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Запускает "шахеды" по Украине: обнародованы данные командира российской бригады Негруба, - ГУР. ФОТО

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало информацию о военном преступнике - подполковнике ВС РФ Руслане Негрубе, командире отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад".

Об этом говорится в сообщении ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.

ГУР обнародовало данные командира российской бригады

Как отмечается, бригада дислоцируется в городе Кореневск Краснодарского края и осуществляет запуски беспилотников типа "Шахед" по территории Украины. Эти атаки наносят удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя мирное население.

Руслан Негруб родился 4 января 1983 года, является выпускником Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища. Его паспорт: серия 9002 №447425, выданный в 2003 году в Северной Осетии.

Вместе с женой Надеждой и 20-летним сыном проживает в Буденновске Ставропольского края.

В ГУР напоминают, что за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие.

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Автор: 

армия РФ (20184) ГУР (534) Шахед (1354)


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Топ комментарии
+5
А прізвище то чисте українське.
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01.08.2025 12:42 Ответить
+5
На ліквідацію!В список!
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01.08.2025 13:03 Ответить
+4
Відправте його родину на концерт до кабзона.
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01.08.2025 12:49 Ответить
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А прізвище то чисте українське.
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01.08.2025 12:42 Ответить
Звісно - це ж Краснодарський край. Туди ж переселяти українців окупанти почали ще в 18 столітті. В 19 столітті українців там була більшість. Тому вони і стали частиною УНР допоки окупанти-більшовики з армією не зайшли туди і не влаштували різанину.
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01.08.2025 12:58 Ответить
Та так, в паперах вони говорили що "руський",а їм писали "русский",але мова довго була в обіході навіть за застійного Совка,тепер вже їй гаплик.
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01.08.2025 13:26 Ответить
"У ГУР нагадують, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата".
Коментувати є кому і без гур.
А військова розвідка має займатись своєю справою: розвідкою,р-д операціями,щоби громадяни хвалили її,а не вони самі себе..
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01.08.2025 12:46 Ответить
Відправте його родину на концерт до кабзона.
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01.08.2025 12:49 Ответить
Манкурт.Чекай.
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01.08.2025 12:53 Ответить
На ліквідацію!В список!
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01.08.2025 13:03 Ответить
тре публікувати некрологи
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01.08.2025 13:11 Ответить
І нахер українцям його паспорт..де виданий.. і що він там закінчив!! ?? Його фото повинно висіти на стовпчику над горбочком... де закопають цю паскуду! І тоді ГУР дійсно виконає свої обов*язки..а не буде нагадаувати...що за щось.. вони колись..може бути... отримають покарання!!!
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01.08.2025 13:14 Ответить
"Отак подивишся здаля (на фото), на москаля...."
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01.08.2025 13:18 Ответить
Що б ми робили без Гур! Така цінна інформація...
Морда і сім'я живі - здорові, у нас навіть є його паспорт!
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01.08.2025 13:32 Ответить
 
 