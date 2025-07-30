Кремль захватывает зерновой бизнес в России из-за долгов и репрессий, - СВР

Близкие к российскому диктатору Владимиру Путину лица подчиняют себе аграрную отрасль РФ, в частности - зерновой сектор.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, объемы перевалки зерна в портах России в первом полугодии 2025 года сократились более чем на 56% из-за уменьшения урожая, экспортных пошлин и конкуренции среди портовых операторов. На фоне убыточности агрохолдинг "Степь" продает свои объекты в Азове и Волгодонске.

К активам уже проявили интерес структуры, связанные с Кремлем. Аналогичная ситуация - вокруг агрохолдинга "Русагро", владелец которого арестован, а часть активов передана Россельхозбанку - финансовому учреждению, которое контролирует сын соратника Путина Дмитрий Патрушев.

В СВР отмечают: такое "перераспределение" аграрного бизнеса свидетельствует о глубоком кризисе в отрасли и ее растущей зависимости от государственного контроля.

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