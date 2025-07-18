Третина вугільних підприємств у Росії на межі закриття, - СЗР

Вугільна галузь Росії переживає кризу через втрату європейського ринку та падіння світових цін.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під загрозою закриття перебуває понад 50 підприємств із 179, які діяли на початку 2024 року.

З початку року збитки галузі досягли $1,44 млрд, а до кінця 2024-го прогнозуються до $4 млрд. Основними причинами стали європейське ембарго, введене у 2022 році, та обмеження на східному напрямку через перевантаження РЖД.

Серед підприємств, які можуть закритися - шахти та розрізи в Кемеровській області та інших монопрофільних регіонах. СЗР зазначає, що криза може мати серйозні соціальні наслідки для цих територій.

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