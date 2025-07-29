Розвідка РФ заявила, що Єрмак, Залужний та Буданов у Альпах обрали заміну Зеленському: ГУР спростувало фейк

Низка пропагандистських ЗМІ РФ поширили заяву СЗР Росії про нібито таємну зустріч українських посадовців із представниками зі США та Великої Британії, на яких відбулися "вибори" нового президента України. В Україні заявили, що це чергова ІПСО від росіян.

Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Там заявили, що 29 липня за наказом з Кремля спецслужби Росії розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні.

Російські пропагандисти стверджували, що на зустрічі в Альпах були керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник ГУР Кирило Буданов і посол України та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами Кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії", - зазначила розвідка.

У ГУР наголосили, що "склепана на коліні Євгенія Наришкіна та брендована "Службой внєшнєй развєдкі" (СВР) держави-агресора Росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам".

Крім того, окрему роль у новому витку інформаційної агресії проти України російські спецслужби відводять атакам проти воєнної розвідки України. Зокрема, транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО України, зокрема брата Єрмака –– Дениса Єрмака.

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