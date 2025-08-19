УКР
FPV-дрони підрозділу "СТРІКС" на Південно-Слобожанському напрямку знищили позиції окупантів разом з технікою. ВIДЕО

Аеророзвідники-оператори РУБпАК "СТРІКС" четвертого прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил оборони продовжують нищити ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео своєї майстерної роботи захисники показали в телеграм-каналі Оперативно-тактичного угруповання Харків. 

Військові на Південно-Слобожанському напрямку за допомогою FPV-дронів ліквідували 5 одиниць техніки противника, антени зв’язку та бойові позиції окупантів.

Також дивіться: Прикордонники підрозділу "Фенікс" на Луганщині знищили танк, гармату, пункт управління БпЛА та блокпост окупантів. ВIДЕО

