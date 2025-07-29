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Новости Российские ИПСО российские фейки ГУР опровергло фейки СВР РФ
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Разведка РФ заявила, что Ермак, Залужный и Буданов в Альпах выбрали замену Зеленскому: ГУР опровергло фейк

Ряд пропагандистских СМИ РФ распространили заявление СВР России о якобы тайной встрече украинских чиновников с представителями из США и Великобритании, на которых состоялись "выборы" нового президента Украины. В Украине заявили, что это очередная ИПСО от россиян.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Там заявили, что 29 июля по приказу из Кремля спецслужбы России начали активную фазу очередной подрывной информационной кампании, направленной против устойчивости Украины в войне.

Российские пропагандисты утверждали, что на встрече в Альпах были руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов и посол Украины и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фейк о якобы вступлении Румынии в войну распространяется в сети, - МВД страны

ГУР МО

"Пропагандисты высших рангов государства-агрессора России вместе с другими многочисленными помойно-выгребными медиаресурсами Кремля массово распространяют дезинформацию о якобы тайной встрече якобы в Альпах украинских военных и государственных деятелей с представителями США и Великобритании", - отметила разведка.

В ГУР отметили, что "склепанная на коленке Евгения Нарышкина и брендированная "Службой внешней разведки" (СВР) государства-агрессора России ложь имеет целью усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов, спровоцировать раздор и снизить способность нашего государства оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам".

Кроме того, отдельную роль в новом витке информационной агрессии против Украины российские спецслужбы отводят атакам против военной разведки Украины. В частности, транслируют фейки о якобы причастности к наркоторговле одного из военнослужащих подразделений ГУР МО Украины, в частности брата Ермака - Дениса Ермака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ увеличивает количество спецподразделений ИПСО в армии, - ГУР МО

ГУР МО

Автор: 

дезинформация (349) россия (96722) фейк (687) ГУР (530)


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Топ комментарии
+13
Безлуглу забулися вставити в список пучтістів.
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29.07.2025 18:49 Ответить
+10
Таку муйню тільки на болотах могли придумати
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29.07.2025 18:42 Ответить
+6
А от і бот-підтримка.
Розставлені всі кацапські маркери - "а можєт і правда", Гітлер, катастрофа. Мають бути ще десяток лайків для солідності...
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29.07.2025 18:49 Ответить
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Безлуглу забулися вставити в список пучтістів.
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29.07.2025 18:49 Ответить
🤣🤣🤣
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29.07.2025 18:51 Ответить
в неї хвороба аспергера. хворіє. та й жоп ще не зажила після того як до протестувальників вийшла
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29.07.2025 18:55 Ответить
Не появилось еще такого хя,который мог хоть как то повредить ее очко
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29.07.2025 19:16 Ответить
я навіть здогадуюсь кого мали на увазі )(уйлокассапи. 🤣
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29.07.2025 18:41 Ответить
Запроста може бути правдою.Окрім участі в заколоті Єомака. Приклад замаху вищих офіцерів на Гітлера 1944 року коли мислячі офіцери розуміли що насувається катастрофа
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29.07.2025 18:42 Ответить
А от і бот-підтримка.
Розставлені всі кацапські маркери - "а можєт і правда", Гітлер, катастрофа. Мають бути ще десяток лайків для солідності...
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29.07.2025 18:49 Ответить
І не кричить "я всруський"
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29.07.2025 18:43 Ответить
Таку муйню тільки на болотах могли придумати
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29.07.2025 18:42 Ответить
Чим абсурднішою є брехня, тим легше примусити повірити у неї недолугу частину плебсу.
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29.07.2025 18:55 Ответить
Муйню Голобородька теж на сросії придумали,і повірили,і обрали.
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29.07.2025 19:10 Ответить
Вони так поступити не могли, спочатку треба Зеленського зробити у всьому винним, єрмака з ліжка прибрати, а уж потім когось шукати. Хоча вони самі друг друга загризуть
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29.07.2025 18:44 Ответить
Дас іст фантастіш!
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29.07.2025 18:45 Ответить
Ермаку нужна новая крыша, Буданов хочет сохранить свои позиции. Получается конфликт Ермака с Будановым против Зеленского и Малюка. Кто мог подумать что убийство Портнова приведет к открытой клановой войне через пару месяцев.
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29.07.2025 18:48 Ответить
Получается что вся эта история с НАБУ это просто операция Ермака, а все эти грантоеды просто получили команду от Ермака. Прям вайбом Кучмы повеяло, когда Медведчук организовывал протесты против него..
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29.07.2025 18:50 Ответить
Ну от все встало на свої місця. Дєло раскрита...
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29.07.2025 18:54 Ответить
Когда слуга получает все больше власти от хозяина он начинает со временем задумываться о независимости и попытках занять его место. Это вечный конфликт хозяина и слуги.
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29.07.2025 19:00 Ответить
Україна не бантустан де подібна "заміна" проканає. Це на росії пирнув ножиком сцаря і вже сидиш на троні - тут таке не можливо в принципі.
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29.07.2025 19:06 Ответить
Такое везде. Вот прямо сейчас Венс крутит интриги против Трампа. Обычное дело.
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29.07.2025 19:07 Ответить
І коли на росії таке бувало щоб після царя садився хто попало, ікспьорд Андрюша?
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29.07.2025 19:45 Ответить
Так кого вони там обрали новим Президентом? Брата Єрмака?
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29.07.2025 18:48 Ответить
Я за Петю. Залужного операцію по Кримському коридору та по контрнаступу мені зовсім не сподобались.
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29.07.2025 18:51 Ответить
Так виглядає, що Залужного пхають туди, куди він не хоче.
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29.07.2025 19:03 Ответить
Як він взагалі, міг погодитися на цю авантюру?
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29.07.2025 19:11 Ответить
Україні потрібні молоді політики, а не старі коррупціонери
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29.07.2025 19:14 Ответить
Какцапи накидують лайно на вентилятор....
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29.07.2025 18:52 Ответить
Найбільше фейки розповсюджуються при їх спростуванні. В принципі вони і розраховані на спробу жертви виправдатися.
І ГУР явно не дітки в подібному...
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29.07.2025 18:53 Ответить
безуглу в президенти.
притулу в прем'єри.
стерненко в генеральні прокурори.
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29.07.2025 18:54 Ответить
Зустріч в Альпах.
А чому не на Ельбі?
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29.07.2025 18:54 Ответить
За краще в Омані...
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29.07.2025 18:56 Ответить
Кацапам вірити себе не поважати.
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29.07.2025 18:55 Ответить
Так кого ж там таки "вибрали": мураєва, царьова, шарія, мертвечука? А може чивокуня?
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29.07.2025 18:55 Ответить
Медвєдєва і його білочку.
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29.07.2025 19:08 Ответить
***** создаёт хаос и мутит воду, это любимое дело КГБ/ФСБешников!!!!
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29.07.2025 18:55 Ответить
Заходят в бар Альпы Ермак, Залужный и Буданов.
Ермак: не я, бо люблю всем руководить и ни за х не отвечать.
Залужный: не я, здоровье не то и вообще в процессе труд "Ошибки НАТО и как сними бороться".
Буданов: не я, пока рано.
Тут ипсо и конец, малята...
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29.07.2025 18:58 Ответить
ГЕНЕРАЛ тут до чого?
Щоб ЗАЛУЖНИЙ на одному гектарі з ларьосником дЕрьмаком!?
Розвідка Параші складается з довбойобів!
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29.07.2025 19:00 Ответить
А куди дінешся...думаєш фотомонтаж?
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29.07.2025 19:12 Ответить
Ні, не монтаж, федя. ГЕНЕОАЛ тиснув їм з Ze руки но до справ військових цю сволоту, яку ти обожнюєш, не допускал. Посилав накуй, отяк я та всі притомні люди, посилають тебе.
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29.07.2025 19:41 Ответить
Хочу знати, яку сволоту я обожнюю.
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29.07.2025 19:43 Ответить
Схоже, будь-яку
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29.07.2025 20:02 Ответить
Різноколяоову.
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29.07.2025 20:14 Ответить
Давай ім'я, прізвище та по батькові цієї сволоти.
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29.07.2025 20:17 Ответить
А потім Єрмак його зжер. І Залужний про це дуже добре знає.
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29.07.2025 19:50 Ответить
Нє, не монтаж, але що це доводить? Залужний і з зєльонскім фоткався, і що? Все рівно зіслали послом
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29.07.2025 20:00 Ответить
Моє суто суб'єктивне враження, що Залужного штовхають у політику у яку він не хоче йти. А якщо й хоче, то це не дуже в нього виходить.
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29.07.2025 20:11 Ответить
Більш того, місце зустрічі, було вибране символічне: Рейхенбахський водоспад, де билися Шерлок Холмс та профессор Моріарті!
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29.07.2025 19:09 Ответить
Это ОП- шное ипсо- связать Залужного и Буданова с токсичным *******, чтобы и их сделать токсичными .
****** уже пох на рейтинги. А обгадить конкурентов Зеленосяйного - святое дело.

29.07.2025 19:12
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29.07.2025 19:14 Ответить
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29.07.2025 19:16 Ответить
Фейк- не фейк, а Найвеличнійший ледь не обісрався...
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29.07.2025 19:14 Ответить
Зеленский знает только то что ему говорит Ермак. Так что если что-то такое и есть, то Зеленский узнает об этом последним. Был такой диктатор в Португалии Салазар. Его по тихому устранили, правили другие люди, а он думал что он все еще глава государства. Это важный трюк - изолировать будущую жертву.
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29.07.2025 19:24 Ответить
27 сентября 1968 года президент Португалии Америку Томаш отстранил его от власти, поручив возглавить правительство «верному коимбровцу» Марселу Каэтану. Сам же Салазар до конца своих дней так и не узнал об этом, министры отчитывались перед ним и делали вид, что он по-прежнему руководит страной. Специально для него даже выпускали в одном экземпляре газету, которая подавала ему только «правильные» новости
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29.07.2025 19:25 Ответить
та шоб втримати цього🤡 андонія ,українці ще не таке почують...русня за свого агента кістьми ляже ,але вовіку відхід гарантують ...
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29.07.2025 19:19 Ответить
Топорна робота, дуже топорна - там або єрмака не повинно бути, або Залужного. А так то да - коє кого треба прибирати з місця
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29.07.2025 19:22 Ответить
Ну-у-у, кацапи сюжет придумувати не стали, просто взяди з фільму "17-ть. миттєвостей весни"...
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29.07.2025 19:34 Ответить
Якось за Малюка прикро стало.
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29.07.2025 19:54 Ответить
Помилилися. Не в Альпах, а на Алтаї.
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29.07.2025 20:04 Ответить
Так і вирішили - ''мальчік в трусіках'' - з 2014року трохи підріс - і може бути новим президентом...
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29.07.2025 20:17 Ответить
Новина про черговий заколот виглядає "рятувальним колом" від московії, що має під собою мету на розворот суспільної думки ("за покликом душі") на підтримку харанта, водночас відволікаючи від гучних подій сьогодення.
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29.07.2025 20:30 Ответить
 
 