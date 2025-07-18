427 10
Третина вугільних підприємств у Росії на межі закриття, - СЗР
Вугільна галузь Росії переживає кризу через втрату європейського ринку та падіння світових цін.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під загрозою закриття перебуває понад 50 підприємств із 179, які діяли на початку 2024 року.
З початку року збитки галузі досягли $1,44 млрд, а до кінця 2024-го прогнозуються до $4 млрд. Основними причинами стали європейське ембарго, введене у 2022 році, та обмеження на східному напрямку через перевантаження РЖД.
Серед підприємств, які можуть закритися - шахти та розрізи в Кемеровській області та інших монопрофільних регіонах. СЗР зазначає, що криза може мати серйозні соціальні наслідки для цих територій.
Топ коментарі
+4 Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар18.07.2025 15:03 Відповісти Посилання
+3 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар18.07.2025 15:27 Відповісти Посилання
+2 Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар18.07.2025 15:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
до речі, хтось із них ще зберігся як клас?
.
Це так СЗР помиляється чи цензор. Взагалі то на дворі 2025рік.
https://novosti.dn.ua/article/9580-napoyity-donechchan-shahtnoyu-vodoyu-ugrupovannya-dnr-obralo-p-yat-shaht Напоїти донеччан шахтною водою. Угруповання «ДНР» обрало п'ять шахт
"Компании «Импэкс-Дон» и «Торговый дом "Донские угли"», инвестировавшие в угольные активы ДНР и ЛНР и взявшие их в аренду в прошлом году, намерены вернуть регионам девять шахт для дальнейшего закрытия. Об этом со ссылкой на протокол совещания в Минэнерго от 10 апреля и слова источников, знакомых с обсуждением темы, сообщает РБК..."