У Росії зафіксували рекордну кількість інтернет-відключень за липень, - СЗР

У липні в Росії зафіксовано рекордну кількість інтернет-відключень - 1470 випадків.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними СЗР, збої стали безпрецедентними за масштабом і регулярністю: зникнення доступу до інтернету тепер відбувається майже щодня у десятках регіонів, зокрема в Московській, Свердловській, Тюменській, Липецькій, а також у Санкт-Петербурзі та Новосибірську.

У червні перебої охопили 77 регіонів, із яких 47 були повністю відрізані від мережі. У липні збої додатково поширилися ще на 18 регіонів, включно з Примор’ям, Сахаліном і Камчаткою. Проблеми фіксуються і з провідним інтернетом.

Росіяни змушені пристосовуватись до життя без стабільного зв’язку - без онлайн-платежів, навігації та доступу до цифрових сервісів. Звернення до влади не дають результату: скаржникам навіть погрожують відправкою на війну.

На думку СЗР, справжня мета таких дій - посилення контролю над інформаційним простором і обмеження доступу населення до небажаних для Кремля джерел.

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