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Новини Фото Розвідка України
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Запускає "Шахеди" по Україні: оприлюднено дані командира російської бригади Негруба, - ГУР. ФОТО

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило інформацію про воєнного злочинця - підполковника ЗС РФ Руслана Негруба, командира окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад".

Про це йдеться у повідомленні ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

ГУР оприлюднило дані командира російської бригади

Як зазначається, бригада дислокується у місті Коренівськ Краснодарського краю та здійснює запуски безпілотників типу "Шахед" по території України. Ці атаки завдають ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи мирне населення.

Руслан Негруб народився 4 січня 1983 року, є випускником Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища. Його паспорт: серія 9002 №447425, виданий у 2003 році в Північній Осетії.

Разом із дружиною Надією та 20-річним сином проживає в Будьонновську Ставропольського краю.

У ГУР нагадують, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата.

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Автор: 

армія рф (18335) ГУР (614) Шахед (1357)


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А прізвище то чисте українське.
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01.08.2025 12:42 Відповісти
Звісно - це ж Краснодарський край. Туди ж переселяти українців окупанти почали ще в 18 столітті. В 19 столітті українців там була більшість. Тому вони і стали частиною УНР допоки окупанти-більшовики з армією не зайшли туди і не влаштували різанину.
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01.08.2025 12:58 Відповісти
Та так, в паперах вони говорили що "руський",а їм писали "русский",але мова довго була в обіході навіть за застійного Совка,тепер вже їй гаплик.
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01.08.2025 13:26 Відповісти
"У ГУР нагадують, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата".
Коментувати є кому і без гур.
А військова розвідка має займатись своєю справою: розвідкою,р-д операціями,щоби громадяни хвалили її,а не вони самі себе..
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01.08.2025 12:46 Відповісти
Відправте його родину на концерт до кабзона.
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01.08.2025 12:49 Відповісти
Манкурт.Чекай.
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01.08.2025 12:53 Відповісти
На ліквідацію!В список!
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01.08.2025 13:03 Відповісти
тре публікувати некрологи
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01.08.2025 13:11 Відповісти
І нахер українцям його паспорт..де виданий.. і що він там закінчив!! ?? Його фото повинно висіти на стовпчику над горбочком... де закопають цю паскуду! І тоді ГУР дійсно виконає свої обов*язки..а не буде нагадаувати...що за щось.. вони колись..може бути... отримають покарання!!!
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01.08.2025 13:14 Відповісти
"Отак подивишся здаля (на фото), на москаля...."
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01.08.2025 13:18 Відповісти
 
 