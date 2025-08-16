РУС
Двое оккупантов сняли постановочное видео о якобы "захвате" с.Андреевка-Клевцово и попали в плен, - ГУР. ВИДЕО

Российская пропаганда активно применяет новую тактику распространения дезинформации – постановочные "захваты" населенных пунктов для создания иллюзии успехов на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, для этого враг направляет малые группы с российскими флагами (двойки) в обход позиций украинских защитников.

"Части из них удается проникнуть в отдельные населенные пункты и снять короткие видео, якобы подтверждающие "захват" территории.

Такие ролики используются для "победных" отчетов перед кремлевским руководством и распространения в медиа с целью давления на украинское общество", - пояснили в ГУР.

Накануне враг распространил очередное такое видео с села Андреевка-Клевцово.

"На видео – бойцы "Русского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады демонстрируют реальное положение дел в поселке", - добавили в ГУР.

Напоминается также, что подобную группу "знаменщиков" в селе Зеленый Гай недавно ликвидировали (бойцы подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР).

Потрібно щоб вони ще сказали путін-***** і висцялись на рашистський прапор. Це було б епічним відео як рашисти спочатку пафосно знімають відео як захоплюють українську землю а потім закінчують в полоні або здихають. Особливо це було б чудовим для історії. І коли рашисти будуть розказувати свої історії як вони храбро перемагали то ми їм покажемо реальні історії. А то про другу світову війну у рашистів одні фейки, герої і перемоги. А правда була зовсім інша.
Всьо лапатнікі-кіна нє будєт...
Стоп! Знято! Дубль 2 на відео! Слава ЗСУ!
16.08.2025 09:30 Ответить
Ну ну по відео вони свою задачу виконали- їх знімають разом з їхньою ганчіркою, але є нюанс
16.08.2025 09:32 Ответить
Все! - кіна не буде! - кінщики захворіли
16.08.2025 09:38 Ответить
Потрібно щоб вони ще сказали путін-***** і висцялись на рашистський прапор. Це було б епічним відео як рашисти спочатку пафосно знімають відео як захоплюють українську землю а потім закінчують в полоні або здихають. Особливо це було б чудовим для історії. І коли рашисти будуть розказувати свої історії як вони храбро перемагали то ми їм покажемо реальні історії. А то про другу світову війну у рашистів одні фейки, герої і перемоги. А правда була зовсім інша.
Трамп з Білим домом, мабуть, глибоко зхвильований двома орками ******??
16.08.2025 09:55 Ответить
16.08.2025 10:19 Ответить
Пацаны к успеху шли, не получилось, не фартануло!!!
16.08.2025 10:19 Ответить
Ці двоє виявилися не фотогєнічними.
Давайте наступних...
16.08.2025 10:19 Ответить
- Что вы уже научились за эти одинадцать лет войны?
- римейки делать! встала и вышла отсюда...
16.08.2025 12:06 Ответить
Прикладом бо башці потрібно було довбанути цього
орка , щоби більше не пхався до Украіни , мразь кацапська 😣
16.08.2025 12:19 Ответить
 
 