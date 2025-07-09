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Новини Фінансування армії РФ
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Військових РФ систематично обкрадає власне командування, - ГУР МО

Російським військовим недоплачують забезпечення

Українська розвідка встановила, що близько 10% військовослужбовців південного військового округу ЗС РФ не отримують грошового забезпечення або ж отримують його не у повному обсязі.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідники зазначили, що про це свідчать документи міноборони РФ про результати округу в березні-квітні 2025 року.

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"Згідно зі звітами мо рф, понад 2,5 тисячі військовослужбовців південного округу взагалі не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу, ще близько 3 тисяч — через "відсутність банківських реквізитів". Понад 20 тисяч осіб отримали належні їм виплати не в повному обсязі через відсутність відповідних наказів.

Не оформлені й виплати родинам понад 2 500 загиблих військовослужбовців, а також понад 2 000 осіб, звільнених із лав зс рф", - йдеться в повідомленні.

Звіт містить дані лише про один із п'яти військових округів РФ - Південний. 

У масштабах усіх збройних сил держави-агресора проблеми можуть бути ще глибшими, додали в ГУР МО.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 029 660 осіб (+1050 за добу), 11000 танків, 30 102 артсистеми, 22 969 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (18135) виплати (1081) ГУР (588)


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Топ коментарі
+14
А то ше про "наше" охвіцерьйо мало пишуть...
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09.07.2025 09:22 Відповісти
+12
Да шо ви кажете? Як це можливо, красти на війні?
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09.07.2025 09:19 Відповісти
+9
Наші теж не пасуть задніх.
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09.07.2025 09:26 Відповісти
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Да шо ви кажете? Як це можливо, красти на війні?
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09.07.2025 09:19 Відповісти
Хай обкрадають,для чого про це повідомляти?Це інформація для кацапського ФСБ? Щоб прийняли мєри?корисні ідіоти.
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09.07.2025 10:59 Відповісти
Ну это святое традиции есть традиции...
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09.07.2025 09:19 Відповісти
Краще напишіть що в кацапів з'явився аналог "Мавіка"-"Воробєй".а в нас вілла умерова на берегу Тихого океану.
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09.07.2025 11:01 Відповісти
А то ше про "наше" охвіцерьйо мало пишуть...
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09.07.2025 09:22 Відповісти
В них шо автоматів немає - чи саперних лопаток - скільки того командування
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09.07.2025 09:23 Відповісти
а то наших не обкрадає...
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09.07.2025 09:23 Відповісти
Гур ********* повністю?Буданов імітує бурну діялтність?
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09.07.2025 09:24 Відповісти
В Україні військове командування святе блд.
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09.07.2025 09:25 Відповісти
А у нас що не так? Одразу на самому веху від жОПи пєржіЗЄнта починаючи. Один дєрмак чого вартий!
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09.07.2025 09:25 Відповісти
Наші теж не пасуть задніх.
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09.07.2025 09:26 Відповісти
Наші прогресивніші. Якщо промоніторити російську інфу, там випадки посадок за хабарі й крадіжки все ж є (у тому числі й воєнкоми йдуть на зону). А в нас не садять нікого. Правда по телемарафону про це точно не скажуть)
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09.07.2025 09:32 Відповісти
Завжди цікаво, чого нам завжди показують порівняння саме з РФ? "Резніковські яйця"? А от у них там - дивіться, дивіться, в них теж не все добре)
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09.07.2025 09:28 Відповісти
Унас точно так один в один !
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09.07.2025 09:34 Відповісти
Пофіг хто там рашиських виродків обкрадає хай вони виздихають всі ,більше питаня до нашого міністерства оборони, на жаль вони так і не зрозуміли що війна з найкривавішим ворогом.
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09.07.2025 09:36 Відповісти
У мене знайома з харківської області каже, що коли до них в село заходили українські військові, то поводили себе добро з місцевими, допомагали харчами і звичайно ж нічого не грабували. Як поводять себе рашисти всі добре знають.
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09.07.2025 10:01 Відповісти
Хай кацапня від голоду повиздихали...але виходить ,шо наше командування чесне і непідкупне. Спочатку зі своїми крадунами розберіться!!!!!
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09.07.2025 10:01 Відповісти
Великий потік, система не справляється.
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09.07.2025 10:16 Відповісти
Ви своїх забезпечте нормально, а про кацапів проявляти турботу - вам нахрена.
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09.07.2025 10:29 Відповісти
 
 