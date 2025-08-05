РФ кріпить до "шахедів" касети з протитанковими мінами, - Нацполіція. ФОТО
Правоохоронці попереджають громадян про нову небезпеку від російських безпілотників.
Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.
"На Сумщині виявлено збитий Силами оборони України ворожий ударний безпілотник, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3.
Таким методом ворог може віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо. Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці закликали громадян бути уважними. Особливо це стосується водіїв будь-якої техніки, яка працює на полях, а також здійснює рух польовими дорогами, на яких через трав’яну рослинність обмежена видимість дорожнього полотна.
Так, у разі виявлення такої міни потрібно:
- негайно зупинити транспортний засіб;
- відійти на безпечну відстань;
- повідомити про знахідку поліцію за номером 102.
"Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть знаходитися ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання", - підсумували у поліції.
Будь ласка, зачекайте...
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