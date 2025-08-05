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Новини Фото Модернізація Шахедів
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РФ кріпить до "шахедів" касети з протитанковими мінами, - Нацполіція. ФОТО

Нова небезпека від російських шахедів Що відомо

Правоохоронці попереджають громадян про нову небезпеку від російських безпілотників.

Про це повідомила Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

"На Сумщині виявлено збитий Силами оборони України ворожий ударний безпілотник, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

Таким методом ворог може віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо. Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч", - йдеться в повідомленні.

Нова небезпека від російських шахедів Що відомо

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Правоохоронці закликали громадян бути уважними. Особливо це стосується водіїв будь-якої техніки, яка працює на полях, а також здійснює рух польовими дорогами, на яких через трав’яну рослинність обмежена видимість дорожнього полотна.

Так, у разі виявлення такої міни потрібно:

  •  негайно зупинити транспортний засіб;
  • відійти на безпечну відстань;
  • повідомити про знахідку поліцію за номером 102.

"Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть знаходитися ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання", - підсумували у поліції.

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Автор: 

Нацполіція (15396) міна (397) Шахед (1370)


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Топ коментарі
+7
А ми чого не розкидаєм на передку пелюстки і протитанкові міни - кацапи гулять як в себе дома
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05.08.2025 16:08 Відповісти
+4
Тому що, крім засобів дистанційного мінування, нема ані пелюстків, ані протитанкових мін. Зате на тротуарах - новенька плитка.
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05.08.2025 16:24 Відповісти
+1
Тому що немає засобів дистанційного мінування.
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05.08.2025 16:10 Відповісти
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А ми чого не розкидаєм на передку пелюстки і протитанкові міни - кацапи гулять як в себе дома
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05.08.2025 16:08 Відповісти
Тому що немає засобів дистанційного мінування.
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05.08.2025 16:10 Відповісти
Тому що, крім засобів дистанційного мінування, нема ані пелюстків, ані протитанкових мін. Зате на тротуарах - новенька плитка.
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05.08.2025 16:24 Відповісти
Є в нас все - показували - дрон - тиліжка - на нього закидається шість мін - він їде розкладає їх - повертається і знову затарується
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05.08.2025 16:27 Відповісти
А російська система "Земледелие" закидає 50 мін, на відстань до 15 км, за кілька хвилин...
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05.08.2025 16:43 Відповісти
В нас мабуть немає таких кидунів
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05.08.2025 16:50 Відповісти
Не "мабуть", а "немає"... Бо така система була "доведена до ладу" тільки після розвалу СРСР. А нам вона була "без потреби" - бо ми збиралися підписувать Конвенцію про заборону вироблення , зберігання та застосування протипіхотних мін...
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05.08.2025 17:11 Відповісти
А на "чорний" день?
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05.08.2025 17:12 Відповісти
Ти серйозно? У нас, "на чорний день", не зберегли навіть те, що було - мільйони протипіхотних мін, якими можна було обтикать весь кордон з БРСР та РФ...
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05.08.2025 17:15 Відповісти
Ну - так - обнулили нас по саме не балуй
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05.08.2025 17:18 Відповісти
нумижнетакіяквони
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05.08.2025 16:11 Відповісти
Розкидаємо...тільки у нас їх обмежена кількість.
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05.08.2025 16:27 Відповісти
На ютюбі бачив відео - чипляють і скидують. Ефектно.
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05.08.2025 17:03 Відповісти
Ух ти ..Поліція стала фахівцем у мінах ..Але цю новину ще зранку ЗСУ повідомило і там шахед у тепловізорі несе на собі цю касетну міну
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05.08.2025 17:01 Відповісти
 
 