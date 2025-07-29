Фейк о якобы вступлении Румынии в войну распространяется в сети, - МВД страны

В Румынии предупредили граждан о распространении в соцсетях фейковых видео, на которых премьер-министр Илие Боложан якобы объявил о вступлении Румынии в войну.

Об этом сообщило МВД страны, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве пояснили, что видео было создано с использованием искусственного интеллекта. В них Боложан объявляет о вступлении Румынии в войну, начиная с сентября 2025 года.

"Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, и Румыния не вступает в войну", - отметили там.

МВД отметила, что такие фейковые видео являются частью кампании, призванной манипулировать общественным мнением и подорвать "доверие к государственным институтам и людям, которые добросовестно выполняют свои обязанности".

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