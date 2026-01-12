Випадки скидання мін "шахедами" фіксують у різних частинах країни, - військовий Флеш

У різних частинах України фіксують випадких скидання "шахедами" мін ПТМ-3.

Про це повідомив фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш), інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Десь, за словами військового, йдеться просто про мінування певних ділянок на землі, а часто це мінування місць поруч з точкою падіння "шахеда".

"Розрахунок на те, що техніка ДСНС або поліції буде їхати до Шахеда і підірветься. Міна має магнітний детонатор.

Такі факти скидання мін з Шахедів ми знаємо давно. Що змінилося? Чому вони активізувалися? Глибокий сніг! Якщо раніше міни знаходили візуально, тепер їх не видно", - зазначив Флеш.

Поради

Він рекомендує не наближатися до Шахеда на автомобілі, особливо по траєкторії його падіння.

Допоможіть розібратися - це тероризм за мовчазним сприянням США, чи просто чергова ескалація?
показати весь коментар
12.01.2026 13:05 Відповісти
Підари кацапські, це вам аукнетьця сторицею і не раз! 🤬
показати весь коментар
12.01.2026 13:05 Відповісти
а що скидають фламінги ?
показати весь коментар
12.01.2026 13:11 Відповісти
"Личинку"
показати весь коментар
12.01.2026 13:12 Відповісти
Гроші 💰 на рахунки Міндіча 🤭
Тільки Зеленському про це не кажіть!
Нехай Володя далі залишається "не в курсі".
показати весь коментар
12.01.2026 13:13 Відповісти
В Зеленського на це все лише одна відповідь:
"Рожевий Фламінго!"🤬
показати весь коментар
12.01.2026 13:11 Відповісти
В нього ще в жОПі є потужний борець з кадирівцями татаров.
показати весь коментар
12.01.2026 13:13 Відповісти
Про Кадирова читали новини?
Пишуть, що в размана відмовили нирки, після того, як він побачив фото Татарова.
показати весь коментар
12.01.2026 13:16 Відповісти
А на вулицях москви в пакетах скинуті двушки то тут то там валяються...
показати весь коментар
12.01.2026 13:34 Відповісти
 
 