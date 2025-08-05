РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9975 посетителей онлайн
Новости Фото Модернизация шахедов
3 071 16

РФ крепит к "шахедам" кассеты с противотанковыми минами, - Нацполиция. ФОТО

Новая опасность от российских шахидов Что известно

Правоохранители предупреждают граждан о новой опасности от российских беспилотников.

Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

"На Сумщине обнаружен сбитый Силами обороны Украины вражеский ударный беспилотник, у которого под крыльями были закреплены кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

Таким методом враг может удаленно минировать дороги, сельскохозяйственные угодья и тому подобное. Мина ПТМ-3, небольшая по размеру, в пластиковом корпусе имеет магнитный детонатор и реагирует на технику, которая находится или проезжает рядом", - говорится в сообщении.

Новая опасность от российских шахидов Что известно

Читайте: Запускает "Шахеды" по Украине: обнародованы данные командира российской бригады Негруба, - ГУР. ФОТО

Правоохранители призвали граждан быть внимательными. Особенно это касается водителей любой техники, которая работает на полях, а также осуществляет движение по полевым дорогам, на которых из-за травяной растительности ограничена видимость дорожного полотна.

Так, в случае обнаружения такой мины нужно:

  • немедленно остановить транспортное средство;
  • отойти на безопасное расстояние;
  • сообщить о находке в полицию по номеру 102.

"Это касается и обнаруженных БпЛА врага, которые не взорвались при падении. В них, кроме мощной боевой части, могут находиться еще и минные ловушки или датчики, которые могут спровоцировать взрыв при попытке вмешательства", - подытожили в полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия строит империю дронов: в беспилотную индустрию уже вовлечено более 900 компаний, - Defense News

Автор: 

Нацполиция (16673) мина (330) Шахед (1366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
А ми чого не розкидаєм на передку пелюстки і протитанкові міни - кацапи гулять як в себе дома
показать весь комментарий
05.08.2025 16:08 Ответить
+5
Тому що, крім засобів дистанційного мінування, нема ані пелюстків, ані протитанкових мін. Зате на тротуарах - новенька плитка.
показать весь комментарий
05.08.2025 16:24 Ответить
+2
Тому що немає засобів дистанційного мінування.
показать весь комментарий
05.08.2025 16:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ми чого не розкидаєм на передку пелюстки і протитанкові міни - кацапи гулять як в себе дома
показать весь комментарий
05.08.2025 16:08 Ответить
Тому що немає засобів дистанційного мінування.
показать весь комментарий
05.08.2025 16:10 Ответить
Тому що, крім засобів дистанційного мінування, нема ані пелюстків, ані протитанкових мін. Зате на тротуарах - новенька плитка.
показать весь комментарий
05.08.2025 16:24 Ответить
Є в нас все - показували - дрон - тиліжка - на нього закидається шість мін - він їде розкладає їх - повертається і знову затарується
показать весь комментарий
05.08.2025 16:27 Ответить
А російська система "Земледелие" закидає 50 мін, на відстань до 15 км, за кілька хвилин...
показать весь комментарий
05.08.2025 16:43 Ответить
В нас мабуть немає таких кидунів
показать весь комментарий
05.08.2025 16:50 Ответить
Не "мабуть", а "немає"... Бо така система була "доведена до ладу" тільки після розвалу СРСР. А нам вона була "без потреби" - бо ми збиралися підписувать Конвенцію про заборону вироблення , зберігання та застосування протипіхотних мін...
показать весь комментарий
05.08.2025 17:11 Ответить
А на "чорний" день?
показать весь комментарий
05.08.2025 17:12 Ответить
Ти серйозно? У нас, "на чорний день", не зберегли навіть те, що було - мільйони протипіхотних мін, якими можна було обтикать весь кордон з БРСР та РФ...
показать весь комментарий
05.08.2025 17:15 Ответить
Ну - так - обнулили нас по саме не балуй
показать весь комментарий
05.08.2025 17:18 Ответить
Не тільки нас - усю Європу... Ти ж бачиш, країни НАТО, одна за одною, виходять з Конвенції та закладають у бюджет кошти для розвертання виробництва мін... Особливо сусіди Росії...
показать весь комментарий
05.08.2025 17:31 Ответить
Так - вчаться на Україні
показать весь комментарий
05.08.2025 17:33 Ответить
нумижнетакіяквони
показать весь комментарий
05.08.2025 16:11 Ответить
Розкидаємо...тільки у нас їх обмежена кількість.
показать весь комментарий
05.08.2025 16:27 Ответить
На ютюбі бачив відео - чипляють і скидують. Ефектно.
показать весь комментарий
05.08.2025 17:03 Ответить
Ух ти ..Поліція стала фахівцем у мінах ..Але цю новину ще зранку ЗСУ повідомило і там шахед у тепловізорі несе на собі цю касетну міну
показать весь комментарий
05.08.2025 17:01 Ответить
 
 