Нова модифікація "Герані" одночасно несе на борту ПЗРК та бойову частину, - ГУР
Росіяни для атаки України використовують нову модифікацію БпЛА "Герань", що одночасно має на борту ПЗРК та бойову частину.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, у розвідці оприлюднили інтерактивну схему, складові елементи та електронну компонентну базу безпілотного літального апарата "Герань-2" серії "Э", що оснащено переносним зенітно-ракетним комплексом.
Раніше у ГУР МО повідомляли про застосування "Герані-2" з радянською ракетою класу "повітря–повітря" Р-60. Сьогодні розкрито деталі нової конфігурації безпілотника - тепер з ПЗРК "Верба" на борту.
Застосування цієї модифікації передбачає ручне керування безпілотником оператором у реальному часі. Для цього використовується китайська оптична камера Honpho TS130C-01, розміщена в носовому обтічнику, а також mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР).
Важливою відмінністю цієї версії від модифікації з ракетою Р-60 є наявність на самому безпілотнику повноцінної основної бойової частини. На дослідженому ГУР зразку встановлено термобаричну бойову частину ТББЧ-50М.
"Таким чином, після відстрілу зенітної ракети БпЛА зберігає здатність виконувати своє основне ударне завдання. Наведення на ціль також може виконуватись оператором", - пояснили там.
Також в інерціальній навігаційній системі вперше зафіксовано використання нового 6-осьового інерціального модулю SCH1633-D0I виробництва Murata (Японія). Цей модуль був представлений наприкінці 2024 року як рішення для цивільних автомобільних систем - автономного водіння та сучасних систем допомоги водієві.
Що передувало?
На початку грудня 2025 року повідодмлялось, що російські загарбники випустили по Україні модернізовані "шахеди". На одному з таких виявили ракету класу "повітря-повітря".
Згодом у ГУР розповіли подробиці нової модифікації БпЛА.
А Що Ми 🤔🤔🤔
У Відповідь тільки Потужність та Відосіки.
А то ти вибірково у новини заходиш, щоб поскавчати про "відосики".
От якби в вишку балістика на 500 кг прилетіла, то тій скважині вже б кінець був, вона не відновлюється необхідно нову бурити. Чи в колону НПЗ. той НПЗ вже б на півроку зупинився.
І наші бобри, чаклуни та ФП2 не гірші за їх шахеди.
Якщо ви подивитесь на ситуаційну карту під час масованих атак шахедів - на ній чітко видно, що шахеди літять ланцюжком один за одним, бо вони об`єднані в одну mesh-мережу і по ланцюжку передають сигнал. Крайні шахеди при цьому або біла кацапського кордону, або біля білоруського, там скрізь понатикано передавачів і таким чином керуються.
Та у нас нікому нах... то не треба виходить.
Вони у mesh-мережу об`єднані, летять ланцюжками, так, щоб крайні могли передавати сигнал на передавачі на території РФ чи Білорусі.