Військових РФ систематично обкрадає власне командування, - ГУР МО

Українська розвідка встановила, що близько 10% військовослужбовців південного військового округу ЗС РФ не отримують грошового забезпечення або ж отримують його не у повному обсязі.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідники зазначили, що про це свідчать документи міноборони РФ про результати округу в березні-квітні 2025 року.

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"Згідно зі звітами мо рф, понад 2,5 тисячі військовослужбовців південного округу взагалі не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу, ще близько 3 тисяч — через "відсутність банківських реквізитів". Понад 20 тисяч осіб отримали належні їм виплати не в повному обсязі через відсутність відповідних наказів.

Не оформлені й виплати родинам понад 2 500 загиблих військовослужбовців, а також понад 2 000 осіб, звільнених із лав зс рф", - йдеться в повідомленні.

Звіт містить дані лише про один із п'яти військових округів РФ - Південний.

У масштабах усіх збройних сил держави-агресора проблеми можуть бути ще глибшими, додали в ГУР МО.

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