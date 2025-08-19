FPV-дрони підрозділу "СТРІКС" на Південно-Слобожанському напрямку знищили позиції окупантів разом з технікою. ВIДЕО
Аеророзвідники-оператори РУБпАК "СТРІКС" четвертого прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони продовжують нищити ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео своєї майстерної роботи захисники показали в телеграм-каналі Оперативно-тактичного угруповання Харків.
Військові на Південно-Слобожанському напрямку за допомогою FPV-дронів ліквідували 5 одиниць техніки противника, антени зв’язку та бойові позиції окупантів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль