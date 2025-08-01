Запускает "шахеды" по Украине: обнародованы данные командира российской бригады Негруба, - ГУР. ФОТО
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало информацию о военном преступнике - подполковнике ВС РФ Руслане Негрубе, командире отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад".
Об этом говорится в сообщении ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, бригада дислоцируется в городе Кореневск Краснодарского края и осуществляет запуски беспилотников типа "Шахед" по территории Украины. Эти атаки наносят удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя мирное население.
Руслан Негруб родился 4 января 1983 года, является выпускником Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища. Его паспорт: серия 9002 №447425, выданный в 2003 году в Северной Осетии.
Вместе с женой Надеждой и 20-летним сыном проживает в Буденновске Ставропольского края.
В ГУР напоминают, что за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие.
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Коментувати є кому і без гур.
А військова розвідка має займатись своєю справою: розвідкою,р-д операціями,щоби громадяни хвалили її,а не вони самі себе..
Морда і сім'я живі - здорові, у нас навіть є його паспорт!