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Новини Розвідка України
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Третина вугільних підприємств у Росії на межі закриття, - СЗР

вугілля,росія

Вугільна галузь Росії переживає кризу через втрату європейського ринку та падіння світових цін.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під загрозою закриття перебуває понад 50 підприємств із 179, які діяли на початку 2024 року.

З початку року збитки галузі досягли $1,44 млрд, а до кінця 2024-го прогнозуються до $4 млрд. Основними причинами стали європейське ембарго, введене у 2022 році, та обмеження на східному напрямку через перевантаження РЖД.

Серед підприємств, які можуть закритися - шахти та розрізи в Кемеровській області та інших монопрофільних регіонах. СЗР зазначає, що криза може мати серйозні соціальні наслідки для цих територій.

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Автор: 

росія (66744) СЗР Служба зовнішньої розвідки (138) вугілля (2483)


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Топ коментарі
+4
Знаю що в темах про мобілізацію тут дуже багато ;англійців; з ТОТ відписується. Лугандонці, ану ж розкажіть, Луганський тепловозобудівний, біль ваша, як там?
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18.07.2025 15:03 Відповісти
+3
23 августа 2024 года в источниках со временно неподконтрольной части Донетчины появилась информация о закрытии последних угледобывающих шахт в Донецке.
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18.07.2025 15:27 Відповісти
+2
А ще цікаво, скільки працюючих шахт залишилося на ТОТ Бомбасу. Бо ж...
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18.07.2025 15:13 Відповісти
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Зато спаслі нарот Дамбаза от біндєравцев і салдат НАТО.
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18.07.2025 14:59 Відповісти
Дамбасські шахтьори щасливі.

до речі, хтось із них ще зберігся як клас?

.
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18.07.2025 16:13 Відповісти
З початку року збитки галузі досягли $1,44 млрд, а до кінця 2024-го прогнозуються до $4 млрд. Джерело: https://censor.net/ua/n3564006
Це так СЗР помиляється чи цензор. Взагалі то на дворі 2025рік.
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18.07.2025 15:03 Відповісти
Знаю що в темах про мобілізацію тут дуже багато ;англійців; з ТОТ відписується. Лугандонці, ану ж розкажіть, Луганський тепловозобудівний, біль ваша, як там?
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18.07.2025 15:03 Відповісти
А ще цікаво, скільки працюючих шахт залишилося на ТОТ Бомбасу. Бо ж...
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18.07.2025 15:13 Відповісти
23 августа 2024 года в источниках со временно неподконтрольной части Донетчины появилась информация о закрытии последних угледобывающих шахт в Донецке.
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18.07.2025 15:27 Відповісти
В мене, вже давно, не залишилося знайомих, які були в темі. Але ще є там шахти, які будуть працювати... правда в дещо неочікуваному форматі.

https://novosti.dn.ua/article/9580-napoyity-donechchan-shahtnoyu-vodoyu-ugrupovannya-dnr-obralo-p-yat-shaht Напоїти донеччан шахтною водою. Угруповання «ДНР» обрало п'ять шахт
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18.07.2025 15:42 Відповісти
На рахунок останніх шахт не можу нічого сказати, але ось це знайшов.

"Компании «Импэкс-Дон» и «Торговый дом "Донские угли"», инвестировавшие в угольные активы ДНР и ЛНР и взявшие их в аренду в прошлом году, намерены вернуть регионам девять шахт для дальнейшего закрытия. Об этом со ссылкой на протокол совещания в Минэнерго от 10 апреля и слова источников, знакомых с обсуждением темы, сообщает РБК..."
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18.07.2025 16:28 Відповісти
В Донецке все закрыли, по области ещё работающие есть
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18.07.2025 16:41 Відповісти
А що у України є СЗР? Схоже воно ж таке саме квартальне, як і уся шобла ЗЄліна?
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18.07.2025 15:18 Відповісти
 
 