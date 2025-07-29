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Фейк о якобы вступлении Румынии в войну распространяется в сети, - МВД страны
В Румынии предупредили граждан о распространении в соцсетях фейковых видео, на которых премьер-министр Илие Боложан якобы объявил о вступлении Румынии в войну.
Об этом сообщило МВД страны, передает Цензор.НЕТ.
В министерстве пояснили, что видео было создано с использованием искусственного интеллекта. В них Боложан объявляет о вступлении Румынии в войну, начиная с сентября 2025 года.
"Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, и Румыния не вступает в войну", - отметили там.
МВД отметила, что такие фейковые видео являются частью кампании, призванной манипулировать общественным мнением и подорвать "доверие к государственным институтам и людям, которые добросовестно выполняют свои обязанности".
Топ комментарии
+3 В «Вільний» В
показать весь комментарий29.07.2025 17:07 Ответить Ссылка
+2 Николай Декапольцев
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+1 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий29.07.2025 17:10 Ответить Ссылка
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А ще вам не подобається що вся ЄС і з включно Королівством ВБ спонорує ВПК України і дає зброю за свій рахунок.
За те вам подобається просто сидіти на дивані і критикувати.
Ну замість того щоб просто мобілізуватися особисто на війну.
ну і авжеж по сняттю до мобілізації.
Країна агресор завжди, від слова завжди, втрачає ресурс сприйнят*я війни в геометричній прогресії до часу тривалості війни. (переклад на загально свідому мову: якщо твоя країна є країною агресором то підтримка твого населення війни падає набагато швидче чим ви можете це компенсувати пропагандиськими шоу.
Переклад для інших:
Якщо твоя країна нападає на іншу країну,
готуйся до того що пиво здорожчає,
усе здорожчає.
І чим довше буде тривати ця війна тим довше ти не зможеш бачити дешеве бухло.
Половинчата рознарядка приводить до половинчатого контролю.
А тобто- бухі місцеві аміністратори із бухими мусорами будуть їздити і просто відбирати самогонні апарати. Я це бачив іще на прикінці 1980х років.