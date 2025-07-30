Кремль захоплює зерновий бізнес у Росії через борги і репресії, - СЗР
Близькі до російського диктатора Володимира Путіна особи підпорядковують собі аграрну галузь РФ, зокрема зерновий сектор.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
За даними розвідки, обсяги перевалки зерна в портах Росії у першому півріччі 2025 року скоротилися на понад 56% через зменшення врожаю, експортні мита та конкуренцію серед портових операторів. На тлі збитковості агрохолдинг "Степь" продає свої об’єкти в Азові та Волгодонську.
До активів уже виявили інтерес структури, пов’язані з Кремлем. Аналогічна ситуація - навколо агрохолдингу "Русагро", власник якого арештований, а частину активів передано Россільгоспбанку - фінансовій установі, яку контролює син соратника Путіна Дмитро Патрушев.
У СЗР наголошують: таке "перерозподілення" аграрного бізнесу свідчить про глибоку кризу в галузі та її зростаючу залежність від державного контролю.
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Нехай дохнуть.
Цього року вони планують зібрати "компактний врожай" 🤣