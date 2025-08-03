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Информация о том, что Украина якобы отказывается принимать около 90 своих граждан на пункте пропуска "Верхний Ларс" — фейк, — ЦПД.

фейк,россия,дезинформация

Российские пропагандисты распространяют тезис, что Киев якобы не забирает с нейтральной территории собственных граждан, в частности военнопленных и бывших заключенных. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Как отмечается, российская сторона говорит об около 90 гражданах на пункте пропуска "Верхний Ларс",

На самом деле ситуация совсем другая. Как объясняют в Главном управлении разведки, с начала полномасштабного вторжения россияне незаконно вывозили осужденных с временно оккупированных территорий. Когда срок наказания у этих людей закончился, их отпустили со справками на руках, которые не являются документами для пересечения границы.

"Решение о въезде принимает грузинская сторона. Украинское консульство в Тбилиси выдает ноты, подтверждающие готовность оформить удостоверение на возвращение в Украину. Но такое удостоверение могут получить только те, чье гражданство подтверждено. Если человек не является гражданином Украины, - консул не имеет оснований оформлять документы", - говорится в сообщении.

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С самого начала этой ситуации украинская сторона действует системно: вопросом занимаются Офис Президента, МИД, ГУР, Координационный штаб, омбудсмен. Все граждане Украины, которые имеют подтверждающие документы, получают помощь и возвращаются домой.

"Цель фейка - дискредитировать Украину как государство, которое якобы "бросает своих", - добавили в ЦПИ.

российский фейк

Автор: 

военнопленные (1171) дезинформация (350) фейк (690) Центр противодействия дезинформации (143)


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"Коли строк покарання у цих людей закінчився, їх відпустили з довідками на руках" Джерело: https://censor.net/ua/n3566747
Тобто, "пратівная старана" визнає вироки, винесені "іменем України"?
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03.08.2025 15:26 Ответить
 
 