Нова модифікація "Герані" одночасно несе на борту ПЗРК та бойову частину, - ГУР

Нова модифікація БпЛА Герань: одночасно несе ракету та БЧ

Росіяни для атаки України використовують нову модифікацію БпЛА "Герань", що одночасно має на борту ПЗРК та бойову частину.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, у розвідці оприлюднили інтерактивну схему, складові елементи та електронну компонентну базу безпілотного літального апарата "Герань-2" серії "Э", що оснащено переносним зенітно-ракетним комплексом.

Раніше у ГУР МО повідомляли про застосування "Герані-2" з радянською ракетою класу "повітря–повітря" Р-60. Сьогодні розкрито деталі нової конфігурації безпілотника - тепер з ПЗРК "Верба" на борту.

Застосування цієї модифікації передбачає ручне керування безпілотником оператором у реальному часі. Для цього використовується китайська оптична камера Honpho TS130C-01, розміщена в носовому обтічнику, а також mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР).

Важливою відмінністю цієї версії від модифікації з ракетою Р-60 є наявність на самому безпілотнику повноцінної основної бойової частини. На дослідженому ГУР зразку встановлено термобаричну бойову частину ТББЧ-50М.

"Таким чином, після відстрілу зенітної ракети БпЛА зберігає здатність виконувати своє основне ударне завдання. Наведення на ціль також може виконуватись оператором", - пояснили там.

Також в інерціальній навігаційній системі вперше зафіксовано використання нового 6-осьового інерціального модулю SCH1633-D0I виробництва Murata (Японія). Цей модуль був представлений наприкінці 2024 року як рішення для цивільних автомобільних систем - автономного водіння та сучасних систем допомоги водієві.

Що передувало?

На початку грудня 2025 року повідодмлялось, що російські загарбники випустили по Україні модернізовані "шахеди". На одному з таких виявили ракету класу "повітря-повітря".

Згодом у ГУР розповіли подробиці нової модифікації БпЛА.

безпілотник БпЛА (5712) ГУР (857) Шахед (2125)
Топ коментарі
+15
У нас теж є нова модіфікація крилатой ракети "Фламінго". Навіть дві модіфікаціх. "ФлаМіндіч" та "ФлаЦукерберг". Навіть три модіфікації "ФлаКумЧернишов".
12.01.2026 09:21 Відповісти
+12
Ну з рашиками зрозуміло.
А Що Ми 🤔🤔🤔
У Відповідь тільки Потужність та Відосіки.
12.01.2026 09:19 Відповісти
+12
Надію та потужність.
12.01.2026 09:36 Відповісти
12.01.2026 09:19 Відповісти
У нас фламінги.Які ніби є,але ніби і немає їх
12.01.2026 09:20 Відповісти
Як той ховрашок,якого не видко,але він є !!))
12.01.2026 09:44 Відповісти
Легко,мільйоном "Фламінго",рознесемо РФію к небеням !!))
12.01.2026 09:22 Відповісти
Не Ми, а Він.
12.01.2026 09:40 Відповісти
Почитай сусідні новини про "що ми". Про удари по кацапських НПЗ, нафтодобувних платформах і так далі.
А то ти вибірково у новини заходиш, щоб поскавчати про "відосики".
12.01.2026 11:01 Відповісти
Всі НПЗ за тиждень відновлюють роботу навіть при ударах в колону, а нафтовидобувна платформа взагалі далі працює. А резурвуари палити в країні бензоколонці, то взагалі невдячна справа.

От якби в вишку балістика на 500 кг прилетіла, то тій скважині вже б кінець був, вона не відновлюється необхідно нову бурити. Чи в колону НПЗ. той НПЗ вже б на півроку зупинився.
12.01.2026 11:55 Відповісти
Хто тобі цю маячню про "за тиждень відновлюють" сказав?
12.01.2026 12:05 Відповісти
12.01.2026 09:21 Відповісти
Ми теж шоб взяли за основу Шахед - то аже б мали реактивний з всякими прибамбасами
12.01.2026 09:27 Відповісти
Реактивний має багато своїх мінусів - саме тому кацапи більшість шахедів роблять не-реактивними.
І наші бобри, чаклуни та ФП2 не гірші за їх шахеди.
12.01.2026 11:03 Відповісти
а що несе фламінго ?
12.01.2026 09:32 Відповісти
12.01.2026 09:36 Відповісти
чемодан кешу земиндичам
12.01.2026 10:17 Відповісти
Новина - це приманка для рибки зеср@нь, і перша вже клюнула
12.01.2026 09:50 Відповісти
Якщо передбачається керування оператором, значить з ним має бути звʼязок, значить його можна перехоплювати..От цим і треба займатися, щоб направляти цю фуйню назад на раісю!
12.01.2026 09:45 Відповісти
"mesh-модем Xingkay Tech XK-F358"

Якщо ви подивитесь на ситуаційну карту під час масованих атак шахедів - на ній чітко видно, що шахеди літять ланцюжком один за одним, бо вони об`єднані в одну mesh-мережу і по ланцюжку передають сигнал. Крайні шахеди при цьому або біла кацапського кордону, або біля білоруського, там скрізь понатикано передавачів і таким чином керуються.
12.01.2026 11:06 Відповісти
Можна підняти аеростат з РЕБ і легко розірвати цей ланцюг, потужність РЕБ на аеростаті легко заглушить сигнал з Шахеда. Чи навіть на гелікоптері як це роблять орки

Та у нас нікому нах... то не треба виходить.
12.01.2026 11:53 Відповісти
а як там наші фламинго....усі видлетелі у їзраїль..
12.01.2026 10:16 Відповісти
Ви забули добавити, шо використовує при цьому наш 4G, який ми не викоючаємо під час атак, бо ж молодь запротестує, айайай
12.01.2026 10:34 Відповісти
Не тільки 4G.
Вони у mesh-мережу об`єднані, летять ланцюжками, так, щоб крайні могли передавати сигнал на передавачі на території РФ чи Білорусі.
12.01.2026 11:07 Відповісти
Ну це тільки в два рази підвищує вартість шахеда. А для дрона-перехоплювача насрати що там несе шахед в себе на горбу. Інша справа що наша влада не забезпечує достатню кількість дронів-перехоплюваів а вже готується до міру, віборів і освоєння мульярдів обіцяних Тромбом долярів на відновлення
12.01.2026 15:33 Відповісти
Цікаво, а скільки платять цим диванним уйобкам за те, щоб кожен день поливати країну лайном. На цигарки хоч досить?
29.03.2026 16:56 Відповісти
 
 