Запускає "Шахеди" по Україні: оприлюднено дані командира російської бригади Негруба, - ГУР. ФОТО

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило інформацію про воєнного злочинця - підполковника ЗС РФ Руслана Негруба, командира окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад".

Про це йдеться у повідомленні ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, бригада дислокується у місті Коренівськ Краснодарського краю та здійснює запуски безпілотників типу "Шахед" по території України. Ці атаки завдають ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи мирне населення.

Руслан Негруб народився 4 січня 1983 року, є випускником Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища. Його паспорт: серія 9002 №447425, виданий у 2003 році в Північній Осетії.

Разом із дружиною Надією та 20-річним сином проживає в Будьонновську Ставропольського краю.

У ГУР нагадують, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата.

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