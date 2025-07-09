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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 029 660 осіб (+1050 за добу), 11000 танків, 30 102 артсистеми, 22 969 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 029 660 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 09.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1029660 (+1050) осіб

танків - 11000 (+5) од

бойових броньованих машин - 22969 (+2) од

артилерійських систем - 30102 (+68) од

РСЗВ - 1434 (+0) од

засоби ППО - 1193 (+1) од

літаків - 421 (+0) од

гелікоптерів - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 44457 (+227)

крилаті ракети - 3439 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 54575 (+119)

спеціальна техніка - 3929 (+2)

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18135) Генштаб ЗС (6935) ліквідація (4189) знищення (7762)


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Танки таки доповзли до ювілею, "очікуємо" на ББМ, бажано десь в осини.
Зараз в липні на одиницю броні доводиться майже 150 чумардосів, хочеться на порядок, а то і два було більше.
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09.07.2025 07:10 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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09.07.2025 07:50 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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09.07.2025 08:01 Відповісти
Утилізація металобрухту налагоджується !! Слава ЗСУ !!))
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09.07.2025 08:03 Відповісти
Та скільки у них тієї артилерії, щось ... ?
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09.07.2025 08:04 Відповісти
до фіга !!! кацапи-рашисти воюють для артилерією часів 2Світової війни, тої якої їхні "діди-асвабадітелі" а по факту червоноожопі кацапо-совки, комуно-нацисти окуповували країни Балтії, частину Філяндії та усю східну Європу з 1/3 Німетчини та половиною Берліну !!!
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09.07.2025 08:29 Відповісти
Минув 4158 день москальсько-української війни.
197! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Танки дотягнули до 11000! ББМ мінімум. Арта, логістика, ППО та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 029 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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09.07.2025 08:40 Відповісти
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09.07.2025 08:42 Відповісти
 
 