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Новини Російські ІПСО Російські фейки ГУР спростувало фейки СЗР РФ
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Розвідка РФ заявила, що Єрмак, Залужний та Буданов у Альпах обрали заміну Зеленському: ГУР спростувало фейк

Низка пропагандистських ЗМІ РФ поширили заяву СЗР Росії про нібито таємну зустріч українських посадовців із представниками зі США та Великої Британії, на яких відбулися "вибори" нового президента України. В Україні заявили, що це чергова ІПСО від росіян.

Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Там заявили, що 29 липня за наказом з Кремля спецслужби Росії розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні.

Російські пропагандисти стверджували, що на зустрічі в Альпах були керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник ГУР Кирило Буданов і посол України та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фейк про нібито вступ Румунії у війну шириться в мережі, - МВС країни

ГУР МО

"Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами Кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії", - зазначила розвідка.

У ГУР наголосили, що "склепана на коліні Євгенія Наришкіна та брендована "Службой внєшнєй развєдкі" (СВР) держави-агресора Росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам".

Крім того, окрему роль у новому витку інформаційної агресії проти України російські спецслужби відводять атакам проти воєнної розвідки України. Зокрема, транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО України, зокрема брата Єрмака –– Дениса Єрмака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ збільшує кількість спецпідрозділів ІПСО в армії, - ГУР МО

ГУР МО

Автор: 

дезінформація (347) росія (66930) фейк (752) ГУР (610)


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Топ коментарі
+13
Безлуглу забулися вставити в список пучтістів.
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29.07.2025 18:49 Відповісти
+10
Таку муйню тільки на болотах могли придумати
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29.07.2025 18:42 Відповісти
+6
А от і бот-підтримка.
Розставлені всі кацапські маркери - "а можєт і правда", Гітлер, катастрофа. Мають бути ще десяток лайків для солідності...
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29.07.2025 18:49 Відповісти
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Безлуглу забулися вставити в список пучтістів.
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29.07.2025 18:49 Відповісти
🤣🤣🤣
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29.07.2025 18:51 Відповісти
в неї хвороба аспергера. хворіє. та й жоп ще не зажила після того як до протестувальників вийшла
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29.07.2025 18:55 Відповісти
Не появилось еще такого хя,который мог хоть как то повредить ее очко
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29.07.2025 19:16 Відповісти
я навіть здогадуюсь кого мали на увазі )(уйлокассапи. 🤣
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29.07.2025 18:41 Відповісти
Запроста може бути правдою.Окрім участі в заколоті Єомака. Приклад замаху вищих офіцерів на Гітлера 1944 року коли мислячі офіцери розуміли що насувається катастрофа
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29.07.2025 18:42 Відповісти
А от і бот-підтримка.
Розставлені всі кацапські маркери - "а можєт і правда", Гітлер, катастрофа. Мають бути ще десяток лайків для солідності...
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29.07.2025 18:49 Відповісти
І не кричить "я всруський"
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29.07.2025 18:43 Відповісти
Таку муйню тільки на болотах могли придумати
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29.07.2025 18:42 Відповісти
Чим абсурднішою є брехня, тим легше примусити повірити у неї недолугу частину плебсу.
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29.07.2025 18:55 Відповісти
Муйню Голобородька теж на сросії придумали,і повірили,і обрали.
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29.07.2025 19:10 Відповісти
Вони так поступити не могли, спочатку треба Зеленського зробити у всьому винним, єрмака з ліжка прибрати, а уж потім когось шукати. Хоча вони самі друг друга загризуть
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29.07.2025 18:44 Відповісти
Дас іст фантастіш!
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29.07.2025 18:45 Відповісти
Ермаку нужна новая крыша, Буданов хочет сохранить свои позиции. Получается конфликт Ермака с Будановым против Зеленского и Малюка. Кто мог подумать что убийство Портнова приведет к открытой клановой войне через пару месяцев.
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29.07.2025 18:48 Відповісти
Получается что вся эта история с НАБУ это просто операция Ермака, а все эти грантоеды просто получили команду от Ермака. Прям вайбом Кучмы повеяло, когда Медведчук организовывал протесты против него..
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29.07.2025 18:50 Відповісти
Ну от все встало на свої місця. Дєло раскрита...
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29.07.2025 18:54 Відповісти
Когда слуга получает все больше власти от хозяина он начинает со временем задумываться о независимости и попытках занять его место. Это вечный конфликт хозяина и слуги.
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29.07.2025 19:00 Відповісти
Україна не бантустан де подібна "заміна" проканає. Це на росії пирнув ножиком сцаря і вже сидиш на троні - тут таке не можливо в принципі.
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29.07.2025 19:06 Відповісти
Такое везде. Вот прямо сейчас Венс крутит интриги против Трампа. Обычное дело.
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29.07.2025 19:07 Відповісти
І коли на росії таке бувало щоб після царя садився хто попало, ікспьорд Андрюша?
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29.07.2025 19:45 Відповісти
Так кого вони там обрали новим Президентом? Брата Єрмака?
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29.07.2025 18:48 Відповісти
Я за Петю. Залужного операцію по Кримському коридору та по контрнаступу мені зовсім не сподобались.
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29.07.2025 18:51 Відповісти
Так виглядає, що Залужного пхають туди, куди він не хоче.
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29.07.2025 19:03 Відповісти
Як він взагалі, міг погодитися на цю авантюру?
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29.07.2025 19:11 Відповісти
Україні потрібні молоді політики, а не старі коррупціонери
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29.07.2025 19:14 Відповісти
Какцапи накидують лайно на вентилятор....
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29.07.2025 18:52 Відповісти
Найбільше фейки розповсюджуються при їх спростуванні. В принципі вони і розраховані на спробу жертви виправдатися.
І ГУР явно не дітки в подібному...
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29.07.2025 18:53 Відповісти
безуглу в президенти.
притулу в прем'єри.
стерненко в генеральні прокурори.
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29.07.2025 18:54 Відповісти
Зустріч в Альпах.
А чому не на Ельбі?
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29.07.2025 18:54 Відповісти
За краще в Омані...
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29.07.2025 18:56 Відповісти
Кацапам вірити себе не поважати.
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29.07.2025 18:55 Відповісти
Так кого ж там таки "вибрали": мураєва, царьова, шарія, мертвечука? А може чивокуня?
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29.07.2025 18:55 Відповісти
Медвєдєва і його білочку.
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29.07.2025 19:08 Відповісти
***** создаёт хаос и мутит воду, это любимое дело КГБ/ФСБешников!!!!
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29.07.2025 18:55 Відповісти
Заходят в бар Альпы Ермак, Залужный и Буданов.
Ермак: не я, бо люблю всем руководить и ни за х не отвечать.
Залужный: не я, здоровье не то и вообще в процессе труд "Ошибки НАТО и как сними бороться".
Буданов: не я, пока рано.
Тут ипсо и конец, малята...
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29.07.2025 18:58 Відповісти
ГЕНЕРАЛ тут до чого?
Щоб ЗАЛУЖНИЙ на одному гектарі з ларьосником дЕрьмаком!?
Розвідка Параші складается з довбойобів!
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29.07.2025 19:00 Відповісти
А куди дінешся...думаєш фотомонтаж?
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29.07.2025 19:12 Відповісти
Ні, не монтаж, федя. ГЕНЕОАЛ тиснув їм з Ze руки но до справ військових цю сволоту, яку ти обожнюєш, не допускал. Посилав накуй, отяк я та всі притомні люди, посилають тебе.
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29.07.2025 19:41 Відповісти
Хочу знати, яку сволоту я обожнюю.
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29.07.2025 19:43 Відповісти
Схоже, будь-яку
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29.07.2025 20:02 Відповісти
Різноколяоову.
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29.07.2025 20:14 Відповісти
Давай ім'я, прізвище та по батькові цієї сволоти.
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29.07.2025 20:17 Відповісти
А потім Єрмак його зжер. І Залужний про це дуже добре знає.
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29.07.2025 19:50 Відповісти
Нє, не монтаж, але що це доводить? Залужний і з зєльонскім фоткався, і що? Все рівно зіслали послом
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29.07.2025 20:00 Відповісти
Моє суто суб'єктивне враження, що Залужного штовхають у політику у яку він не хоче йти. А якщо й хоче, то це не дуже в нього виходить.
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29.07.2025 20:11 Відповісти
Більш того, місце зустрічі, було вибране символічне: Рейхенбахський водоспад, де билися Шерлок Холмс та профессор Моріарті!
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29.07.2025 19:09 Відповісти
Это ОП- шное ипсо- связать Залужного и Буданова с токсичным *******, чтобы и их сделать токсичными .
****** уже пох на рейтинги. А обгадить конкурентов Зеленосяйного - святое дело.

29.07.2025 19:12
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29.07.2025 19:14 Відповісти
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29.07.2025 19:16 Відповісти
Фейк- не фейк, а Найвеличнійший ледь не обісрався...
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29.07.2025 19:14 Відповісти
Зеленский знает только то что ему говорит Ермак. Так что если что-то такое и есть, то Зеленский узнает об этом последним. Был такой диктатор в Португалии Салазар. Его по тихому устранили, правили другие люди, а он думал что он все еще глава государства. Это важный трюк - изолировать будущую жертву.
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29.07.2025 19:24 Відповісти
27 сентября 1968 года президент Португалии Америку Томаш отстранил его от власти, поручив возглавить правительство «верному коимбровцу» Марселу Каэтану. Сам же Салазар до конца своих дней так и не узнал об этом, министры отчитывались перед ним и делали вид, что он по-прежнему руководит страной. Специально для него даже выпускали в одном экземпляре газету, которая подавала ему только «правильные» новости
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29.07.2025 19:25 Відповісти
та шоб втримати цього🤡 андонія ,українці ще не таке почують...русня за свого агента кістьми ляже ,але вовіку відхід гарантують ...
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29.07.2025 19:19 Відповісти
Топорна робота, дуже топорна - там або єрмака не повинно бути, або Залужного. А так то да - коє кого треба прибирати з місця
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29.07.2025 19:22 Відповісти
Ну-у-у, кацапи сюжет придумувати не стали, просто взяди з фільму "17-ть. миттєвостей весни"...
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29.07.2025 19:34 Відповісти
Якось за Малюка прикро стало.
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29.07.2025 19:54 Відповісти
Помилилися. Не в Альпах, а на Алтаї.
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29.07.2025 20:04 Відповісти
Так і вирішили - ''мальчік в трусіках'' - з 2014року трохи підріс - і може бути новим президентом...
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29.07.2025 20:17 Відповісти
Новина про черговий заколот виглядає "рятувальним колом" від московії, що має під собою мету на розворот суспільної думки ("за покликом душі") на підтримку харанта, водночас відволікаючи від гучних подій сьогодення.
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29.07.2025 20:30 Відповісти
 
 