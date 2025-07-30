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Новости Разведка Украины
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В России зафиксировали рекордное количество интернет-отключений за июль, - СВР

сайт, интернет

В июле в России зафиксировано рекордное количество интернет-отключений - 1470 случаев.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным СВР, сбои стали беспрецедентными по масштабу и регулярности: исчезновение доступа к интернету теперь происходит почти ежедневно в десятках регионов, в частности в Московской, Свердловской, Тюменской, Липецкой, а также в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

В июне перебои охватили 77 регионов, из которых 47 были полностью отрезаны от сети. В июле сбои дополнительно распространились еще на 18 регионов, включая Приморье, Сахалин и Камчатку. Проблемы фиксируются и с проводным интернетом.

Россияне вынуждены приспосабливаться к жизни без стабильной связи - без онлайн-платежей, навигации и доступа к цифровым сервисам. Обращения к властям не дают результата: жалобщикам даже угрожают отправкой на войну.

По мнению СВР, настоящая цель таких действий - усиление контроля над информационным пространством и ограничение доступа населения к нежелательным для Кремля источникам.

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Автор: 

интернет (1712) внешняя разведка (394)


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Чебурнет усьо?

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30.07.2025 17:37 Ответить
Кацапам не нужен интернет, вполне хватит парочки каналов ВатаТВ и по фанфурику бояры.
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30.07.2025 17:38 Ответить
Менше буде воняти лаптями в тому неті...
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30.07.2025 17:38 Ответить
Тирнет вимикають , щоби нi гу-гу про мегацунамi й нищiвний землетрус , котрi сьогоднi знищили бiльше десятка атомних пiдводних кацапчовнiв на Далекому сходi. Схоже Камчатцi, Курiло-Сахалiнаy- тринда. Тепер вiрю , що цапорылiя продасть Штатам Командори за 25 млрд usd. А У НАС - КiНЕЦЬ ВiЙНi. Боже , ти шельму знатно мiтиш.
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30.07.2025 17:45 Ответить
Ще в далеких 80-х, единий на всю засрассеену советчину iнститут вулканологii П.Камчатського бив у набат, що Америка ******** пiд Камчатку пiд кутом 45 градусiв, бо земля так крутиться. Так ось, пiд камчаткою накопичилася сила-силенна напруги. Котра зазвичай вивiльняеться раз в 300 рокiв. Останнiй раз такий землетрусо-цунамi був у 1700-х роках, На ногах не встояти, а у трiщини-прiрви в землi котрi з`явилися пiд час землетрусу, конi провалювалися i iх не було нi видко , нi чути... Сьогоднi, попри застереженню кацап вчених , кацапи вiддалися такому милому кацапському АВОСЬ, тому заре й отримують повний звiздець... Повтори будуть з мiсяць , а то й бiльше, поки надра не вивiльняться вiд накопиченноi енергii. Кацапськi потвори, щоб вас трясця трясла й не переставала. Чекаю коли кремлядь завие про мiжнародну допомогу. СМЕРТЬ ВОРОГАМ. МИР УКРАIНI !!!
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30.07.2025 17:59 Ответить
Пардоньте, не Америка, а Камчатка ******** пiд Америку... Тобто, американська плита наiжджае на Камчатку. З 1989 на 1990 рiк, 31-го числа, в Петропавловську-Камчатському вiйськовi в iстерицi , сiм`ями все покидали й стали тiкати вище в сопки(перехватили амeршифровку про цунамi). ЦИВiЛЬНi ВЗЯЛИ ПРИКЛАД З ВiЙСЬКОВИХ. Виник хаос. Вечiрне мiсто, в переддень нового року нагадувало мiсто переповнене переселенцями з бисагами, котрi без кiнця i краю снували мiстом i так допiзна. На сопках з`явилося палаточне мiстечко з каганцями. ОФiЦiЙНИХ ПОВiДОМЛЕНЬ НЕ БУЛО. ЛИШЕ НА ДРУГИЙ ДЕНЬ, в РАДЯНСЬКИХ НОВИНАХ СПОВiСТИЛИ, ЩО АМЕРПЛИТА НАiХАЛА НЕ НА КАМЧАТКУ(НА ЗАХiД), А на пiвденно-захiд(Фiлiпiни-Гаваi)...
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30.07.2025 18:55 Ответить
 
 