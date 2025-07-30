В России зафиксировали рекордное количество интернет-отключений за июль, - СВР

В июле в России зафиксировано рекордное количество интернет-отключений - 1470 случаев.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным СВР, сбои стали беспрецедентными по масштабу и регулярности: исчезновение доступа к интернету теперь происходит почти ежедневно в десятках регионов, в частности в Московской, Свердловской, Тюменской, Липецкой, а также в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

В июне перебои охватили 77 регионов, из которых 47 были полностью отрезаны от сети. В июле сбои дополнительно распространились еще на 18 регионов, включая Приморье, Сахалин и Камчатку. Проблемы фиксируются и с проводным интернетом.

Россияне вынуждены приспосабливаться к жизни без стабильной связи - без онлайн-платежей, навигации и доступа к цифровым сервисам. Обращения к властям не дают результата: жалобщикам даже угрожают отправкой на войну.

По мнению СВР, настоящая цель таких действий - усиление контроля над информационным пространством и ограничение доступа населения к нежелательным для Кремля источникам.

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