Фейк про нібито вступ Румунії у війну шириться в мережі, - МВС країни

У Румунії попередили громадян про поширення у соцмережах фейкових відео, на яких прем'єр-міністр Іліє Боложан нібито оголосив про вступ Румунії у війну.

Про це повідомило МВС країни, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві пояснили, що відео було створено з використанням штучного інтелекту. В них Боложан оголошує про вступ Румунії у війну, починаючи з вересня 2025 року.

"Прем'єр-міністр Румунії не робив таких заяв, і Румунія не вступає у війну", - зазначили там.

МВС наголосила, що такі фейкові відео є частиною кампанії, покликаної маніпулювати громадською думкою та підірвати "довіру до державних інститутів та людей, які сумлінно виконують свої обов'язки".

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