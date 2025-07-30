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Новости Разведка Украины
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Кремль захватывает зерновой бизнес в России из-за долгов и репрессий, - СВР

Зерно

Близкие к российскому диктатору Владимиру Путину лица подчиняют себе аграрную отрасль РФ, в частности - зерновой сектор.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, объемы перевалки зерна в портах России в первом полугодии 2025 года сократились более чем на 56% из-за уменьшения урожая, экспортных пошлин и конкуренции среди портовых операторов. На фоне убыточности агрохолдинг "Степь" продает свои объекты в Азове и Волгодонске.

К активам уже проявили интерес структуры, связанные с Кремлем. Аналогичная ситуация - вокруг агрохолдинга "Русагро", владелец которого арестован, а часть активов передана Россельхозбанку - финансовому учреждению, которое контролирует сын соратника Путина Дмитрий Патрушев.

В СВР отмечают: такое "перераспределение" аграрного бизнеса свидетельствует о глубоком кризисе в отрасли и ее растущей зависимости от государственного контроля.

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Автор: 

зерно (1074) внешняя разведка (394)


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В Київі вже дуже давно це зробили. Декілька олігархів власники зернотрейдерів повністю контролюють ринок зернових.
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30.07.2025 15:22 Ответить
Зараз розридаюсь.

Нехай дохнуть.
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30.07.2025 15:27 Ответить
Служба зовнішньої розвідки України повинна палити кацапам поля, підривати порти/перевалки, а не писати статистичні довідки, як там все погано...
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30.07.2025 15:28 Ответить
 
 