050 за сутки), 11000 танков, 30 102 артсистемы, 22 969 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 029 660 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1029660 (+1050) человек

танков - 11000 (+5) ед

боевых бронированных машин - 22969 (+2) ед

артиллерийских систем - 30102 (+68) ед

РСЗО - 1434 (+0) ед

средства ПВО - 1193 (+1) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 44457 (+227)

крылатые ракеты - 3439 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54575 (+119)

специальная техника - 3929 (+2)

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19985) Генштаб ВС (6634) ликвидация (3805) уничтожение (7450)


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Танки таки доповзли до ювілею, "очікуємо" на ББМ, бажано десь в осини.
Зараз в липні на одиницю броні доводиться майже 150 чумардосів, хочеться на порядок, а то і два було більше.
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09.07.2025 07:10 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.07.2025 07:50 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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09.07.2025 08:01 Ответить
Утилізація металобрухту налагоджується !! Слава ЗСУ !!))
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09.07.2025 08:03 Ответить
Та скільки у них тієї артилерії, щось ... ?
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09.07.2025 08:04 Ответить
до фіга !!! кацапи-рашисти воюють для артилерією часів 2Світової війни, тої якої їхні "діди-асвабадітелі" а по факту червоноожопі кацапо-совки, комуно-нацисти окуповували країни Балтії, частину Філяндії та усю східну Європу з 1/3 Німетчини та половиною Берліну !!!
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09.07.2025 08:29 Ответить
Минув 4158 день москальсько-української війни.
197! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Танки дотягнули до 11000! ББМ мінімум. Арта, логістика, ППО та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 029 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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09.07.2025 08:40 Ответить
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09.07.2025 08:42 Ответить
 
 