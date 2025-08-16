Двое оккупантов сняли постановочное видео о якобы "захвате" с.Андреевка-Клевцово и попали в плен, - ГУР. ВИДЕО

Российская пропаганда активно применяет новую тактику распространения дезинформации – постановочные "захваты" населенных пунктов для создания иллюзии успехов на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, для этого враг направляет малые группы с российскими флагами (двойки) в обход позиций украинских защитников.

"Части из них удается проникнуть в отдельные населенные пункты и снять короткие видео, якобы подтверждающие "захват" территории.

Такие ролики используются для "победных" отчетов перед кремлевским руководством и распространения в медиа с целью давления на украинское общество", - пояснили в ГУР.

Накануне враг распространил очередное такое видео с села Андреевка-Клевцово.

"На видео – бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады демонстрируют реальное положение дел в поселке", - добавили в ГУР.

Напоминается также, что подобную группу "знаменщиков" в селе Зеленый Гай недавно ликвидировали (бойцы подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР).