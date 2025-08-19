РУС
FPV-дроны подразделения "СТРИКС" на Южно-Слобожанском направлении уничтожили позиции оккупантов вместе с техникой. ВИДЕО

Аэроразведчики-операторы РУБпАК "СТРИКС" четвертого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны продолжают уничтожать врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео своей мастерской работы защитники показали в телеграм-канале Оперативно-тактической группировки Харьков.

Военные на Южно-Слобожанском направлении с помощью FPV-дронов ликвидировали 5 единиц техники противника, антенны связи и боевые позиции оккупантов.

