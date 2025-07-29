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Фейк про нібито вступ Румунії у війну шириться в мережі, - МВС країни
У Румунії попередили громадян про поширення у соцмережах фейкових відео, на яких прем'єр-міністр Іліє Боложан нібито оголосив про вступ Румунії у війну.
Про це повідомило МВС країни, передає Цензор.НЕТ.
У міністерстві пояснили, що відео було створено з використанням штучного інтелекту. В них Боложан оголошує про вступ Румунії у війну, починаючи з вересня 2025 року.
"Прем'єр-міністр Румунії не робив таких заяв, і Румунія не вступає у війну", - зазначили там.
МВС наголосила, що такі фейкові відео є частиною кампанії, покликаної маніпулювати громадською думкою та підірвати "довіру до державних інститутів та людей, які сумлінно виконують свої обов'язки".
Топ коментарі
+3 В «Вільний» В
показати весь коментар29.07.2025 17:07 Відповісти Посилання
+2 Николай Декапольцев
показати весь коментар29.07.2025 17:19 Відповісти Посилання
+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар29.07.2025 17:10 Відповісти Посилання
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А ще вам не подобається що вся ЄС і з включно Королівством ВБ спонорує ВПК України і дає зброю за свій рахунок.
За те вам подобається просто сидіти на дивані і критикувати.
Ну замість того щоб просто мобілізуватися особисто на війну.
ну і авжеж по сняттю до мобілізації.
Країна агресор завжди, від слова завжди, втрачає ресурс сприйнят*я війни в геометричній прогресії до часу тривалості війни. (переклад на загально свідому мову: якщо твоя країна є країною агресором то підтримка твого населення війни падає набагато швидче чим ви можете це компенсувати пропагандиськими шоу.
Переклад для інших:
Якщо твоя країна нападає на іншу країну,
готуйся до того що пиво здорожчає,
усе здорожчає.
І чим довше буде тривати ця війна тим довше ти не зможеш бачити дешеве бухло.
Половинчата рознарядка приводить до половинчатого контролю.
А тобто- бухі місцеві аміністратори із бухими мусорами будуть їздити і просто відбирати самогонні апарати. Я це бачив іще на прикінці 1980х років.