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Новини Російські фейки
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Фейк про нібито вступ Румунії у війну шириться в мережі, - МВС країни

У Румунії попередили про фейк Що відомо

У Румунії попередили громадян про поширення у соцмережах фейкових відео, на яких прем'єр-міністр Іліє Боложан нібито оголосив про вступ Румунії у війну.

Про це повідомило МВС країни, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві пояснили, що відео було створено з використанням штучного інтелекту. В них Боложан оголошує про вступ Румунії у війну, починаючи з вересня 2025 року.

"Прем'єр-міністр Румунії не робив таких заяв, і Румунія не вступає у війну", - зазначили там.

МВС наголосила, що такі фейкові відео є частиною кампанії, покликаної маніпулювати громадською думкою та підірвати "довіру до державних інститутів та людей, які сумлінно виконують свої обов'язки".

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У Румунії попередили про фейк Що відомо

Автор: 

Румунія (1213) фейк (752) війна в Україні (5445)


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Топ коментарі
+3
Хоч ШІ воюе з орками і то добре
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29.07.2025 17:07 Відповісти
+2
Крім російських, Ви мали на увазі
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29.07.2025 17:19 Відповісти
+1
Ніхто не хоче стати з Україною плечом до плеча
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29.07.2025 17:10 Відповісти
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Хоч ШІ воюе з орками і то добре
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29.07.2025 17:07 Відповісти
Ніхто не хоче стати з Україною плечом до плеча
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29.07.2025 17:10 Відповісти
Для початку Сам не хоче бачити тут іноземні війська.
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29.07.2025 17:17 Відповісти
Крім російських, Ви мали на увазі
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29.07.2025 17:19 Відповісти
Що б ти з'їв, щоб не 3,14.....
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29.07.2025 17:21 Відповісти
У свій час чув цей вислів інакше: щоб ти з'їв та не 3,14здів - якось більш оковирно, нє?
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29.07.2025 17:36 Відповісти
А воно їм треба .
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29.07.2025 17:41 Відповісти
Гітлер теж по давив по одній країні Європи - інші думали шо це їх не стосується
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29.07.2025 17:55 Відповісти
Може вже досить весь світ лякати і втягувати їх в нашу війну ,тільки через те ,що нам цього хочеться. ,ніхто не збирається через Україну починати третю Світову війну ,
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29.07.2025 18:02 Відповісти
Тобто вам особисто не подобається що як пенсіонерів так і бюджетників усіх рівнів на цей час спонсурує ЄС.
А ще вам не подобається що вся ЄС і з включно Королівством ВБ спонорує ВПК України і дає зброю за свій рахунок.
За те вам подобається просто сидіти на дивані і критикувати.
Ну замість того щоб просто мобілізуватися особисто на війну.
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29.07.2025 18:01 Відповісти
Сильно! - Україна ж по населенню в 4 р менша рашки
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29.07.2025 18:07 Відповісти
а ви не порахували ще по міцності "яєць".
ну і авжеж по сняттю до мобілізації.
Країна агресор завжди, від слова завжди, втрачає ресурс сприйнят*я війни в геометричній прогресії до часу тривалості війни. (переклад на загально свідому мову: якщо твоя країна є країною агресором то підтримка твого населення війни падає набагато швидче чим ви можете це компенсувати пропагандиськими шоу.
Переклад для інших:
Якщо твоя країна нападає на іншу країну,
готуйся до того що пиво здорожчає,
усе здорожчає.
І чим довше буде тривати ця війна тим довше ти не зможеш бачити дешеве бухло.
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29.07.2025 18:27 Відповісти
Пиво! - самогоном будуть доганятися
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29.07.2025 18:30 Відповісти
Ну як вам сказати?
Половинчата рознарядка приводить до половинчатого контролю.
А тобто- бухі місцеві аміністратори із бухими мусорами будуть їздити і просто відбирати самогонні апарати. Я це бачив іще на прикінці 1980х років.
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29.07.2025 18:37 Відповісти
Ну от - ми дійшли спільного знаменника - шо всі будуть бухими - бо всіх апаратів не конфіскують
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29.07.2025 18:41 Відповісти
А Україна часто ставала з кимось плечом до плеча з 1991 року?
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29.07.2025 18:41 Відповісти
То за кого Румунія вписалася?
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29.07.2025 17:38 Відповісти
До чого техніка дійшла, вже і не розрізниш, де реальність, а де доповнена реальність. Матриця...
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29.07.2025 17:39 Відповісти
Так Сталін в 1940 році окупував частину території Румунії ,так румуни її хочуть повернути.
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29.07.2025 17:40 Відповісти
Ви мені покажіть країну Європи ,яка не бздить ?
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29.07.2025 18:26 Відповісти
 
 