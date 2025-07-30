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Новини Розвідка України
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Кремль захоплює зерновий бізнес у Росії через борги і репресії, - СЗР

Зерно

Близькі до російського диктатора Володимира Путіна особи підпорядковують собі аграрну галузь РФ, зокрема зерновий сектор.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, обсяги перевалки зерна в портах Росії у першому півріччі 2025 року скоротилися на понад 56% через зменшення врожаю, експортні мита та конкуренцію серед портових операторів. На тлі збитковості агрохолдинг "Степь" продає свої об’єкти в Азові та Волгодонську.

До активів уже виявили інтерес структури, пов’язані з Кремлем. Аналогічна ситуація - навколо агрохолдингу "Русагро", власник якого арештований, а частину активів передано Россільгоспбанку - фінансовій установі, яку контролює син соратника Путіна Дмитро Патрушев.

У СЗР наголошують: таке "перерозподілення" аграрного бізнесу свідчить про глибоку кризу в галузі та її зростаючу залежність від державного контролю.

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Автор: 

зерно (3162) зовнішня розвідка (484)


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В Київі вже дуже давно це зробили. Декілька олігархів власники зернотрейдерів повністю контролюють ринок зернових.
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30.07.2025 15:22 Відповісти
Зараз розридаюсь.

Нехай дохнуть.
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30.07.2025 15:27 Відповісти
Служба зовнішньої розвідки України повинна палити кацапам поля, підривати порти/перевалки, а не писати статистичні довідки, як там все погано...
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30.07.2025 15:28 Відповісти
І все ж таки кацапський новояз не припиняє дивувати.
Цього року вони планують зібрати "компактний врожай" 🤣
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30.07.2025 16:14 Відповісти
Урожай накрылся комбайнов и тракторов никто не покупает в общем все идет по плану.
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30.07.2025 16:44 Відповісти
 
 