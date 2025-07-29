Разведка РФ заявила, что Ермак, Залужный и Буданов в Альпах выбрали замену Зеленскому: ГУР опровергло фейк

Ряд пропагандистских СМИ РФ распространили заявление СВР России о якобы тайной встрече украинских чиновников с представителями из США и Великобритании, на которых состоялись "выборы" нового президента Украины. В Украине заявили, что это очередная ИПСО от россиян.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Там заявили, что 29 июля по приказу из Кремля спецслужбы России начали активную фазу очередной подрывной информационной кампании, направленной против устойчивости Украины в войне.

Российские пропагандисты утверждали, что на встрече в Альпах были руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов и посол Украины и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Пропагандисты высших рангов государства-агрессора России вместе с другими многочисленными помойно-выгребными медиаресурсами Кремля массово распространяют дезинформацию о якобы тайной встрече якобы в Альпах украинских военных и государственных деятелей с представителями США и Великобритании", - отметила разведка.

В ГУР отметили, что "склепанная на коленке Евгения Нарышкина и брендированная "Службой внешней разведки" (СВР) государства-агрессора России ложь имеет целью усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов, спровоцировать раздор и снизить способность нашего государства оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам".

Кроме того, отдельную роль в новом витке информационной агрессии против Украины российские спецслужбы отводят атакам против военной разведки Украины. В частности, транслируют фейки о якобы причастности к наркоторговле одного из военнослужащих подразделений ГУР МО Украины, в частности брата Ермака - Дениса Ермака.

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