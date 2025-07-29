Розвідка РФ заявила, що Єрмак, Залужний та Буданов у Альпах обрали заміну Зеленському: ГУР спростувало фейк
Низка пропагандистських ЗМІ РФ поширили заяву СЗР Росії про нібито таємну зустріч українських посадовців із представниками зі США та Великої Британії, на яких відбулися "вибори" нового президента України. В Україні заявили, що це чергова ІПСО від росіян.
Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Там заявили, що 29 липня за наказом з Кремля спецслужби Росії розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні.
Російські пропагандисти стверджували, що на зустрічі в Альпах були керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник ГУР Кирило Буданов і посол України та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами Кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії", - зазначила розвідка.
У ГУР наголосили, що "склепана на коліні Євгенія Наришкіна та брендована "Службой внєшнєй развєдкі" (СВР) держави-агресора Росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам".
Крім того, окрему роль у новому витку інформаційної агресії проти України російські спецслужби відводять атакам проти воєнної розвідки України. Зокрема, транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО України, зокрема брата Єрмака –– Дениса Єрмака.
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Розставлені всі кацапські маркери - "а можєт і правда", Гітлер, катастрофа. Мають бути ще десяток лайків для солідності...
І ГУР явно не дітки в подібному...
притулу в прем'єри.
стерненко в генеральні прокурори.
А чому не на Ельбі?
барАльпы Ермак, Залужный и Буданов.
Ермак: не я, бо люблю всем руководить и ни за х не отвечать.
Залужный: не я, здоровье не то и вообще в процессе труд "Ошибки НАТО и как сними бороться".
Буданов: не я, пока рано.
Тут ипсо и конец, малята...
Щоб ЗАЛУЖНИЙ на одному гектарі з ларьосником дЕрьмаком!?
Розвідка Параші складается з довбойобів!
****** уже пох на рейтинги. А обгадить конкурентов Зеленосяйного - святое дело.
29.07.2025 19:12