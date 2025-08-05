РФ крепит к "шахедам" кассеты с противотанковыми минами, - Нацполиция. ФОТО
Правоохранители предупреждают граждан о новой опасности от российских беспилотников.
Об этом сообщила Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.
"На Сумщине обнаружен сбитый Силами обороны Украины вражеский ударный беспилотник, у которого под крыльями были закреплены кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.
Таким методом враг может удаленно минировать дороги, сельскохозяйственные угодья и тому подобное. Мина ПТМ-3, небольшая по размеру, в пластиковом корпусе имеет магнитный детонатор и реагирует на технику, которая находится или проезжает рядом", - говорится в сообщении.
Правоохранители призвали граждан быть внимательными. Особенно это касается водителей любой техники, которая работает на полях, а также осуществляет движение по полевым дорогам, на которых из-за травяной растительности ограничена видимость дорожного полотна.
Так, в случае обнаружения такой мины нужно:
- немедленно остановить транспортное средство;
- отойти на безопасное расстояние;
- сообщить о находке в полицию по номеру 102.
"Это касается и обнаруженных БпЛА врага, которые не взорвались при падении. В них, кроме мощной боевой части, могут находиться еще и минные ловушки или датчики, которые могут спровоцировать взрыв при попытке вмешательства", - подытожили в полиции.
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