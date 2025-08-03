Інформація про те, що Україна нібито відмовляється приймати близько 90 своїх громадян на пункті пропуску "Верхній Ларс" - фейк, - ЦПД

Російські пропагандисти поширюють тезу, що Київ буцімто не забирає з нейтральної території власних громадян, зокрема військовополонених і колишніх в’язнів. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як зазначається, російська сторона говорить про близько 90 громадян на пункті пропуску "Верхній Ларс".

Насправді ситуація зовсім інша. Як пояснюють у Головному управлінні розвідки, з початку повномасштабного вторгнення росіяни незаконно вивозили засуджених із тимчасово окупованих територій. Коли строк покарання у цих людей закінчився, їх відпустили з довідками на руках, які не є документами для перетину кордону.

"Рішення про в’їзд ухвалює грузинська сторона. Українське консульство у Тбілісі видає ноти, які підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення в Україну. Але таке посвідчення можуть отримати лише ті, чиє громадянство підтверджено. Якщо людина не є громадянином України, — консул не має підстав оформлювати документи", - йдеться у повідомленні.

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Із самого початку цієї ситуації українська сторона діє системно: питанням займаються Офіс Президента, МЗС, ГУР, Координаційний штаб, омбудсмен. Усі громадяни України, які мають підтверджуючі документи, отримують допомогу і повертаються додому.

"Мета фейку — дискредитувати Україну як державу, що нібито "кидає своїх", - додали в ЦПД.