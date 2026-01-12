Випадки скидання мін "шахедами" фіксують у різних частинах країни, - військовий Флеш

У різних частинах України фіксують випадких скидання "шахедами" мін ПТМ-3.

Про це повідомив фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш), інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Десь, за словами військового, йдеться просто про мінування певних ділянок на землі, а часто це мінування місць поруч з точкою падіння "шахеда".

Читайте: Росіяни дистанційно мінують Миколаївське шосе Херсонщині

"Розрахунок на те, що техніка ДСНС або поліції буде їхати до Шахеда і підірветься. Міна має магнітний детонатор.



Такі факти скидання мін з Шахедів ми знаємо давно. Що змінилося? Чому вони активізувалися? Глибокий сніг! Якщо раніше міни знаходили візуально, тепер їх не видно", - зазначив Флеш.

Поради

Він рекомендує не наближатися до Шахеда на автомобілі, особливо по траєкторії його падіння.

Читайте: Нова модифікація "Герані" одночасно несе на борту ПЗРК та бойову частину, - ГУР