Нова модифікація "Герані" одночасно несе на борту ПЗРК та бойову частину, - ГУР

Росіяни для атаки України використовують нову модифікацію БпЛА "Герань", що одночасно має на борту ПЗРК та бойову частину.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Так, у розвідці оприлюднили інтерактивну схему, складові елементи та електронну компонентну базу безпілотного літального апарата "Герань-2" серії "Э", що оснащено переносним зенітно-ракетним комплексом.

Раніше у ГУР МО повідомляли про застосування "Герані-2" з радянською ракетою класу "повітря–повітря" Р-60. Сьогодні розкрито деталі нової конфігурації безпілотника - тепер з ПЗРК "Верба" на борту.

Застосування цієї модифікації передбачає ручне керування безпілотником оператором у реальному часі. Для цього використовується китайська оптична камера Honpho TS130C-01, розміщена в носовому обтічнику, а також mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР).

Важливою відмінністю цієї версії від модифікації з ракетою Р-60 є наявність на самому безпілотнику повноцінної основної бойової частини. На дослідженому ГУР зразку встановлено термобаричну бойову частину ТББЧ-50М.

"Таким чином, після відстрілу зенітної ракети БпЛА зберігає здатність виконувати своє основне ударне завдання. Наведення на ціль також може виконуватись оператором", - пояснили там.

Також в інерціальній навігаційній системі вперше зафіксовано використання нового 6-осьового інерціального модулю SCH1633-D0I виробництва Murata (Японія). Цей модуль був представлений наприкінці 2024 року як рішення для цивільних автомобільних систем - автономного водіння та сучасних систем допомоги водієві.

Що передувало?

На початку грудня 2025 року повідодмлялось, що російські загарбники випустили по Україні модернізовані "шахеди". На одному з таких виявили ракету класу "повітря-повітря".

Згодом у ГУР розповіли подробиці нової модифікації БпЛА.

