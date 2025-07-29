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Новости российские фейки
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Фейк о якобы вступлении Румынии в войну распространяется в сети, - МВД страны

В Румынии предупредили о фейке Что известно

В Румынии предупредили граждан о распространении в соцсетях фейковых видео, на которых премьер-министр Илие Боложан якобы объявил о вступлении Румынии в войну.

Об этом сообщило МВД страны, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве пояснили, что видео было создано с использованием искусственного интеллекта. В них Боложан объявляет о вступлении Румынии в войну, начиная с сентября 2025 года.

"Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, и Румыния не вступает в войну", - отметили там.

МВД отметила, что такие фейковые видео являются частью кампании, призванной манипулировать общественным мнением и подорвать "доверие к государственным институтам и людям, которые добросовестно выполняют свои обязанности".

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В Румынии предупредили о фейке Что известно

Автор: 

Румыния (1135) фейк (687) война в Украине (5392)


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Топ комментарии
+3
Хоч ШІ воюе з орками і то добре
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29.07.2025 17:07 Ответить
+2
Крім російських, Ви мали на увазі
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29.07.2025 17:19 Ответить
+1
Ніхто не хоче стати з Україною плечом до плеча
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29.07.2025 17:10 Ответить
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Хоч ШІ воюе з орками і то добре
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29.07.2025 17:07 Ответить
Ніхто не хоче стати з Україною плечом до плеча
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29.07.2025 17:10 Ответить
Для початку Сам не хоче бачити тут іноземні війська.
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29.07.2025 17:17 Ответить
Крім російських, Ви мали на увазі
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29.07.2025 17:19 Ответить
Що б ти з'їв, щоб не 3,14.....
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29.07.2025 17:21 Ответить
У свій час чув цей вислів інакше: щоб ти з'їв та не 3,14здів - якось більш оковирно, нє?
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29.07.2025 17:36 Ответить
А воно їм треба .
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29.07.2025 17:41 Ответить
Гітлер теж по давив по одній країні Європи - інші думали шо це їх не стосується
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29.07.2025 17:55 Ответить
Може вже досить весь світ лякати і втягувати їх в нашу війну ,тільки через те ,що нам цього хочеться. ,ніхто не збирається через Україну починати третю Світову війну ,
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29.07.2025 18:02 Ответить
Тобто вам особисто не подобається що як пенсіонерів так і бюджетників усіх рівнів на цей час спонсурує ЄС.
А ще вам не подобається що вся ЄС і з включно Королівством ВБ спонорує ВПК України і дає зброю за свій рахунок.
За те вам подобається просто сидіти на дивані і критикувати.
Ну замість того щоб просто мобілізуватися особисто на війну.
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29.07.2025 18:01 Ответить
Сильно! - Україна ж по населенню в 4 р менша рашки
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29.07.2025 18:07 Ответить
а ви не порахували ще по міцності "яєць".
ну і авжеж по сняттю до мобілізації.
Країна агресор завжди, від слова завжди, втрачає ресурс сприйнят*я війни в геометричній прогресії до часу тривалості війни. (переклад на загально свідому мову: якщо твоя країна є країною агресором то підтримка твого населення війни падає набагато швидче чим ви можете це компенсувати пропагандиськими шоу.
Переклад для інших:
Якщо твоя країна нападає на іншу країну,
готуйся до того що пиво здорожчає,
усе здорожчає.
І чим довше буде тривати ця війна тим довше ти не зможеш бачити дешеве бухло.
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29.07.2025 18:27 Ответить
Пиво! - самогоном будуть доганятися
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29.07.2025 18:30 Ответить
Ну як вам сказати?
Половинчата рознарядка приводить до половинчатого контролю.
А тобто- бухі місцеві аміністратори із бухими мусорами будуть їздити і просто відбирати самогонні апарати. Я це бачив іще на прикінці 1980х років.
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29.07.2025 18:37 Ответить
Ну от - ми дійшли спільного знаменника - шо всі будуть бухими - бо всіх апаратів не конфіскують
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29.07.2025 18:41 Ответить
А Україна часто ставала з кимось плечом до плеча з 1991 року?
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29.07.2025 18:41 Ответить
То за кого Румунія вписалася?
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29.07.2025 17:38 Ответить
До чого техніка дійшла, вже і не розрізниш, де реальність, а де доповнена реальність. Матриця...
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29.07.2025 17:39 Ответить
Так Сталін в 1940 році окупував частину території Румунії ,так румуни її хочуть повернути.
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29.07.2025 17:40 Ответить
Ви мені покажіть країну Європи ,яка не бздить ?
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29.07.2025 18:26 Ответить
 
 