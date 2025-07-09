Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 029 660 осіб (+1050 за добу), 11000 танків, 30 102 артсистеми, 22 969 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 029 660 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 09.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1029660 (+1050) осіб
танків - 11000 (+5) од
бойових броньованих машин - 22969 (+2) од
артилерійських систем - 30102 (+68) од
РСЗВ - 1434 (+0) од
засоби ППО - 1193 (+1) од
літаків - 421 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 44457 (+227)
крилаті ракети - 3439 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 54575 (+119)
спеціальна техніка - 3929 (+2)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Зараз в липні на одиницю броні доводиться майже 150 чумардосів, хочеться на порядок, а то і два було більше.
197! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Танки дотягнули до 11000! ББМ мінімум. Арта, логістика, ППО та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 029 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!