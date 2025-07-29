Разведка РФ заявила, что Ермак, Залужный и Буданов в Альпах выбрали замену Зеленскому: ГУР опровергло фейк
Ряд пропагандистских СМИ РФ распространили заявление СВР России о якобы тайной встрече украинских чиновников с представителями из США и Великобритании, на которых состоялись "выборы" нового президента Украины. В Украине заявили, что это очередная ИПСО от россиян.
Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Там заявили, что 29 июля по приказу из Кремля спецслужбы России начали активную фазу очередной подрывной информационной кампании, направленной против устойчивости Украины в войне.
Российские пропагандисты утверждали, что на встрече в Альпах были руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов и посол Украины и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Пропагандисты высших рангов государства-агрессора России вместе с другими многочисленными помойно-выгребными медиаресурсами Кремля массово распространяют дезинформацию о якобы тайной встрече якобы в Альпах украинских военных и государственных деятелей с представителями США и Великобритании", - отметила разведка.
В ГУР отметили, что "склепанная на коленке Евгения Нарышкина и брендированная "Службой внешней разведки" (СВР) государства-агрессора России ложь имеет целью усилить общественное напряжение в Украине, посеять недоверие внутри военно-политического руководства Украины, переключить общественное внимание с темы войны на тему выборов, спровоцировать раздор и снизить способность нашего государства оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам".
Кроме того, отдельную роль в новом витке информационной агрессии против Украины российские спецслужбы отводят атакам против военной разведки Украины. В частности, транслируют фейки о якобы причастности к наркоторговле одного из военнослужащих подразделений ГУР МО Украины, в частности брата Ермака - Дениса Ермака.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Розставлені всі кацапські маркери - "а можєт і правда", Гітлер, катастрофа. Мають бути ще десяток лайків для солідності...
І ГУР явно не дітки в подібному...
притулу в прем'єри.
стерненко в генеральні прокурори.
А чому не на Ельбі?
барАльпы Ермак, Залужный и Буданов.
Ермак: не я, бо люблю всем руководить и ни за х не отвечать.
Залужный: не я, здоровье не то и вообще в процессе труд "Ошибки НАТО и как сними бороться".
Буданов: не я, пока рано.
Тут ипсо и конец, малята...
Щоб ЗАЛУЖНИЙ на одному гектарі з ларьосником дЕрьмаком!?
Розвідка Параші складается з довбойобів!
****** уже пох на рейтинги. А обгадить конкурентов Зеленосяйного - святое дело.
29.07.2025 19:12