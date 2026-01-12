Випадки скидання мін "шахедами" фіксують у різних частинах країни, - військовий Флеш
У різних частинах України фіксують випадких скидання "шахедами" мін ПТМ-3.
Про це повідомив фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш), інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Десь, за словами військового, йдеться просто про мінування певних ділянок на землі, а часто це мінування місць поруч з точкою падіння "шахеда".
"Розрахунок на те, що техніка ДСНС або поліції буде їхати до Шахеда і підірветься. Міна має магнітний детонатор.
Такі факти скидання мін з Шахедів ми знаємо давно. Що змінилося? Чому вони активізувалися? Глибокий сніг! Якщо раніше міни знаходили візуально, тепер їх не видно", - зазначив Флеш.
Поради
Він рекомендує не наближатися до Шахеда на автомобілі, особливо по траєкторії його падіння.
Тільки Зеленському про це не кажіть!
Нехай Володя далі залишається "не в курсі".
"Рожевий Фламінго!"🤬
Пишуть, що в размана відмовили нирки, після того, як він побачив фото Татарова.