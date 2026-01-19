Обстрелы Херсонщины: в результате атаки россиян 2 человека получили ранения

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Молодежное, Приднепровское, Садовое, Приозерное, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Янтарное, Софиевка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаревка, Берислав, Змиевка, Степное, Миловое, Дудчаны, Качкаровка, Золотая Балка, Львово, Отрадокаменка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили частный дом. Также оккупанты испортили частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

